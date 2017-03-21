Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?

Life еще утром субботы утверждал, что с дерби намечается какая-то необычная история. По информации издания, игроки «Локомотива» должны были получить от «Зенита» по 30 тысяч евро каждый, если команде удастся выиграть у «Спартака». Однако на гол Ари «Спартак» ответил мячом Промеса, позволившим коллективу Карреры одно очко все-таки звать. Победы не случилось, поэтому и денег футболистам «Локомотива» больше не полагалось.

Уже в понедельник история продолжила развиваться. Корреспондент ТАСС в эфире «Спорт FM» сказал, что финансовые поощрения футболистам и тренерам «Локомотива» все-таки достались. Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров «Локомотива» упали, ведь клуб помог «Зениту» приблизиться к «Спартаку». В общем, «Зениту» есть за что заплатить. Думаю, петербуржский клуб продолжит стимулировать соперников «Спартака», – прозвучало на радиостанции. На сайте сразу появилась новость с этими словами, но чуть позже она была удалена.

От клубов пошла бурная реакция. «Когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдается их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации», – рассказал «Спорт-Экспрессу» генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

Президент «Локомотива» Илья Геркус тоже высказался довольно жестко. «Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику», – негодовал Геркус. Еще до матча информацию о поощрениях опровергал и председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков, заявивший, что эта история очень смешная. «Хочу ли я получить деньги с «Зенита»? Ага, сейчас позвоню. Конечно, клубу хочется увеличить бюджет», – сказал Мещеряков.

При этом в борьбе за чемпионский титул ничего действительно еще не решено. «Спартак», потеряв очки в матче с «Локомотивом», опережает ближайших преследователей на шесть очков. Битва на финише в любом случае будет интересной, даже если в ней перестанут мелькать деньги.

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