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  • «Барселона» нашла замену Энрике. Кокорина могут лишить водительских прав. Дайджест событий дня

«Барселона» нашла замену Энрике. Кокорина могут лишить водительских прав. Дайджест событий дня

Сын Пеле вышел на свободу после полученного срока в 12 лет тюрьмы

Эдиньо, сын бывшей звезды сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле, снова оказался на свободе, сообщает GloboEsporte. В 2005 году он был обвинен в торговле наркотиками и отмывании денег, однако он отвергал все обвинения в свой адрес. В итоге Эдиньо приговорили к 33 годам лишения свободы. Позже этот срок был сокращен до 12 лет и 10 месяцев. Сейчас рассматривается апелляция адвокатов Эдиньо. На это время его отпустили на свободу. Отметим, что это уже вторая апелляция, которая будет рассмотрена судом.

«Чтобы поесть, я отделял от еды личинок». Как сын Пеле попал в тюрьму за наркотики

Кокорина задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе

Форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы. Он устроил гонки по встречной полосе на своем «Бентли» с номером К009АА. Учитывая, что дело происходило в полночь, то необходимости выезжать на полосу встречного движения не было.

Случилось это на Страстном бульваре накануне ночью. Сотрудники ГИБДД задержали находившегося за рулем Кокорина. На него был составлен протокол, по которому футболисту грозит лишение водительских прав. Александр вызвал на место своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания. Протоколы направлены в суд.

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Озил: «Я отказался переходить в «Барселону» из-за поведения Гвардиолы»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в своей автобиографии рассказал о выборе между «Реалом» и «Барселоной» в 2010-м году: «Гвардиола уехал в отпуск и перестал контактировать со мной лично, оставив это клубу. Он не звонил и даже не отправлял сообщения. Я не видел его заинтересованности в моем переходе. Из-за этого желание перейти в «Барселону» постепенно угасало. Моуринью, напротив, был очень убедителен. Я видел, как он борется за меня. Он был полной противоположностью Гвардиолы. Таким образом, я выбрал «Реал».

Луческу покинул пресс-конференцию после вопроса о Кокорине

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу проигнорировал вопрос СМИ о его мнении по поводу инцидента с участием нападающего Александра Кокорина. После вопроса о ситуации с футболистом румынский специалист ушел с пресс-конференции.

Ранее инцидент прокомментировал агент игрока.

Вальверде – главный кандидат на должность главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде может стать преемником Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны». Контракт баска истекает в конце текущего сезона. Сегодня стало известно, что каталонский клуб представит нового тренера 1-го июля. В качестве других претендентов на эту должность Marca называет Хорхе Сампаоли, Рональда Кумана, Лорана Блана, Оскара Гарсию, Эусебио Сакристана, Франка де Бура и Маурисио Покеттино.

УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко до начала недели

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко посетил рассмотрение дела о дисквалификации. УЕФА огласит решение в пятницу или в начале следующей недели.

«Решение будет опубликовано в пятницу или в начале следующей недели», – сообщила пресс-служба союза.

Смородская: «Лучше как можно скорее убрать лимит на легионеров»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о попытке купить Дриса Мартенса и выступила за отмену лимита на легионеров в чемпионате России.

«Лучше как можно скорее убрать лимит. Когда его ослабили на одну позицию, зарплатные ожидания русских футболистов резко снизились. 29 стран Евросоюза не считаются легионерами друг у друга. Это здоровая конкуренция, она способствует прогрессу игроков. Мертенса я приглашала на 700 тысяч евро в год, а наш игрок требовал в два раза больше. Об уровне мастерства даже не говорю», – сказала Смородская.

33 несчастья российского футбола

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Испания Барселона Зенит ЦСКА Озил Месут Еременко Роман Кокорин Александр Луческу Мирча Вальверде Эрнесто Смородская Ольга
Комментарии (8)
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mihail1980
1488475071
какорин уже не знает как засветится.В футболе же не получается
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qw3rty33
1488488701
странно что не на Приоре ехал
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igormaddog
1488503238
Достал этот гр.....й Кокорин!!!!Лучше бы футбол играл!!!Звезда б..!!!
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Dgad
1488517517
Про лимит в точку, а вместе с лимитом убрать и Мудка ебучего, который спорт разваливает,
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ilichkadr
1488521578
Пора Кокошу убирать из Зенита, посадить до конца сезона на лавку, контракт расторгнуть........
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swot1205
1488555073
Да.. Кокора ифигевшая особь
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swot1205
1488555110
игра его хоть процентов на 10 соответствует его машине???? думаю нет
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ROOSHAN
1488566511
Когда уйдёт Луис Энрике по-моему Барселона не будет таким каким он щас.
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