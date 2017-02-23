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  • Роналду, Варди и еще три футболиста, которые учат нас мужским качествам

Роналду, Варди и еще три футболиста, которые учат нас мужским качествам

Честность

Отыграв свои лучшие годы за «Вердер» и «Баварию», Мирослав Клозе перебрался из Бундеслиги в Серию А. Немец выбрал «Лацио», где он мог бы быть лидером и получить место в сборной на чемпионате мира в Бразилии. Но символом его римской карьеры стали не голы, а поступок, который он совершил в 2012 году в домашнем матче против «Наполи».

Тогда Клозе забил рукой, а судья этого не заметил и засчитал гол. После чего удивленный немец подошел к арбитру и попросил отменить решение. Судья прислушался к словам футболиста и вернул прежний счет. Этому моменту аплодировали фанаты и игроки обеих команд, а отрезок с этим эпизодом крутили в десятки раз чаще, чем голы с того матча.

Правда, в итоге «Лацио» влетел неаполитанцам 0:3. На послематчевой конференции тренер победителей Вальтер Маццарри сказал: «Он поступил здорово, но все видели, что он сыграл рукой, и наверняка мы бы подали протест, основываясь на видеозаписи. Могу только отдать честь Клозе».

Щедрость

Осенью 2014-го родители мальчика Эрика Ортиса Круса, которому только исполнилось 10 месяцев, попросили Криштиану Роналду выслать им майку и бутсы с автографом. Они планировали продать вещи футболиста на аукционе, чтобы выручить 60 тысяч евро. Именно такая сумма требовалась для срочной операции их ребенку, у которого обнаружилась дисплазия мозга.

Роналду выслал майку, бутсы с автографом и чек на 60 тысяч евро. Кроме того футболист оплатил все расходы, которые требовались на реабилитацию мальчика после операции. Но самое главное в этой истории то, что это вовсе не первый и не последний случай, когда Криштиану помогает людям со сложными или даже смертельными заболеваниями.

Верность

За свою карьеру Стивен Джеррард мог уйти в команды сильнее, чем «Ливерпуль». «Мне очень льстит, когда меня сватают в клуб вроде «Реала». За мою карьеру у меня была пара возможностей отправиться в «Мадрид», но я устоял из-за крепкой связи с клубом моего родного города», − сказал несколько лет назад вечный капитан «красных».

У Джеррарда был вариант и с уходом в «Челси». В 2003-м у «синих» появился новый владелец – Роман Абрамович, и Стиви Джи должен был стать одним из системообразующих игроков его новой команды. Сделка почти завершилась, но в последний момент полузащитник отказался от перехода. Говорят, его семье даже угрожали местные болельщики. Позже, когда он пожалел, что рассматривал уход к конкуренту, то извинился перед посетителями «Энфилда».

Два года назад Джеррард завершил карьеру за «Ливерпуль» и уехал доигрывать в США, но вряд ли кто-то назовет его предателем. Он прекрасно понимал, что строится новая команда, и мешать этому не хотелось, поскольку вогнать в глубокий запас или продать его не смог бы ни один тренер – слишком огромный у Джеррарда авторитет. Сейчас Стивен вернулся на родину и стал тренером академии «красных».

Целеустремленность

В 2012 году пришла необычная новость из «Лестера»: клуб купил некоего Джейми Варди из команды пятого дивизиона за рекордные для полупрофессионального футбола деньги – миллион фунтов. Первый сезон получился для форварда не очень удачным, зато уже во втором его мячи помогли «лисам» проникнуть в Премьер-Лигу.

В самой АПЛ первый сезон у Варди вообще провалился – всего 5 голов. Но «Лестер» тогда сделал для себя главное – остался на месте. Дальше происходит чудо, которые вы все помните: в сезоне-2015/16 «Лестер» ловит кураж, выносит лидеров, а Варди забивает 24 гола при 6 результативных передачах, став лучшим игроком по системе «гол+пас». Как итог: «лисы» становятся чемпионами Англии, Джейми заинтересовались гранды английского футбола, но нападающий после долгих переговоров остается в «Лестере» и продлевает контракт. После этого местные болельщики выдохнули.

Сейчас Варди снова переживает неудачный сезон. Впрочем, как и вся команда. Но история англичанина показывает две вещи. Во-первых, форвард всегда чередует удачный сезон с неудачным, и это нормально. Во-вторых, он доказал: карьера может пойти на взлет, и когда тебе уже под 30.

Стойкость

Травма крестообразных связок – это одно из самых жестких повреждений для футболистов. Немало игроков после такого просто не возвращаются на прежний уровень. А считается, что после двух разрывов карьера футболиста вообще заканчивается. Но это не про полузащитника «Зенита» Мигеля Данни.

В 2009 году португалец порвал передние крестообразные связки и восстанавливался около девяти месяцев. В 2012-м футболист не только снова получил повреждение связок, но и заработал себе проблемы с мениском. И опять большую часть сезона Мигель пропустил. Уже тогда все похоронили карьеру полузащитника, но он вернулся и отрабатывал на поле как абсолютно здоровый юниор.

В апреле прошлого года в принципиальном матче против «Спартака» Данни упал на газон и заплакал. Выяснилось – снова колено и связки. Контракт португальца действовал еще сезон, так что расставаться с ним «Зенит» не мог, но учитывая возраст и частоту рецидивов травмы, болельщики отправляли игрока уже в тренерский штаб команды.

Футболист тогда заявил: «Я не ожидал, но такова жизнь. У меня есть силы, чтобы восстановиться в кругу близких людей и вернуться как можно скорее». Он смотрел игры с кромки поля, снимался для сюжетов «Матч ТВ» и активно восстанавливался, чтобы вернуться к весенней части сезона. Ровно неделю назад, на 71-й минуте матча против «Андерлехта» Данни снова вышел на поле. Сегодня же, как сообщил на предматчевой пресс-конференции Мирча Луческу, португалец уже выйдет в основном составе.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Англия Лацио Реал Ливерпуль Челси Лестер Зенит Данни Клозе Мирослав Джеррард Стивен Роналду Криштиану Варди Джейми
Комментарии (17)
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forward33
1487844544
Хорошая идея. Отличная статья от Никиты. С праздником)))
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тайлер77
1487844642
дай Бог здоровья каждому футболисту! чтобы было больше примеров как в этой статье
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ZENIT GOAL
1487847803
Щедрость Роналду? Я не спорю, помогать детям - это хорошо, НО(!), если человек, к примеру, за несколько дней до того, как переслать 300 тыс. евро призовых, покупает себе новую тачку за 3 лимона, то о какой щедрости здесь можно говорить? Тут больше самопиара, нежели щедрости.
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franck_ribery
1487855576
достойно
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x-x-x-x-x
1487856229
а кто нибудь слышал Что Месси где то кому то помог финансово? помню как он ходил на церемонию в одну беднейшую страну в Африке и не бесплатно. так ему отвали столько бобла что это бабло помогло бы многим в той стране.
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ZENIT GOAL
1487857512
Хотя насчёт самопиара я чуть загнул. Больше пиаром занимается не сам Роналду, а толпы журналистов, так освещающих его действия.
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STAFOR13
1488010474
Данни единственный боец Зенита, без него команда превращается в хрен пойми что, здоровья ему и играть ещё лет 5!
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