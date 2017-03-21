Митрофанов: «Зенит» ждет извинений за информацию о выплатах «Локомотиву»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию, прозвучавшую в СМИ, касательно выплат питерского клуба «Локомотиву» за ничью со «Спартаком».

«Мы обычно глупости не комментируем. Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы желтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдается их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичные извинения и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации», – заявил функционер.

Встреча «Локомотив» – «Спартак» завершилась со счетом 1:1.

Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?