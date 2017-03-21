Геркус: «Вознаграждение от «Зенита» за ничью со «Спартаком»? Это оскорбительное и лживое заявление»

Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию о том, что клуб получил финансовое вознаграждение от «Зенита» за ничью со «Спартаком» в матче 20-го тура РФПЛ.

Напомним, ранее корреспондент ТАСС в эфире «Спорт FM» заявил, что петербуржцы уже перевели деньги на счета игроков и тренеров железнодорожников.

«Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику. Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями. Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия», – сказал Геркус.

Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?