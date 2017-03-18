«Зенит» заплатит игрокам «Локомотива» по 30 тысяч за победу над «Спартаком»

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, игроки «Локомотива» получат от «Зенита» по 30 тысяч евро каждый в случае, если железнодорожникам удастся победить «Спартак» в матче 20-го тура РФПЛ.

Напомним, что на данный момент лидирующие в турнирной таблице красно-белые опережают петербуржцев на восемь очков. В случае поражения подопечных Массимо Карреры и победы сине-бело-голубых над тульским «Арсеналом» отставание соответственно сократится до пяти пунктов.

Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится сегодня, 18 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени. Встреча между «Зенитом» и «Арсеналом» пройдет в воскресенье. Начало – в 19:30.