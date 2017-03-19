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  • Игнатьев, Данни, Фернандес и другие супергерои 20-го тура РФПЛ

Игнатьев, Данни, Фернандес и другие супергерои 20-го тура РФПЛ

Герой – Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Тяжелый день в дерби пережил Дмитрий Комбаров – его оппонент на фланге измотал футболиста сборной России по полной программе: мало того, что Игнатьев наиграл внушительную для защитника статистику (пять отборов, шесть перехватов, хотя сам он – номинальный полузащитник), так еще и стал автором голевой передачи на Ари, который забил «Спартаку» седьмой гол в семи матчах. Красно-белые в целом выглядели лучше, но забили лишь однажды – точку в красивой комбинации поставил Промес.

Впрочем, то давление, которое оказывал «Спартак» на соперника, в забитые мячи не воплотилось, да и суперопасных моментов красно-белые почти не создавали. Притом сам «Локо» старался резко переходить в атаку и тоже заставлял нервничать защиту лидера чемпионата, которая с нынешнего года впадает в панику гораздо чаще, чем раньше. Сверхбоевая ничья 1:1 в Черкизово добавила настроения ЦСКА и «Зениту» – сократить разрыв теперь можно было с восьми до шести очков. Спартаковцы потому своего разочарования и не скрывали.

Герой – Марио Фернандес (ЦСКА)

ЦСКА и сократил, тем более что нынешнее состояние «Терека» вполне способствует набору очков в игре с ним, причем даже в Грозном, где всегда непросто. Единственный гол на счету Ионова, но хвалим мы бразильца с российским паспортом Марио Фернандеса – он чаще остальных преуспевал в отборе и в верховых единоборствах. ЦСКА же мог удвоить счет ближе к концу матча, а «Терек» в основном пытался бить издали, да и в целом больших проблем сопернику не доставлял.

0:1 – армейцы подтянулись к «Спартаку» на расстояние двух побед, сыграв седьмой подряд сухой матч. «Терек» не забивает уже четыре игры подряд, а из последних восьми домашних встреч с ЦСКА грозненцы победили всего однажды. Не спасает даже волшебный микрофон.

Герой – Мигель Данни («Зенит»)

«Зенит» тоже подобрался к «Спартаку» поближе, хотя по сравнению с уходом на зимнюю паузу отрыв, наоборот, вырос на очко. Главным же для питерцев было просто взять свое в игре с «Арсеналом». Поразил выбор состава Мирчи Луческу – на поле одновременно появились Лунев, Цаллагов, Иванович и Эрнани, впрочем, атакующую линию перестановки не касались – миксовать что-либо там было слишком сложно.

В первом тайме Данни мощным ударом чуть не разбил перекладину, а после перерыва красиво удвоил счет, правда, с небольшого офсайда. Первый же гол случился из-за того, что в тульской штрафной на Дзюбе повис Бурлак (конечно же, Беляев). Пенальти четко реализовал Кришито. Два мяча «Арсеналу» отыграть было не под силу, и уже с 15-го по счету выезда его игроки вернулись без победы. «Зенит» же выиграл восьмой домашний матч подряд.

Герой – Александр Беленов («Уфа»)

Беленов приехал в Краснодар – кто же сомневался, что он выдаст суперматч? И действительно, команда Игоря Шалимова так и не смогла ничего забить: либо ужасно мазали, как Вандерсон, либо спасал вратарь «Уфы» после ударов того же Вандерсона и Мамаева. Уфимцы во главе с Сергеем Семаком так и продолжают удивлять – за четыре матча (включая кубковый) не пропустили ни разу, набрали семь очков за три последних тура и закрепились в пятерке. У «Краснодара» же на этот раз не вышло никакого «верхового» веселья, лишь множество загубленных моментов. Медальные шансы с каждым туром становятся все меньше, осталось лишь ждать выздоровления Федора Смолова. От его формы у «быков» зависимость самая прямая.

Герой – Евгений Баляйкин («Томь»)

Даже Валерий Петраков после матча «Томь» – «Амкар» скрывать не стал: без чудес не обошлось. Томичи не только не пропустили от команды, претендующей на место в еврокубках, но еще и победили ее благодаря классному удару Кузнецова со штрафного. А еще «Томи» здорово помог Баляйкин со своими выносами и перехватами – совершил он их гораздо больше остальных игроков на поле, да и в верховых единоборствах преуспел. Соперник же был настолько инертен, что даже не создал практически ни одного серьезного голевого момента.

