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  • Геркус: «Вознаграждение от «Зенита» за ничью со «Спартаком»? Это оскорбительное и лживое заявление»

Геркус: «Вознаграждение от «Зенита» за ничью со «Спартаком»? Это оскорбительное и лживое заявление»

21 марта 2017, 06:31
10

Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию о том, что клуб получил финансовое вознаграждение от «Зенита» за ничью со «Спартаком» в матче 20-го тура РФПЛ.

Напомним, ранее корреспондент ТАСС в эфире «Спорт FM» заявил, что петербуржцы уже перевели деньги на счета игроков и тренеров железнодорожников.

«Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику. Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями. Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия», – сказал Геркус.

Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Геркус Илья
Комментарии (10)
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ДСА
1490067458
Что тут оскорбительного? Сделать свою работу да еще доп.премиальные получить?
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Freux
1490067577
скромничает ))
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Ще Гевара
1490068081
Чем не мотивация.
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adekvat
1490069294
Не понял платили бы сами игрокам локо чемпионом был бы. Надо было вообще за победу заплатить. Походу кто то к 1 апреля готовится.
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VIPded
1490070997
Если бы приплатили, Спартак был бы разгромлен! )))
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bolela_16
1490075672
я уже ничему не удивляюсь...
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lokoman92
1490076995
бредятина еще та)) видимо бомжи бесятся то что Геркус теперь с Локо)
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арейская
1490083989
Хочется поверить Геркусу, ну не может этого быть на самом деле, по крайней мере в моём восприятии
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ZENIT-59
1490087872
ZENIT-59 Прочитав такой журналистский выпад против команд,я бы порекомендовал президентам обеих клубов собраться вместе , договориться, да и вчинить этому изданию, и журналисту в частности, иск за испорченную репутацию и моральный ущерб на кругленькую сумму. Может быть тогда не будут писать такие измышления!
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мы_не_рабы
1490121629
А вы иск в суд подайте. Успокойте народ. И всё станет ясно, есть у ТАСС доказательства или это очередная "утка".
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