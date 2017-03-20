Корреспондент ТАСС: «Зенит» перевел средства «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»

Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров заявил, что обладает информацией, согласно которой «Зенит» перевел денежные средства на счета «Локомотива» за ничью в матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком». Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров Локомотива упали. «Локомотив» помог «Зениту» приблизиться к «Спартаку». В общем, «Зениту» есть за что заплатить, а Семину на что погулять. Думаю, «Зенит» продолжит стимулировать соперников «Спартака», – сказал журналист.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на шесть очков.