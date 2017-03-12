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Источник: Санчес становится изгоем в «Арсенале»

12 марта 2017, 06:57
14

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес испытывает серьезные проблемы во взаимоотношениях с одноклубниками. Как утверждается, футболист практически стал изгоем в раздевалке «канониров».

«Алексис стал капризным и практически разрушает коллектив. Такое поведение игрока заставляет остальных футболистов делать выбор между ним и Арсеном Венгером. Без сомнений, они поддержат тренера», – заявил источник, знакомый с ситуаций в команде.

Санчес в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 26 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Арсенал Санчес Алексис
Комментарии (14)
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ruverzema29rus
1489293954
срань господня
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la verdad
1489294603
Показатель того, что тренер - гавно. Сколько таких изгоев уже было??? Аршавин, Ван Перси, теперь Санчес... Arsene out!!!!
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RedGreenHooligan
1489295116
Любой игрок хочет трофеев... Санчес не исключение, его понять тоже можно...
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Lev Aleks
1489301278
Венгеру сейчас не позавидуешь(
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Sanches 1204
1489302304
Капризный это когда хочешь побеждать а остальным пофиг?
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maksspartak
1489302870
Скоро Санчез в РФПЛ поедет
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Sergej-74
1489303710
грядет смена клуба
Ответить
ЮЗИК
1489304131
гнать его надо поскорей,все равно играть уже не будет
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Armagiddon
1489308699
вот почему многие успешные футболисты, на самом деле очень капризные и трудные люди??
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Luis Figo
1489322090
если че можешь обратно в Барсу вернутся, тут все возможные трофеи выиграешь и Требл будет и 6 Кубков за сезон!
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