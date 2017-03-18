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  • «Зенит» заплатит игрокам «Локомотива» по 30 тысяч за победу над «Спартаком»

«Зенит» заплатит игрокам «Локомотива» по 30 тысяч за победу над «Спартаком»

18 марта 2017, 12:37
105

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, игроки «Локомотива» получат от «Зенита» по 30 тысяч евро каждый в случае, если железнодорожникам удастся победить «Спартак» в матче 20-го тура РФПЛ.

Напомним, что на данный момент лидирующие в турнирной таблице красно-белые опережают петербуржцев на восемь очков. В случае поражения подопечных Массимо Карреры и победы сине-бело-голубых над тульским «Арсеналом» отставание соответственно сократится до пяти пунктов.

Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится сегодня, 18 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени. Встреча между «Зенитом» и «Арсеналом» пройдет в воскресенье. Начало – в 19:30.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак
Комментарии (105)
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Серёга Краснодарский
1489830684
Лучше бы 11-ти пенсионерам газ в деревеньку где нибудь за 100-200 км от кремля провели.
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vladimir-7
1489831844
Хороший стимул для Локомотива и какая односторонняя отрицательная реакция на это сообщение.
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4agaaa
1489833178
Страна явно скучает по Сталину...
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GoldPlayFIFARus9
1489835923
Чё то источник сомнительный мягко говоря. Доставляют люди,которые верят в откровенную дичь,им скажи что на улицах динозавры ходят - поверят
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Тяп-Ляп.
1489838857
Ceрyт бисером блохастые.
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Тяп-Ляп.
1489839137
Пищевик заплатил Амкару по 50 тыщь за победу над Бомжевиком.
Ответить
Ден340
1489839650
боятся! за каждую возможность цепляются!))
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1489839736
спасибо Зениту за это)
Ответить
Диктор
1489840681
Позор бомжам,если они готовы уже конкурентам платить,лишь бы остановить Спартак,не выиграем так купим себе победу-лозунг бомжей.
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Serjoga
1489842070
А ЦСКА под "шумок" и за бабки газпрома станет чемпионом! Зенит платит, а ЦСКА побеждает не вложив ни копейки! Гинер мудрый!
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