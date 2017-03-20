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  • Корреспондент ТАСС: «Зенит» перевел средства «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»

Корреспондент ТАСС: «Зенит» перевел средства «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»

20 марта 2017, 20:08
56

Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров заявил, что обладает информацией, согласно которой «Зенит» перевел денежные средства на счета «Локомотива» за ничью в матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком». Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров Локомотива упали. «Локомотив» помог «Зениту» приблизиться к «Спартаку». В общем, «Зениту» есть за что заплатить, а Семину на что погулять. Думаю, «Зенит» продолжит стимулировать соперников «Спартака», – сказал журналист.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на шесть очков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак Семин Юрий
Комментарии (56)
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Obojaemiy
1490030292
Бомжатина сама ничего не умеет привыкла все покупать. ПОЗОРИЩЕ!!!! Миллера не станет и все ФНЛ ваш голубые))
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mihail200606
1490030758
но это не запрещено...
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lysenkoff
1490031127
И сразу псы набежали радостные потявкать на утку....
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Andrey160268
1490031227
Если это правда, то Зенит расписался в собственной беспомощности, а главное нарушил спортивный принцип - побеждает сильнейший, по логике функционеров Зенита этот принцип теперь звучит так - побеждает богатейший. А Локомотив, приняв деньги от соперника, повел себя как дешевая проститутка. После всего этого наш чемпионат можно больше не смотреть, т.к. одни уроды готовы все купить, другие все продать.
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LINED
1490031533
а зачем зенит армейцам помогает догнать спартак?
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Prince_of_Dark
1490031638
Бред какой-то, т.е. если Зенит не заплатит соперникам Спартака, то эти команды будут отдавать очки Спартаку. Мозгов ноль, сами не понимают что говорят.
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srg38
1490032162
Корреспондент ТАСС сказал какую то куйню
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Чермындыр
1490034124
Думается, что это ерунда полная. Однако ж даже если это так, то все визги со стороны свиней безпочвенны. Локомотив не совершил ничего запрещенного, сыграв вничью со Спартаком. Спартачам в первую очередь нужно понять, почему они сами не смогли обыграть Локомотив, а не верещать, что с паровозами скатали вничейку из-за бомжовских денег.
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sergey_86-76
1490035386
Максим Алланазаров заявил, что обладает информацией Бля, я тоже обладаю информацией, почему всем пох..... на это???? когда уже перестанете всякую утятину выкладывать, уже как америкосы доказательств нет, а информацией обладают.
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TRELL
1490039719
Бомбардир,не превращайтесь в желтую прессу! Какие оплаты?Кому?! Что за бред! Реально на америкосов-педиков начинаем быть похожими.
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