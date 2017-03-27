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  • Провал сборной, Одемвингие и Кураньи, самый богатый владелец клуба. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Провал сборной, Одемвингие и Кураньи, самый богатый владелец клуба. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Самый нерезультативный тур в истории. Сколько клубы РФПЛ забили в прошлые выходные

Самая мрачная неделя этой весны начала пулять плохими новостями еще с прошлых выходных. Когда закончился тур РФПЛ и стало ясно: в нем было очень мало голов. Так мало, что это повторение антирекорда в истории Премьер-лиги.

Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?

На этот раз немного необычная дичь. Появилась информация, что «Зенит» якобы обещал «Локомотиву» премиальные за то, что тот отнимет очки у «Спартака». «Локо» отнял, но речь не об этом. Новость всколыхнула рунет и быстро затухла: представители двух клубов жестко опровергли данные, «Спорт FM», в чьем эфире все это озвучили, удалили сообщение с сайта, а в ТАСС, сотрудник которой и рассказал о вероятном стимулировании одной команды другой, затем вроде как принесли официальные извинения. Разобрались в запутанной и странной истории.

Кого еще может натурализовать РФС. Реальные кандидаты для сборной России

В сборную России вызвали сразу трех натурализованных легионеров. И пусть не все из них вообще выходят на поле, это все равно повод, чтобы прикинуть, кто еще из иностранцев доступен для усиления. У нас получился список из шести человек − от незаметного героя «Краснодара» до любимого защитника Курбана Бердыева.

«Вася! Березуцкий! Вернись!». Как страна реагирует на поражение сборной России

А сборная опять проиграла. Зато впервые команде из Африки. Сразу после матча с Кот-дʼИвуаром собрали в социальных сетях реакцию известных людей, общее настроение которой умещается в диагноз от Василия Уткина: «Сборная России играет в футбол чудовищно. Никогда не было так плохо».

«Он чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Авторы «Бомбардира» − о любимых футболистах

Сейчас важное. Как минимум для нас. Авторы «Бомбардира» собрались в одном материале и рассказали о своих любимых футболистах. Получились откровенные рассказы о Марко Ройсе, Зинедине Зидане, Василии Березуцком и других футбольных героях.

«Сейчас я играю в гольф, дышу свежим воздухом, таскаю тяжелые сумки». Куда пропал Питер Одемвингие

Помните Одемвингие? Хорошо, потому что этот фактурный форвард все сильнее растворяется в Англии. Нигериец влип в пару эпизодов, сменил ряд команд, докатившись до аутсайдера Чемпионшипа − а сейчас вообще увяз в домашних делах и стоит в шаге от завершения карьеры. Грустный, но интересный текст Виталия Ошовского про самого близкого нам нигерийца.

«Давайте признаем – футболисты получают много». Каким мы запомним Кевина Кураньи

А вот Кевин Кураньи уже закончил. Проводили немца на отдых, собрав несколько ярких рассказов о нем, его жизни и взглядах на карьеру. Например, Кураньи неоднократно спасал тонущих людей, а самой ошибочной тратой своей жизни считает акции прогоревшего банка и зеленые носки.

Прыжок из стратосферы, бычья голова и водка с энергетиком. Как работает самый богатый владелец футбольного клуба

Forbes опубликовал свежий рейтинг владельцев спортивных клубов. В футболе богаче всех оказался Дитрих Матешиц − хозяин «Ред Булла» и всех этих однотипных команд на трех континентах, которые разрывают чемпионаты своих стран. Денис Беневольский рассказал, как Матешиц ведет свои дела и пропагандирует философию адреналина.

Почему мы не забудем ФК «Москва»

В конце ностальгический текст об одной из наиболее самобытных команд чемпионата России. «Москва» подарила нам толпу сильных русских футболистов, тренера Леонида Слуцкого, яркий футбол и неповторимого Эктора Бракамонте. В общем, ребята, мы помним и немного скучаем. Хотя так и не разобрались, почему все это закончилось.

Россия. Премьер-лига Россия Россия Зенит Локомотив Одемвингие Питер Кураньи Кевин
Комментарии (2)
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Strig
1490595025
Ну хорошо, а что дальше? Да пустота и стогнация, короче - тоска и отстой!
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4ekyIIIka
1490598128
Хм.....Так-с-с-с...Ага....
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