Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геркус: «Вознаграждение от «Зенита» за ничью со «Спартаком»? Это оскорбительное и лживое заявление»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию о том, что клуб получил финансовое вознаграждение от «Зенита» за ничью со «Спартаком» в матче 20-го тура РФПЛ.

    Напомним, ранее корреспондент ТАСС в эфире «Спорт FM» заявил, что петербуржцы уже перевели деньги на счета игроков и тренеров железнодорожников.

    «Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику. Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями. Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия», – сказал Геркус.

    Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2017 06:31
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 марта 2017, 21:40

      А вы иск в суд подайте. Успокойте народ. И всё станет ясно, есть у ТАСС доказательства или это очередная "утка".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 21 марта 2017, 12:17

      ZENIT-59 Прочитав такой журналистский выпад против команд,я бы порекомендовал президентам обеих клубов собраться вместе , договориться, да и вчинить этому изданию, и журналисту в частности, иск за испорченную репутацию и моральный ущерб на кругленькую сумму. Может быть тогда не будут писать такие измышления!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 марта 2017, 11:13

      Хочется поверить Геркусу, ну не может этого быть на самом деле, по крайней мере в моём восприятии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      lokoman92 21 марта 2017, 09:16

      бредятина еще та)) видимо бомжи бесятся то что Геркус теперь с Локо)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 марта 2017, 08:54

      я уже ничему не удивляюсь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 марта 2017, 07:36

      Если бы приплатили, Спартак был бы разгромлен! )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 21 марта 2017, 07:08

      Не понял платили бы сами игрокам локо чемпионом был бы. Надо было вообще за победу заплатить. Походу кто то к 1 апреля готовится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 марта 2017, 06:48

      Чем не мотивация.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 21 марта 2017, 06:39

      скромничает ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 21 марта 2017, 06:37

      Что тут оскорбительного? Сделать свою работу да еще доп.премиальные получить?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11