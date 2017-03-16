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  • «Мы продолжим учиться». Почему «Ман Сити» Гвардиолы провалился в Лиге чемпионов

«Мы продолжим учиться». Почему «Ман Сити» Гвардиолы провалился в Лиге чемпионов

В первой встрече «Манчестер Сити» и «Монако» случилась настоящая голевая перестрелка. Мяч Радамеля Фалькао вообще признали лучшим голом еврокубковой недели, но его команда все равно проиграла со счетом 3:5. Англичане поймали кураж и разорвали самую результативную команду Европы. Пеп Гвардиола мог быть недоволен обороной и стартовым настроем, но уж точно радовался общему победному результату.

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Сейчас все получилось совсем неудачно. У «Монако» отсутствовал Фалькао, но Кабальеро снова пропустил трижды. Зато атака «Манчестер Сити» неожиданно замолчала. Гости вымучили лишь один гол, все равно не позволивший им пройти дальше. По ходу первого тайма игроки «Манчестер Сити» впервые истории Лиги чемпионов не смогли нанести ни одного удара по воротам соперника. Команда Гвардиолы вылетела в 1/8 финала турнира. Для Пепа подобный провал тоже стал первым в карьере.

«Вот это да! Победа «Монако» со счетом 3:1, а по сумме двух встреч – 6:6. Безумие! Но правило выездного гола несправедливо. Ни один забитый мяч не должен оцениваться выше другого», – оправдывает английский клуб Гари Линекер. «Манчестер Сити» просто избили в первом тайме», – бьет по самолюбию Гвардиолы Фил Невилл. «Мы оборонялись высоко и провели отличную первую половину», – вторит Невиллу главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. По итогам вечера все говорят о провале «Сити» и достоинствах французской команды. И правильно делают.

Почти подросток Мбаппе забил 11 голов в последних 11-ти матчах за «Монако» во всех турнирах. Фабиньо отметился голом и парой результативных пасов в двух матчах с «Манчестер Сити». Эти игроки и стали главными героями противостояния. У «Сити» выделяется разве что Лерой Сане, из 11-ти ударов в створ воплотивший в голы семь. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Манчестер Сити» пропустил 16 мячей. Интересно, что столько же побывало в воротах лондонского «Арсенала». Вот только команде Венгера одна «Бавария» наколотила сразу десяток.

«В первом тайме мы не выглядели так, как должны. Сыграли не на своем уровне», – рассказывает защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс. «Что дальше? Мы продолжим учиться. Надо понять, почему первую половину мы провалили. В Англии смогли изменить неудачно складывавшийся ход встречи, но сейчас ничего не получилось», – оправдывается Гвардиола. Пока он будто и сам проваливает домашние задания в «Манчестер Сити», часто не угадывая с тактикой и вратарем.

Впереди у команды Гвардиолы тяжелая борьба за попадание в четверку лучших по итогам английского сезона. Вполне вероятно, что Пеп и его «Манчестер Сити» окажутся неудачниками и там. «Монако» же продолжает бороться за победу в Лиге 1, а в Лиге чемпионов всерьез намеревается пройти до самых высоких стадий. За Англию же в еврокубке предстоит отдуваться «Лестеру», над которым еще недавно все смеялись.

Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

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Лига чемпионов Лига чемпионов Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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Danish Dynamite
1489640658
Лишнее доказательство, что Гвардьола не супертренер. Он гениальный новатор и тактик, но как менеджер (главный тренер) - анархист и лузер. Лишнее тому доказательство. Монако показал место всех этих стоунзов за 60 млн фунтов. Англия не Германия, где нет конкурентов. И не Барселона, где есть Месси и где за спиной всю черновую работу делал покойный Тито Виланова... Не так крут этот Пеп.
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CyPOBbIiXaH
1489644250
ман сити сами виноваты столько моментов не реализовали во 2м тайме
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dolf666
1489651625
Монако тупо был реще и настойчивее. Гвардиола возможно виноват, но частично. что творил Агуэро?! вот главный виновник неудачи!
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panmon
1489661595
Пеп всегда одинаковый! Вы о чем? Даже Энрике с Барселоной выигрывал ЛЧ. Там и игроки и УЕФА стараются - тренер вообще лишнее.
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Чермындыр
1489740817
Вообще не совсем верные варианты в голосовании - Пеп тем самым никогда особо и не был. Тренер одной команды
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