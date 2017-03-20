Корреспондент ТАСС: «Зенит» перевел средства «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»

" Дыма без огня не бывает ! ". Это не анонимный источник. Человек не скрывает Фамилию, да и издание солидное, не жёлтая пресса. Видимо готовы к судебному разбирательству, если на такое пойдёт Зенит. Интересно будет посмотреть на дальнейшие действия клуба.
Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров заявил, что обладает информацией, согласно которой «Зенит» перевел денежные средства на счета «Локомотива» за ничью в матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Зенит» перевел средства за матч со «Спартаком». Есть информация, что деньги на счет игроков, тренеров Локомотива упали. «Локомотив» помог «Зениту» приблизиться к «Спартаку». В общем, «Зениту» есть за что заплатить, а Семину на что погулять. Думаю, «Зенит» продолжит стимулировать соперников «Спартака», – сказал журналист.
«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на шесть очков.