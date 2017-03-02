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    Имя преемника Энрике в «Барселоне» назовут 1 июля

    Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал решение главного тренера команды Луиса Энрике покинуть свой пост после завершения сезона. Имя нового главного тренера команды будет раскрыто после 1 июля 2017 года, когда закончится контракт Энрике.

    «Энрике стал одним из лучших тренеров в истории «Барселоны». Жаль, что его не будет с нами в следующем сезоне. В клубе довольны его работой. С Энрике команда выиграла восемь из десяти трофеев, за которые боролась в эти три года.

    Сейчас мы готовы начать поиски нового тренера, но его имя назовем только 1 июля. Клуб должен поддержать Энрике, потому что «Барселона» продолжает борьбу за три титула», – сказал Бартомеу.

    Известно, что каталонский клуб рассматривает кандидатуры тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли и «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

    Источник: ФК «Барселона»

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    02.03.2017 08:40
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 марта 2017, 12:17

      Зря уходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 2 марта 2017, 10:49

      А чего минусуете и молчите, утырки?) Считаете, что "покупки" руководства Барсы нацелены на усиление клуба?)

      1
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 2 марта 2017, 09:08

      Когда имя твоего преемника назовут?????
      И преемников твоих подельников в распиле бюджета клуба?

      -3
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