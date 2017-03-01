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    Еременко в четверг посетит заседание УЕФА, где будет рассмотрена его апелляция

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко будет присутствовать на заседании дисциплинарного комитета УЕФА, на котором будет рассмотрена апелляция по поводу его дисквалификации. Напомним, что финский хавбек был отстранен от футбола на два года из-за употребления кокаина.

    Заседание пройдет 2 марта.

    «Еременко будет присутствовать на заседании вместе со своими адвокатами», – заявили в пресс-службе УЕФА.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Еременко забил три гола и сделал две результативные передачи в девяти матчах.

    Источник: ТАСС

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    01.03.2017 15:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 марта 2017, 17:31

      Скажи им,что бес попутал,зуб даю,что больше не ужалюсь и не пыхну до окончания карьеры. Добавь ещё,для гарантии: Сами,что ли,не были молодыми ? За каждым из вас косяки имеются,я знаю!

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 1 марта 2017, 16:49

      Тебе я про Фому, а ты мне про Ерёму!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 марта 2017, 16:37

      Удачи, Рома!!!

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      Рейтинг: +979

      directorpg 1 марта 2017, 16:15

      Если виноват, надо отбывать наказание.

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