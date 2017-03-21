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  • Митрофанов: «Зенит» ждет извинений за информацию о выплатах «Локомотиву»

Митрофанов: «Зенит» ждет извинений за информацию о выплатах «Локомотиву»

21 марта 2017, 00:11
8

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию, прозвучавшую в СМИ, касательно выплат питерского клуба «Локомотиву» за ничью со «Спартаком».

«Мы обычно глупости не комментируем. Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдается их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации», – заявил функционер.

Встреча «Локомотив» – «Спартак» завершилась со счетом 1:1.

Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак Митрофанов Максим
Комментарии (8)
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bafor
1490045434
Зенит покупает чемпионство
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ufos73
1490047837
Папику ща пожалуются, но каких то шагов делать не будут, а то вдруг у человека в самом деле что то есть, потом придется отмазываться, а папик все по тихому решит )))
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simoron81
1490051080
Да уж
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FCZenit1990
1490061192
Сразу же говорил утка, корреспонденты только словами могут кидаться, а вот доказательств как всегда у них нету
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КЭТиК
1490068001
Это намного лучше и честнее чем подкупать судей
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Путник 13
1490068416
Если это не так ..то почему не подать в суд..Надо наказывать журналистов которые компрометируют репутацию клуба..
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Павелий
1490111393
Локомотив: деньги дошли, но выиграть не смогли. Извините. Это прям как в анекдоте про Вовочку и Машу-девушку с пониженной социальной ответственностью: Маша - не б...ь...?! Извините!
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