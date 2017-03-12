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    Источник: Санчес становится изгоем в «Арсенале»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес испытывает серьезные проблемы во взаимоотношениях с одноклубниками. Как утверждается, футболист практически стал изгоем в раздевалке «канониров».

    «Алексис стал капризным и практически разрушает коллектив. Такое поведение игрока заставляет остальных футболистов делать выбор между ним и Арсеном Венгером. Без сомнений, они поддержат тренера», – заявил источник, знакомый с ситуаций в команде.

    Санчес в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 26 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.03.2017 06:57
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 марта 2017, 15:34

      если че можешь обратно в Барсу вернутся, тут все возможные трофеи выиграешь и Требл будет и 6 Кубков за сезон!

      1
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 12 марта 2017, 11:51

      вот почему многие успешные футболисты, на самом деле очень капризные и трудные люди??

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 марта 2017, 10:35

      гнать его надо поскорей,все равно играть уже не будет

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 12 марта 2017, 10:28

      грядет смена клуба

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 12 марта 2017, 10:14

      Скоро Санчез в РФПЛ поедет

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 12 марта 2017, 10:05

      Капризный это когда хочешь побеждать а остальным пофиг?

      4
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 марта 2017, 09:47

      Венгеру сейчас не позавидуешь(

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 12 марта 2017, 08:05

      Любой игрок хочет трофеев... Санчес не исключение, его понять тоже можно...

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 марта 2017, 07:56

      Показатель того, что тренер - гавно. Сколько таких изгоев уже было??? Аршавин, Ван Перси, теперь Санчес... Arsene out!!!!

      1
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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 > la verdad 13 марта 2017, 00:45

      Тут вы любезный не правы...Первое.Был еще Фабрегас.Второе.Тренер отвечает за ВСЕ.За трен. процесс.За определение состава.За результат.P.S.Арсен нашел и пригласил этих игроков.И раз Венгера не увольняют,значит совет директоров его работа устраивает.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > mutabor0992 13 марта 2017, 01:02

      А в чем я именно не прав? Тренер в первую очередь отвечает за результат, а в футбол (также в первую очередь) играют для зрителей и болельщиков. Если тренер устраивает руководство- это не означает, что он хорош. А может и руководство - гавно? Не задавали себе такой вопрос?

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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 > la verdad 13 марта 2017, 14:25

      Может и говно...Но НИКОГДА игроки не должны манипулировать тренером.Это еще Алекс Фергюсон в своей книге написал.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > mutabor0992 13 марта 2017, 17:11

      Венгер уже не тренер, а пенсионер, занимающий чьё то место.

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 12 марта 2017, 07:45

      срань господня

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