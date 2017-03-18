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    «Зенит» заплатит игрокам «Локомотива» по 30 тысяч за победу над «Спартаком»

    Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, игроки «Локомотива» получат от «Зенита» по 30 тысяч евро каждый в случае, если железнодорожникам удастся победить «Спартак» в матче 20-го тура РФПЛ.

    Напомним, что на данный момент лидирующие в турнирной таблице красно-белые опережают петербуржцев на восемь очков. В случае поражения подопечных Массимо Карреры и победы сине-бело-голубых над тульским «Арсеналом» отставание соответственно сократится до пяти пунктов.

    Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится сегодня, 18 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени. Встреча между «Зенитом» и «Арсеналом» пройдет в воскресенье. Начало – в 19:30.

    Источник: Life

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    18.03.2017 12:37
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    Комментарии98
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 19 марта 2017, 10:29

      А это законно?

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 18 марта 2017, 16:18

      А судье сколько?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 марта 2017, 16:01

      А ЦСКА под "шумок" и за бабки газпрома станет чемпионом! Зенит платит, а ЦСКА побеждает не вложив ни копейки! Гинер мудрый!

      3
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 18 марта 2017, 15:54

      игроки в России за 30 штук евробакинских могут только сфоткатца с кислой мордой, а бегать да ну - не поверю

      1
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      ...
      Рейтинг: +61

      Morohir > Мясной Упырь 18 марта 2017, 16:26

      ну в случае проигрыша они ничего не теряют, а так лишний бонус, хотя скорее всего фейк

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 марта 2017, 15:38

      Позор бомжам,если они готовы уже конкурентам платить,лишь бы остановить Спартак,не выиграем так купим себе победу-лозунг бомжей.

      3
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      Рейтинг: +11234

      alp > Диктор 18 марта 2017, 15:47

      ну а что, одни работают с судьями, а другие мотивируют локомотив )))))

      1
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      Рейтинг: +61

      Morohir > vvv246 18 марта 2017, 16:28

      огреб от Амкара как раз зенит)

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 марта 2017, 15:31

      Зеня любой ценой хочет выбить пищевик....это уже не футбол, а казино футбольное...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > a-rakhmatov 18 марта 2017, 16:03

      То что это не футбол, а шоу я давно знал, а вот про казино...?! Тоже логично! Букмекеры ведь тоже "лапы греют"!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 марта 2017, 15:24

      Источник..)
      Он наверное и спит в красно-белом.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 18 марта 2017, 15:24

      лучшеб нищим у Исакевского раздали

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 18 марта 2017, 15:23

      Не особо в это верится.
      В любом случае, "Локо" выйдет на игру заряженным на результат и так, и так.

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 18 марта 2017, 15:22

      спасибо Зениту за это)

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