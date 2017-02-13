«Локомотив» отказался от Колкера. Бенитес может сменить Венгера. Дайджест событий дня

«Локомотив» отказался от покупки Колкера из-за поведения футболиста

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер продолжит выступать за клуб и не перейдет в «Локомотив». Сообщается, что столичный клуб вышел из переговоров по аренде игрока. Напомним, футболист на днях был оштрафован в Лондоне за пьяный дебош. Представители железнодорожников попытались довести сделку до конца, но игрок сообщил, что не хочет переходить в стан московской команды на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около 100 тысяч фунтов в неделю. В итоге, «Локомотив» отказался вести переговоры с футболистом, посчитав его поведение неуважительным по отношению к клубу.

Брэди стал первым игроком с 2013 года, забившим «Челси» со штрафного

Нападающий «Бернли» Робби Брэди, забивший гол в матче 25-го тура АПЛ против «Челси», стал первым футболистом с 2013 года, который смог поразить ворота лондонского клуба со штрафного. Последним отметившимся этим достижением был нападающий Рики Ламберт в марте 2013 года. Брэди перешел в «Бернли» зимой 2017 года из «Норвича».

Онлайн АПЛ: «Челси» и «Бернли» обменялись голами

Переход Пуцко из «Спартака» в «Уфу» сорвался по финансовым причинам

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что переход в стан уфимцев защитника «Спартака» Александра Пуцко не состоится. По словам функционера, клубы не смогли договориться по финансовым вопросам. «Мы не смогли договориться со «Спартаком». Больше по финансовым причинам», – заявил Газизов. Пуцко выступает за «Спартак-2». На его счету 94 матча и пять голов.

Гризманн намерен перейти в «Манчестер Юнайтед», даже если команда не выйдет в Лигу чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн все больше склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается, футболист готов летом подписать контракт с манкунианцами, даже если команда по итогам текущего сезона не завоюет право выступать в Лиге чемпионов. Не исключается, что Гризманн получит от «Манчестер Юнайтед» четырехлетний контракт с недельной зарплатой в 300 тысяч фунтов. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Бенитес может сменить Венгера в «Арсенале»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в «Арсенале». 56-летний специалист входит в список возможных сменщиков Арсена Венгера. Утверждается, что при приходе в «Арсенал» Бенитеса его помощником может стать бывший лидер команды Тьерри Анри. Напомним, Бенитес возглавляет «Ньюкасл» с 2016 года. На данный момент его команда единолично возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Ранее испанский специалист заявил, что не покинет «Ньюкасл».

«Барселона» сможет приобрести игрока вне трансферного окна из-за травмы Видаля

«Барселоне» разрешат приобрести нового футболиста вне трансферного окна на место полузащитника Алейша Видаля. Напомним, что испанец получил тяжелую травму в матче 22-го тура Примеры с «Алавесом» (6:0), из-за которой пропустит до пяти месяцев. Сообщается, что каталонский клуб сможет приобрести любого игрока из чемпионата Испании или футболиста, который на данный момент находится без команды. В нынешнем сезоне Видаль провел 11 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

«Амкар» разыскивает руководство «Луча-Энергии», чтобы купить игрока

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов заявил, что клуб не может приобрести защитника «Луча-Энергии» Алексея Грицаенко из-за того, что руководство команды из Владивостока не выходит с ними на связь. Ранее сообщалось, что Грицаенко является кандидатом на замену Георгию Джикии, который перешел в «Спартак». «Игрок был у нас на просмотре, мы им довольны, сам Алексей хочет перейти. Но сложилась странная ситуация – мы не можем найти руководство владивостокского клуба», – рассказал Маслов. Ответ на предложение по трансферу Грицаенко не приходит уже две недели.

ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном

ЦСКА рассматривает кандидатуру полузащитника «Понте-Прета» Энрике Клайсона. Об этом сообщил агент 21-летнего бразильца Ролим Кармо. «Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба. Он – отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста», – сказал агент. В сезоне-2016 бразильской Серии А Клайсон провел 27 матчей, в которых отметился тремя голами.