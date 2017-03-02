Имя преемника Энрике в «Барселоне» назовут 1 июля

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал решение главного тренера команды Луиса Энрике покинуть свой пост после завершения сезона. Имя нового главного тренера команды будет раскрыто после 1 июля 2017 года, когда закончится контракт Энрике.

«Энрике стал одним из лучших тренеров в истории «Барселоны». Жаль, что его не будет с нами в следующем сезоне. В клубе довольны его работой. С Энрике команда выиграла восемь из десяти трофеев, за которые боролась в эти три года.

Сейчас мы готовы начать поиски нового тренера, но его имя назовем только 1 июля. Клуб должен поддержать Энрике, потому что «Барселона» продолжает борьбу за три титула», – сказал Бартомеу.

Известно, что каталонский клуб рассматривает кандидатуры тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли и «Атлетика» Эрнесто Вальверде.