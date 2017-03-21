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    Митрофанов: «Зенит» ждет извинений за информацию о выплатах «Локомотиву»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию, прозвучавшую в СМИ, касательно выплат питерского клуба «Локомотиву» за ничью со «Спартаком».

    «Мы обычно глупости не комментируем. Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдается их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации», – заявил функционер.

    Встреча «Локомотив» – «Спартак» завершилась со счетом 1:1.

    Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2017 00:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 21 марта 2017, 18:49

      Локомотив: деньги дошли, но выиграть не смогли. Извините.

      Это прям как в анекдоте про Вовочку и Машу-девушку с пониженной социальной ответственностью: Маша - не б...ь...?! Извините!

      -1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 21 марта 2017, 06:53

      Если это не так ..то почему не подать в суд..Надо наказывать журналистов которые компрометируют репутацию клуба..

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > Путник 13 21 марта 2017, 09:21

      Потому что есть такое понятие, как претенциозный порядок разрешения спора. Им дали срок, а дальше будет иск, при том, что ничего кроме как обязательного опровержения написанного, суд не постановит. Никакого ущерба взыскано не будет, так как его нет. Поэтому, смысл тратить время и лишние деньги, когда все можно решить более простым и адекватным способом.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 марта 2017, 06:46

      Это намного лучше и честнее чем подкупать судей

      1
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 21 марта 2017, 04:53

      Сразу же говорил утка, корреспонденты только словами могут кидаться, а вот доказательств как всегда у них нету

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 21 марта 2017, 02:04

      Да уж

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 марта 2017, 01:10

      Папику ща пожалуются, но каких то шагов делать не будут, а то вдруг у человека в самом деле что то есть, потом придется отмазываться, а папик все по тихому решит )))

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 21 марта 2017, 00:30

      Зенит покупает чемпионство

      -3
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