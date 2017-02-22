Аллегри может уступить свое место Каррере, а Луческу – Клоппу. Дайджест событий дня

Руни дал согласие на переезд в Китай

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до конца этого месяца станет игроком китайского клуба. Он дал согласие на такой переезд, а руководство английского клуба дало разрешение агенту форварда Полу Стретфорду на подготовку к данному трансферу. Сообщается, что зарплата футболиста сборной Англии в Китае может составить миллион фунтов стерлингов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

«Милан» готов побороться за Санчеса

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес входит в трансферные цели «Милана», сообщает Daily Express. Действующий контракт чилийского футболиста с лондонским клубом рассчитан еще на полтора года. Стороны пытались договориться о его продлении, но переговоры зашли в тупик. Этим планирует воспользоваться «Милан», который в случае успешного завершения сделки с китайскими инвесторами получит 110 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава.

Тарасов: «Футболка с Путиным? Мне нравится наш президент, я его поддерживаю»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что не сожалеет об эпизоде, произошедшем в прошлом году после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» в Турции. Напомним, что российский футболист по окончании встречи продемонстрировал футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

– После матча «Фенербахче» – «Локомотив» вы продемонстрировали футболку с изображением Владимира Путина. Это была ваша инициатива?

– Да. Я так захотел сделать.

– Если вернуть время назад, то снова так поступили бы?

– Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.

– Почему вы поддерживаете Владимира Путина?

– Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как все развивается, поэтому его поддерживаю.

– Что именно нравится?

– То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.

Файзулин получает больше Инсинье. Что мы узнали из свежего рейтинга зарплат российского футбола

Каррера может сменить Аллегри в «Ювентусе»...

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по окончании сезона. По информации источника, руководство туринского клуба уже определилось со специалистами, которые могут занять его место. Сообщается, что в шорт-лист команды вошел наставник «Спартака» Массимо Каррера, ранее входивший в тренерский штаб «старой синьоры». Также в числе кандидатов на пост рассматриваются Лучано Спаллетти («Рома»), Роберто Манчини, Паулу Соуза («Фиорентина»), Леонарду Жардим («Монако») и Фабио Гроссо.

...а Клопп – Луческу в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть петербургский клуб. Сообщается, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер недоволен поражением сине-бело-голубых от «Андерлехта», а также не самой благоприятной обстановке в команде. По информации источника, если «Зенит» не сможет пройти бельгийцев в 1/16 финала Лиги Европы, то в клубе будет поднят вопрос о серьезных кадровых перестановках.

«Зенит» могут покинуть президент петербуржцев Александр Дюков и главный тренер команды Мирча Луческу. Приоритетным вариантом на замену румынскому специалисту является Юрген Клопп из «Ливерпуля». Сам Луческу допускает свой досрочный уход из «Зенита», так как у него имеются проблемы с взаимопониманием со многими игроками сине-бело-голубых.

Кверквелия переходит из «Рубина» в «Локомотив»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия в ближайшее время перейдет в «Локомотив». Грузинский футболист провел последнюю тренировку с казанской командой, после которой попрощался с игроками и тренерским штабом.

Сердеров отказался переходить в «Оренбург» из-за понижения зарплаты на одну тысячу

Бывший нападающий ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за софийскую «Славию», отказался переходить в «Оренбург» из-за финансовых разногласий. Об этом сообщает Blitz. По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта, однако позднее оренбургский клуб снизил предложенную футболисту месячную зарплату на одну тысячу долларов, в результате чего 22-летний россиянин отказался от перехода.

«Это’О пел: «Дагестан, вперед!» Сердер Сердеров – об «Анжи» и приглашении в «Ювентус»

Уокер может перейти из «Тоттенхэма» в «Барселону»

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Барселоне». Как сообщает источник, каталонский клуб находится в поисках усиления правого фланга обороны в связи с серьезной травмой Алейша Видаля, который из-за повреждения пропустит не менее пяти месяцев. По регламенту «Барселона» имеет право вне трансферного окна приобрести одного игрока из чемпионата Испании или находящегося без команды. В связи с этим переход Уокера вероятен только летом.

«У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»