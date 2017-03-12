18-летний Анри и итальянец за сто миллионов. Кем «Арсенал» заменит Алексиса Санчеса

Общая ситуация

Недавно СМИ растиражировали информацию о том, что Алексис Санчес поругался с партнерами на тренировке и отказался продолжать занятие. Было даже упоминание о драке, которое развеял присутствовавший на занятии Робер Пирес. Отношения чилийца с Арсеном Венгером также оставляют желать лучшего, доказательством тому – нахождение Санчеса на лавке в первом тайме важнейшей игры с «Ливерпулем». Как только Алексис вышел на поле, у «канониров» пошла игра, но было уже поздно.

Санчеса не устраивает отсутствие прогресса и то, что в чемпионате «Арсенал» выпал даже из зоны Лиги чемпионов. Пока слухи кружат Алексиса вокруг «Интера», «Милана», «ПСЖ» и «МЮ», экс-тренер «Блэкпула» Иан Холлоуэй называет чилийца эгоистичной свиньей. А внутри самого «Арсенала» уже прикидывают возможных кандидатов на замену своей главной звезде.

Источник: Санчес становится изгоем в «Арсенале»

Александр Лаказетт

Что известно о возможном трансфере?

Летом активно муссировались слухи о том, что «Арсенал» вот-вот подпишет скорострельного француза, но в итоге лондонцы отказались от сделки, не захотев платить за игрока 60 млн. Тогда «Арсенал» приобрел Лукаса Переса, который ожидаемо не смог конкурировать с Санчесом. Но в феврале после матча «Лион» – «Сент-Этьен» Лаказетт объявил о том, что точно покинет «Лион» по окончании сезона. «Удержать Александра мы не в силах. Поступим так же, как когда-то с Каримом Бензема, Самюэлем Умтити или Эриком Абидалем − отпустим», − уныло комментирует ситуацию президент «ткачей». Весьма вероятно, что «Арсенал» вновь вернется к вопросу о приобретении Лаказетта, который в этом сезоне Лиги 1 забил 22 мяча.

Что может дать «Арсеналу»?

Прежде всего, чистого форварда. Алексис Санчес относится к этому типу лишь номинально, постоянно опускаясь на позицию атакующего хавбека и пытаясь оттуда обострить игру. Доказательство этому – его 9 ассистов в этом сезоне, а также внушительный показатель в 2,5 ключевых передачи за игру. К слову, у лучших распасовщиков этого сезона – Кристиана Эриксена и Гилфи Сигурдссона – 3 и 2,1, соответственно. Алексис сужает потенциал атакующих действий «Арсенала», несмотря на то, что обладает высочайшим пониманием футбола. К пасу-перепасу «канониров» привыкли уже все команды АПЛ, а что-то новое они предложить не в состоянии. По крайней мере, пока на поле Санчес.

Чистый форвард Оливье Жиру, способный по английской классике заколотить мяч в сетку со второго этажа, зачастую это делал, выходя на замену. Александр Лаказетт – такой же чистый форвард, который будет заниматься своей прямой обязанностью. Да, Санчес забил в этом году целых 17 – а это весьма внушительный показатель, но, судя по месту «Арсенала» в таблице, ему пора переформатировать свою игровую парадигму.

Вероятность перехода – 25%

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Андреа Белотти

Что известно о возможном трансфере?

В январе этого года «Арсенал» отправил в «Торино» запрос о трансфере Белотти за 65 миллионов евро. «Быки» это предложение отклонили, посчитав цифры сильно заниженными. «Да, мы получили предложение от «Арсенала» по Белотти, но оно не соответствует стоимости игрока. Могу сказать, что сейчас он никуда не собирается, мы хотим наслаждаться его игрой в нашей команде, а там видно будет», − прокомментировал ситуацию спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи. После того, как Белотти вонзил в ворота «Палермо» хет-трик за 8 минут и стал единоличным лидером бомбардирского зачета Серии А, президент клуба Урбано Кайро сказал, что сейчас готов продать страйкера только за 150 миллионов (хотя в контракте прописана сумма отступных в размере ста миллионов).

Что может дать «Арсеналу»?

Ситуация Белотти похожа на Лаказетта. Итальянец − чистый первый форвард, который заточен на заколачивание мячей, а в составе «канониров» достаточно игроков, что будут снабжать Андреа вкусными передачами (в первую очередь − Озил и Касорла). Кроме того, потенциальный трансфер Белотти станет прекрасным ходом для имиджа «Арсенала».

