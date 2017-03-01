Еременко в четверг посетит заседание УЕФА, где будет рассмотрена его апелляция

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко будет присутствовать на заседании дисциплинарного комитета УЕФА, на котором будет рассмотрена апелляция по поводу его дисквалификации. Напомним, что финский хавбек был отстранен от футбола на два года из-за употребления кокаина.

Заседание пройдет 2 марта.

«Еременко будет присутствовать на заседании вместе со своими адвокатами», – заявили в пресс-службе УЕФА.

В нынешнем сезоне чемпионата России Еременко забил три гола и сделал две результативные передачи в девяти матчах.