Цифра дня. «МЮ» продал больше всех футболок в 2016 году

Затратные трансферы Погба и Ибрагимовича уже окупились. И это еще не посчитаны футболки «с Черкизона».

Издание The Sun опубликовало результаты исследования мерчендайзинга футбольных клубов. Самым популярным клубом по части продаж игровых маек снова стал «Манчестер Юнайтед». Английский клуб обошел «Реал» и «Барселону», которые находятся в тройке лидеров, во многом, из-за Криштиану Роналду и Лео Месси.

Десятка лидеров выглядит так:

1. «Манчестер Юнайтед» – 2 850 000 футболок

2. «Реал» – 2 290 000

3. «Барселона» – 1 980 000

4. «Челси» – 1 650 000

5. «Бавария» – 1 500 000

6. «Арсенал» – 1 225 000

7. «Ювентус» – 850 000

8. «Ливерпуль» – 705 000

9. «ПСЖ» – 685 000

10. «Милан» – 650 000

Среди продаж маек с нанесением фамилии лидирующие места занимают Месси и Роналду. На третьей и четвертой позициях Погба и Ибрагимович, пришедшие в «МЮ» летом. За ними следуют Месут Озил из «Арсенала», Неймар («Барселона»), Давид Де Хеа («МЮ») и Фелипе Коутиньо из «Ливерпуля».