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    Корреспондент ТАСС: «Зенит» перевел средства «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»

    Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров заявил, что обладает информацией, согласно которой «Зенит» перевел денежные средства на счета «Локомотива» за ничью в матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).

    «Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком». Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров Локомотива упали. «Локомотив» помог «Зениту» приблизиться к «Спартаку». В общем, «Зениту» есть за что заплатить, а Семину на что погулять. Думаю, «Зенит» продолжит стимулировать соперников «Спартака», – сказал журналист.

    «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на шесть очков.

    Источник: Спорт FM

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    20.03.2017 20:08
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 марта 2017, 21:19

      " Дыма без огня не бывает ! ". Это не анонимный источник. Человек не скрывает Фамилию, да и издание солидное, не жёлтая пресса. Видимо готовы к судебному разбирательству, если на такое пойдёт Зенит. Интересно будет посмотреть на дальнейшие действия клуба.

      0
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 21 марта 2017, 15:45

      А что плохого в стимулировании? Это наоборот зрелищность и градус борьбы повышает.

      Одно дело, когда тебе платят за то, чтобы ты проиграл, другое - когда за то, чтобы ты прыгнул выше головы и выиграл.

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 21 марта 2017, 00:06

      Не привык Зенит Спартаку проигрывать

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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 20 марта 2017, 23:45

      Что-то тухлятинкой потянуло...Всегда говорила подругам - прежде чем в свет выходить, - пойди подмойся. Под койкой всегда есть ТАЗ-ссс..Ребята, мужики, отвернитесь, "Копреспондент ТАСС Максим Алланазаров" (коп из заголовка добуквенно!) идёт вонять пи.дятиной!!!Разбегайтесь!..... Простите дуру, опять не сдержалась. Хи....

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 20 марта 2017, 23:51

      В смысле - " и не читайте советских газет за завтраком"? Согласен. Ну, ГоЛенаСтопище, ты круто жжёшь про подмывалово...Надеюсь, это было тоже иносказательно?. ..

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 20 марта 2017, 23:34

      Пусть что хотят делают,даже.если это правда.
      Все равно Спартак не сломить. ведь не просто так за него
      болеет половина России!!!

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > solyh-1962 21 марта 2017, 13:48

      СПУСТЯ 16-ТЬ ЛЕТ МОЖНО И НЕ СЛОМИТЬСЯ, СЛЕД. РАЗ НЕ СЛОМИТЬ БУДЕТ ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО??? ХОТЯ ЕСТЬ ВРЕМЯ НА СЛОМИТЬ, ЕЩЕ 1/3 ЧЕМПА.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 23:28

      Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров, а кто это? он что самоубивец такие вещи заявлять можно и по шапке получить

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      Рейтинг: +417

      leonard1984 20 марта 2017, 23:19

      Я не против стимулирования, но эту тему надо закрывать, а то западные СМИ могут ухватиться за эту тему и приравнять к допингу. За ними не заржавеет.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 марта 2017, 23:19

      БРЕД. Но кто хочет, тот верит.

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      Рейтинг: +422

      TRELL 20 марта 2017, 22:55

      Бомбардир,не превращайтесь в желтую прессу! Какие оплаты?Кому?! Что за бред! Реально на америкосов-педиков начинаем быть похожими.

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > TRELL 21 марта 2017, 05:46

      а такое чувство что превратились уже, слухи домысли догадки, что нельзя печатать провереную информацию...

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      Рейтинг: +1126

      richi 20 марта 2017, 22:18

      На то он и ТАЗ.

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