В последних девяти игр против «Томи» «Амкар» побеждал лишь дважды, а в чемпионате уступил на четвертом подряд выезде. Томичи же в пяти подряд домашних играх против пермяков голов не пропускают. Солидно. А субботний результат, конечно, неожиданный.

Герой – Эрик Бикфалви («Урал»)

Уральцы поддержали почин «Анжи» и «Томи», выиграв домашний матч при помощи единственного забитого мяча, и он был действительно красив, но не автора гола Ильина и даже не ассистента Димитрова стоит в этом матче выделить особо. Снова в наш список попал румын Бикфалви – в этом матче он умудрился стать лидером как по количеству обостряющих передач (четыре), так и по удачным отборам (целых девять!). Во многом благодаря вдохновенной игре одного из своих лидеров «Уралу» удалось сохранить победный счет в матче с «Рубином». Казанцы же проиграли лишь второй из девяти матчей против уральцев, хотя соперник, вроде как, считался вполне себе удобным.

Герой – Иван Таранов («Крылья Советов»)

Несмотря на два сэйва Лории после выходов один на один Азмуна и Девича, выделим все же капитана самарцев за его четыре выигранных верховых единоборства, сразу восемь перехватов, шесть длинных точных передач и удар в перекладину в конце первого тайма. В концовке подуставшие «Крылья» едва не проиграли «Ростову», не разобравшись, как им держать новых форвардов гостей, а Полоз не попал в пустые ворота после ошибки вратаря. Матч в целом был не самым зрелищным.

Так они ничего и не забили, сыграв вничью 0:0. Вдвойне удивительно это для ростовчан, поскольку самарскому клубу они регулярно забивали с 2009 года. Зато в предыдущих семи матчах РФПЛ «Ростов» пропускал голы лишь однажды – тоже весьма крутой показатель.

Герой – Аяз Гулиев («Анжи»)

Ну а стартовый матч вывеской не блистал, но отыграли «Анжи» и «Оренбург» довольно бодро, правда, на двоих забили лишь однажды, но это вполне себе в духе тура. Выделяем, прежде всего, автора голевого паса Гулиева, который был самым бьющим и обводящим игроком на поле, интересен по цифрам и полузащитник «Оренбурга» Григорьев, сотворивший аж восемь удачных отборов мяча.

Единственный же гол забил форвард «Анжи» Прудников, но побежал не праздновать со своими, а провоцировать соперника на скамейке запасных, назвав затем «Оренбург» самой слабой командой чемпионата в послематчевом интервью. «Я для него плохой тренер, что естественно, потому что он у меня не играл. Так, как, наверное, и 15 предыдущих», – иронично заметил Роберт Евдокимов. «Анжи» наконец-то выиграл, а его соперник уже пять гостевых матчей подряд забить не может.

Почему мы ждем следующего тура:

«Рубин» примет «Зенит» на «Казань-Арене», также крутым должен получиться и матч двух участников 1/8 финала Лиги Европы – «Ростова» и «Краснодара», тем более что первая игра в Краснодаре выдалась безумно драматичной. «Спартак» и ЦСКА примут соответственно «Оренбург» и «Крылья Советов», а перед «Локомотивом» будет стоять непростая задача – выиграть в Уфе.

Символическая сборная 20-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 20-го тура:

«Анжи» – «Оренбург» – 1:0

«Томь» – «Амкар» – 1:0

«Урал» – «Рубин» – 1:0

«Локомотив» – «Спартак» – 1:1

«Крылья Советов» – «Ростов» – 0:0

«Терек» – ЦСКА – 0:1

«Краснодар» – «Уфа» – 0:0

«Зенит» – «Арсенал» – 2:0

Расписание 21-го тура:

31 марта (пятница) – 3 апреля (понедельник). Точные даты не определены.

ЦСКА – «Крылья Советов», «Ростов» – «Краснодар», «Уфа» – «Локомотив», «Амкар» – «Терек», «Арсенал» – «Томь», «Спартак» – «Оренбург», «Анжи» – «Урал», «Рубин» – «Зенит».

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 21-й тур дисквалифицированы: Ари («Локомотив»), Навас («Ростов»), Аликин («Уфа»).

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив Зенит ЦСКА Краснодар Уфа Урал Ростов Амкар-Пермь Анжи Арсенал Оренбург Крылья Советов Томь Ахмат Рубин Таранов Иван Данни Баляйкин Евгений Беленов Александр Игнатьев Владислав Бикфалви Эрик Фернандес Марио Гулиев Аяз
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Kurt Broot
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молодёжь удержала победу
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