Несмотря на то, что лондонский клуб уже давно не видел чемпионства, «Арсенал» − это по-прежнему мощнейший бренд. «Пушкари» воспринимаются как топ-клуб, и приезд на «Эмирейтс» лучшего нападающего Италии, который находится в зубодробительной форме, покажет Англии и миру, что «Арсенал» все еще здесь и не собираются отказываться от претензий на «золото». Лаказетт хорош, но засиделся в Лиге 1, Белотти же приедет в Лондон на пике.

Вероятность перехода – 20%

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Антуан Гризманн

Что известно о возможном трансфере?

Зимой сообщалось, что Гризманн уже договорился с «МЮ» об окладе и игровом номере, но на деле этот трансфер так и не случился. Под конец периода дозаявок в борьбу за Гризу включился «Арсенал», который был готов перевести на счет «матрасников» требуемые 100 миллионов евро. Но и этот трансфер утек в никуда. «Косиельни часто рассказывал мне об «Арсенале», это прекрасный клуб, порой показывающий великолепный футбол. Но я не собираюсь уезжать из Мадрида, мне комфортно здесь, сюда только что приехала моя дочь. Не вижу причин покидать «Атлетико» на данном этапе, так как у меня все хорошо и в футбольном плане», − говорил потом сам Гризманн.

Что может дать «Арсеналу»?

Гризманн – это футболист, похожий по стилю игры на Санчеса. Тонкий, умный, элегантный, умеющий и забить, и отдать. Антуан сейчас на гораздо большем пике, чем Белотти, он – третий футболист мира после Роналду и Месси, и его приобретение поддержало бы имидж «Арсенала» как топ-клуба куда лучше, чем покупка Андреа.

Но все-таки трансфер Антуана − самый маловероятный вариант, потому что клуб просто не соответствуют уровню его амбиций. Тем более, выше мы говорили о том, что стиль «Арсенала» с Санчесом на поле не дает нужного результата − соответственно, покупка идентичного по функционалу футболиста, пусть и мировой звезды, может не принести «пушкарям» особых дивидендов.

Вероятность перехода – 5%

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Иван Перишич

Что известно о возможном трансфере?

«Интер» планирует обменять Перишича на Санчеса без включения в сделку денежной компенсации. Также на хорвата претендуют «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль», но в случае с этими клубами речь идет о полноценной покупке.

Что может дать «Арсеналу»?

Перишич – многоопытный атакующий хав, участник двух ЧЕ и одного ЧМ в составе сборной Хорватии, который был не на последних ролях в «Боруссии» Дортмунд. «Вольфсбург» он откровенно тащил и сейчас делает то же самое с «Интером». Иван может сыграть на любой позиции в атаке, кроме позиции центрфорварда, и видится не прямой заменой Санчесу, а усилением левого крыла атаки, которое выглядит у «Арсенала» довольно подбитым.

Балканец прекрасно играет обеими ногами, что не так часто встречается в современном футболе, и в совершенстве владеет фланговым кроссом, так что в случае перехода лондонцев на игру с Оливье Жиру или Дэнни Уэлбеком на острие сможет регулярно ввинчивать мяч им в головы со своей бровки.

Вероятность перехода – 10%

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Килиан Мбаппе

Что известно о возможном трансфере?

Арсен Венгер пытался купить резвого паренька из «Монако» еще в прошлом году, а сейчас хочет сделать это только сильнее. 18-летний юноша десять раз заставил французских комментаторов прокричать свою фамилию за какие-то 900 минут в чемпионате. Мбаппе идеально вписывается в изысканный атакующий футбол «Монако» и творит на поле нечто удивительное, так что Венгер не жалеет для него комплиментов: «Мбаппе слегка напоминает мне молодого Тьерри Анри. Он столь же хитер, так же умно перемещается и завершает атаки с кошачьей грацией. На мой взгляд, это исключительный талант. Его будущее обещает быть превосходным. Такие молодые люди очень рано становятся объектами желаний топовых клубов. Весь мир уже говорит только о Килиане. Надеюсь, это ему не помешает». Помимо «Арсенала», на вундеркинда смотрят «Бавария» и «Реал».

Что может дать «Арсеналу»?

Килиан шикарно подходит под концепцию «Арсенала» по выращиванию молодых футболистов, и, если Венгер останется в клубе, Мбаппе будет для него идеальным трансфером. Арсен замечательно работает с молодежью и максимально раскроет талант юного француза. Мбаппе – чистый центрфорвард, но также свободно действует на фланге и обладает феноменальной пластикой и настырностью. Что-то подсказывает, что в Англии он стартанет не менее резво, чем Габриэл Жезус.

Вероятность перехода – 40%

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