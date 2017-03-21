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    Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?


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    Голосов: 5
    21.03.2017 07:55
    «Спорт FM» вышел с новостью о том, что московский «Локомотив» после дерби все-таки получил поощрение, о котором ранее ходили слухи. Чуть позже информация была удалена, а представители клубов выступили с заявлениями. «Бомбардир» собрал то, что известно об этой истории.

    Life еще утром субботы утверждал, что с дерби намечается какая-то необычная история. По информации издания, игроки «Локомотива» должны были получить от «Зенита» по 30 тысяч евро каждый, если команде удастся выиграть у «Спартака». Однако на гол Ари «Спартак» ответил мячом Промеса, позволившим коллективу Карреры одно очко все-таки звать. Победы не случилось, поэтому и денег футболистам «Локомотива» больше не полагалось.

    Уже в понедельник история продолжила развиваться. Корреспондент ТАСС в эфире «Спорт FM» сказал, что финансовые поощрения футболистам и тренерам «Локомотива» все-таки достались. Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров «Локомотива» упали, ведь клуб помог «Зениту» приблизиться к «Спартаку». В общем, «Зениту» есть за что заплатить. Думаю, петербуржский клуб продолжит стимулировать соперников «Спартака», – прозвучало на радиостанции. На сайте сразу появилась новость с этими словами, но чуть позже она была удалена.

    От клубов пошла бурная реакция. «Когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдается их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации», – рассказал «Спорт-Экспрессу» генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

    Президент «Локомотива» Илья Геркус тоже высказался довольно жестко. «Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику», – негодовал Геркус. Еще до матча информацию о поощрениях опровергал и председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков, заявивший, что эта история очень смешная. «Хочу ли я получить деньги с «Зенита»? Ага, сейчас позвоню. Конечно, клубу хочется увеличить бюджет», – сказал Мещеряков.

    При этом в борьбе за чемпионский титул ничего действительно еще не решено. «Спартак», потеряв очки в матче с «Локомотивом», опережает ближайших преследователей на шесть очков. Битва на финише в любом случае будет интересной, даже если в ней перестанут мелькать деньги.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 8 апреля 2017, 09:44

      ничего невозможного нет! у г-на Миллера "народного достояния" не меряно+опять тарифы повышает

      -1
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      Рейтинг: +22

      udav4691 21 марта 2017, 21:02

      бла бла бла,лишь бы сенсанцию какую вбросить

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 марта 2017, 20:10

      ничего в этом плохого нет.Играть надо уметь -обыграли-бы локо и не каких слухов не было-бы.А так наговорить можно что угодно

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 21 марта 2017, 18:45

      Я за Спартак и ничего такого не вижу, если бомжи башляли девкам, чтобы они уперлись. Но забей Самедов и умылись бы немытые со своим баблом.

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 21 марта 2017, 17:43

      Может спартаковцы сами эту ифу вбросили никто же не знает.

      -2
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      Рейтинг: +581

      Чеба 21 марта 2017, 15:22

      Разорится зенит всем платить))) Или налоги увеличат)))

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 21 марта 2017, 14:00

      Это полнейший бред, так можно каждый год такое говорить.

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 21 марта 2017, 12:23

      ДЕБИЛЫ Е....ЫЕ СКАНДАЛ, ЭТО КОГДА ПЛАТЯТ ЗА ПОРАЖЕНИЕ. А СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛУБА К ПОБЕДЕ, ЭТО НЕ ЕСТЬ ВЗЯТКА.

      2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 21 марта 2017, 12:14

      Охотно верю.Именно поэтому наш футбол в жопе.Играет один Ростов ,и то,потому что там Бердыев.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 марта 2017, 12:05

      а что в этом такого?? даже если и заплатили, все хотят стать чемпионами и выкручиваются как могут, они же не судье заплатили... раздули их мухи слона, бред, тем кто ноет по этому поводу

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