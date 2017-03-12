Источник: Санчес становится изгоем в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес испытывает серьезные проблемы во взаимоотношениях с одноклубниками. Как утверждается, футболист практически стал изгоем в раздевалке «канониров».

«Алексис стал капризным и практически разрушает коллектив. Такое поведение игрока заставляет остальных футболистов делать выбор между ним и Арсеном Венгером. Без сомнений, они поддержат тренера», – заявил источник, знакомый с ситуаций в команде.

Санчес в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 26 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.