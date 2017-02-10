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    Цифра дня. «МЮ» продал больше всех футболок в 2016 году


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    Голосов: 5
    10.02.2017 17:00
    Затратные трансферы Погба и Ибрагимовича уже окупились. И это еще не посчитаны футболки «с Черкизона».

    Издание The Sun опубликовало результаты исследования мерчендайзинга футбольных клубов. Самым популярным клубом по части продаж игровых маек снова стал «Манчестер Юнайтед». Английский клуб обошел «Реал» и «Барселону», которые находятся в тройке лидеров, во многом, из-за Криштиану Роналду и Лео Месси.

    Десятка лидеров выглядит так:

    1. «Манчестер Юнайтед» – 2 850 000 футболок

    2. «Реал» – 2 290 000

    3. «Барселона» – 1 980 000

    4. «Челси» – 1 650 000

    5. «Бавария» – 1 500 000

    6. «Арсенал» – 1 225 000

    7. «Ювентус» – 850 000

    8. «Ливерпуль» – 705 000

    9. «ПСЖ» – 685 000

    10. «Милан» – 650 000

    Среди продаж маек с нанесением фамилии лидирующие места занимают Месси и Роналду. На третьей и четвертой позициях Погба и Ибрагимович, пришедшие в «МЮ» летом. За ними следуют Месут Озил из «Арсенала», Неймар («Барселона»), Давид Де Хеа («МЮ») и Фелипе Коутиньо из «Ливерпуля».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 11 февраля 2017, 22:17

      забыл слово купит вставить.

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 11 февраля 2017, 22:16

      а кто майку с Кокориным-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 10 февраля 2017, 21:38

      Хоть в чём-то первые.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 февраля 2017, 21:11

      Вот так клубы деньги зарабатывают, а не у губеров клянчат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 10 февраля 2017, 20:40

      у меня до сих пор есть на стене висит-руд ван нистелрой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      issagaz 10 февраля 2017, 19:47

      Глори Глори Ман Юнайтееед

      2
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 10 февраля 2017, 19:33

      А ВЫ читали что Ибрагимомичь заявлял что он свой трансфер отобьёт футболками.Если не слышали то это его слова читайте при переходе в М,Ю

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 10 февраля 2017, 19:06

      По меркам халка я бы кимарнул пару тройку часов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 февраля 2017, 18:32

      Официальные футболки стоят как правило в районе 100 Евро, если прикинуть на эти цифры, а это только футболочки, получится 285 лямов, скажу я Вам очень даже не кисло... Ещё у кого-то есть вопросы, по тому, сколько МЮ может тратить на трансферы? И это-то без ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 10 февраля 2017, 17:31

      Милан в десятке??? Удивлен и тем что де Хан здесь ?

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