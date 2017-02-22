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  • Аллегри может уступить свое место Каррере, а Луческу – Клоппу. Дайджест событий дня

Аллегри может уступить свое место Каррере, а Луческу – Клоппу. Дайджест событий дня

Руни дал согласие на переезд в Китай

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до конца этого месяца станет игроком китайского клуба. Он дал согласие на такой переезд, а руководство английского клуба дало разрешение агенту форварда Полу Стретфорду на подготовку к данному трансферу. Сообщается, что зарплата футболиста сборной Англии в Китае может составить миллион фунтов стерлингов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

«Милан» готов побороться за Санчеса

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес входит в трансферные цели «Милана», сообщает Daily Express. Действующий контракт чилийского футболиста с лондонским клубом рассчитан еще на полтора года. Стороны пытались договориться о его продлении, но переговоры зашли в тупик. Этим планирует воспользоваться «Милан», который в случае успешного завершения сделки с китайскими инвесторами получит 110 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава.

Тарасов: «Футболка с Путиным? Мне нравится наш президент, я его поддерживаю»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что не сожалеет об эпизоде, произошедшем в прошлом году после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» в Турции. Напомним, что российский футболист по окончании встречи продемонстрировал футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

– После матча «Фенербахче» – «Локомотив» вы продемонстрировали футболку с изображением Владимира Путина. Это была ваша инициатива?

– Да. Я так захотел сделать.

– Если вернуть время назад, то снова так поступили бы?

– Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.

– Почему вы поддерживаете Владимира Путина?

– Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как все развивается, поэтому его поддерживаю.

– Что именно нравится?

– То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.

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Каррера может сменить Аллегри в «Ювентусе»...

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по окончании сезона. По информации источника, руководство туринского клуба уже определилось со специалистами, которые могут занять его место. Сообщается, что в шорт-лист команды вошел наставник «Спартака» Массимо Каррера, ранее входивший в тренерский штаб «старой синьоры». Также в числе кандидатов на пост рассматриваются Лучано Спаллетти («Рома»), Роберто Манчини, Паулу Соуза («Фиорентина»), Леонарду Жардим («Монако») и Фабио Гроссо.

...а Клопп – Луческу в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть петербургский клуб. Сообщается, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер недоволен поражением сине-бело-голубых от «Андерлехта», а также не самой благоприятной обстановке в команде. По информации источника, если «Зенит» не сможет пройти бельгийцев в 1/16 финала Лиги Европы, то в клубе будет поднят вопрос о серьезных кадровых перестановках.

«Зенит» могут покинуть президент петербуржцев Александр Дюков и главный тренер команды Мирча Луческу. Приоритетным вариантом на замену румынскому специалисту является Юрген Клопп из «Ливерпуля». Сам Луческу допускает свой досрочный уход из «Зенита», так как у него имеются проблемы с взаимопониманием со многими игроками сине-бело-голубых.

Кверквелия переходит из «Рубина» в «Локомотив»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия в ближайшее время перейдет в «Локомотив». Грузинский футболист провел последнюю тренировку с казанской командой, после которой попрощался с игроками и тренерским штабом.

Сердеров отказался переходить в «Оренбург» из-за понижения зарплаты на одну тысячу

Бывший нападающий ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за софийскую «Славию», отказался переходить в «Оренбург» из-за финансовых разногласий. Об этом сообщает Blitz. По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта, однако позднее оренбургский клуб снизил предложенную футболисту месячную зарплату на одну тысячу долларов, в результате чего 22-летний россиянин отказался от перехода.

«Это’О пел: «Дагестан, вперед!» Сердер Сердеров – об «Анжи» и приглашении в «Ювентус»

Уокер может перейти из «Тоттенхэма» в «Барселону»

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Барселоне». Как сообщает источник, каталонский клуб находится в поисках усиления правого фланга обороны в связи с серьезной травмой Алейша Видаля, который из-за повреждения пропустит не менее пяти месяцев. По регламенту «Барселона» имеет право вне трансферного окна приобрести одного игрока из чемпионата Испании или находящегося без команды. В связи с этим переход Уокера вероятен только летом.

«У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»

Россия. Премьер-лига Россия Барселона Ювентус Тоттенхэм Спартак Зенит Ливерпуль Арсенал Милан Манчестер Юнайтед Локомотив Тарасов Дмитрий Санчес Алексис Уокер Кайл Сердеров Сердер Кверквелия Соломон Луческу Мирча Клопп Юрген Аллегри Массимилиано Каррера Массимо
Комментарии (10)
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giluxa1963
1487786193
ЗЕНИТ НЕ ШАХТЕР ЗДЕСЬ НЕ ТАКИХ ПЕРЕМАЛОВАЛИ
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alp
1487788709
честно говоря, луческу не впечатляет. но, думаю, это утка про него. он еще не исчерпал свой аванс. вот если в моркве спаму проиграет, тогда будет уволен стопро
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neveldomha
1487798916
Это подготовка к 1 апреля? Рановато.
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Zeff
1487799090
Шестое место в Таблице наше!
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TUMS
1487800255
И Руни все-таки не устоял...
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Luis Figo
1487810632
А Массимилиано Аллегри куда направляется? В Барселону? Было бы здорово!
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bafor
1487830764
Клопп в «Зените». Хахахахахахахахахахахаха. Шикарный юмор. Моуринью в ЦСКА. Гвардиолу в Спартак.
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lihindic
1487831090
теперь клопп
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Тамхар
1487834535
Луческу отправлять! С Андерлехтом позорище было! Если Клопп согласится, будет хорошо.
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D'achkov
1487941986
эх руни..
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