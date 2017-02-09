Тайна «Рода». Зачем бизнесмен с русскими корнями засыпает деньгами аутсайдера из Голландии

Перевалочный пункт

«Рода» основана 27 июня 1962 года. За время существования наивысшим достижением в чемпионате стало серебро в сезонах-1994/95 и 1958/59. Дважды клуб становился обладателем Кубка Нидерландов и четырежды доходил до финала. Самый значимый европейский поход – проигрыш в Кубке УЕФА «Милану» в серии пенальти по результатам двух матчей. Российским болельщикам знаком Фернандо Риксен, воспитанник академии «Роды». Свою руку к истории клуба приложили знаменитый тренер Хуб Стевенс и игрок Йон Даль-Томассон. Оба с разным успехом тренировали «гордость юга».

Кризис в нидерландском футболе затронул и «Роду». Лишь после вмешательства местного владельца сети продуктовых магазинов Фрица Шруффа удалось финансово стабилизироваться. Не хватающая с неба звезд команда вынуждена брать игроков в аренду или подписывать свободных агентов. Что говорить, если за ближайшее время продали свыше 62 игроков на сумму около 250 тыс. фунтов. Регулярно, в трансферные окна, «горняки» – одни из самых активных участников. Вливание Алексея Коротаева в размере 5 млн фунтов – целое состояние для клуба. Вместе с Шруффом бизнесмены создают новую команду.

Для большинства футболистов «Роды» – это перевалочный пункт. Неудивительно, ведь в Нидерландах исторически центральные «Аякс», «Фейеноорд» и «ПСВ». В разное время к лидерам подтягивались «Твенте» и «АЗ Алкмаар». Самыми известными игроками клуба были Дик Наннинга, Тиджани Бабангида, Дик Адвокат, Рууд Хесп, Андрес Опер и Аруна Коне, выступающий в «Эвертоне». Любители валлийского футбола могут наблюдать игру Саймона Черча, вдоволь изъездившего всю Англию. Одним из лучших игроков является вратарь Бенджамин Ван Леер, а человеком с самой звучной фамилией – нападающий команды Атханасиос Папазоглу. «Рода»-2016/17 – команда, любящая ничьи. По этому показателю она лидирует в Эре и огромная заслуга в этом – вратарская.

Русский десант в Нидерландах

Алексей Коротаев, новый совладелец «Роды» – швейцарец, русского происхождения. Бизнесмен, проживающий в Дубае, в начале карьеры был успешным банкиром в Женеве и создал свою инвестиционную компанию AK Investment Holding. Коротаев – не первый русский, решивший финансировать клуб из Эре. В 2013 году Александр Чигиринский, владеющий строительной компанией «Снегири», приобрел у Мираба Жордании клуб «Витесс».

Провозгласивший эпоху возрождения Александр отметился тем, что «Витесс» практически стал фарм-клубом «Челси». Объяснялось это дружбой с Романом Абрамовичем. Тем не менее, финансовую стабильность клуб обрел и находится в первой шестерке команд Эре. «Рода» присоединилась к «Монако», «Редингу», «Челси», ПАОКу, «Арсеналу» и «Борнмуту», в рядах владельцев которых стоят выходцы из России.

Фритц Шруфф, спас клуб от банкротства в 2015 году и сейчас предоставил право войти в совладении Коротаеву. Приобрести долю команды посоветовал давний фанат команды и по совместительству советник бизнесмена в Дубае – Стин Янссен. После общения с руководством «Роды» Алексей заявил о выделении в ближайшее время 5 млн и дальнейшем увеличении суммы до 20 млн. В планах нового руководителя – игра в Лиге Чемпионов в ближайшие 5 лет. В качестве примера Алексей выделяет «Лестер», ставший чемпионом Англии.

«Я хочу вернуть клуб в элиту Эредивизии. С самого начала я увидел страсть и энтузиазм персонала в «Роде» и особенно руководства. Это придало мне уверенность, что я выбрал клуб правильно. Он соответствует моим амбициям. Я очень рад, что наше сотрудничество с Тоном Кааненом (техническим директором) прошло успешно, и с нетерпением жду сотрудничества с советом директоров Роды», – отметил новый совладелец клуба.

В намеченных планах команды подъем из подвала таблицы и реформирование клубной Академии. В зимнее трансферное окно «Рода» стала самой активной командой. Были оформлены переходы девять игроков в команду, четверо покинули клуб. Благодаря новому консультанту команды Николя Анелька пополнил ряды «горняков» Льес Ури, 21-летний француз из «Бастии».

Честная игра

Коротаев берет пример с «Лестера» и считает, что команде по силам ворваться в топ-3 и играть в еврокубках. Однако, «Лисы» получают от премьер-лиги 93,3 млн за ТВ-права, не считая других спонсорских контрактов и Вишай Шривадданапрабха активно вкладывает в клуб абсолютно несравнимые деньги с «Родой». Сейчас клуб получает около 3,5 млн от ТВ. Примером неудачной политики может стать «Твенте», ставший чемпионом в 2010 году. После триумфа команда оказалась на грани банкротства. Бюджет «Твенте» составлял около 32,7 млн евро. Возможный вариант – поступить как «Манчестер Сити». Шейхи «Сити» заплатили 450 млн за название стадиона «Сити оф Манчестер». Гордое название «Этихад» стоило клубу 60 млн штрафов за чрезмерные инвестиции.

Соблюдать правила «фейр плей» необходимо и новому консультанту клуба. Местные представители еврейской общины возмутились приглашением человека, уличенного в антисемитизме. Виной этому жест «Кенель», показанный французом в 2013 году. Тогда Николя был наказан штрафом в 80 тысяч фунтов и отчислен из «Вест Бромвич Альбион». Сам игрок настаивал на недоразумении, объясняя, что посвятил жест своему другу – французскому комику и кинорежиссеру Дьедонне Мбала-Мбала и не проявлял антисемитизма. Но, в Керкраде считают приглашение Анелька нонсенсом и неуважением к болельщикам команды.

Анелька – это пиар-ход, направленный на усиление внимания к «Роде». Возможно, инцидент с «кенелем» вскоре утихнет, если француз вытащит команду из ямы. Новый совладелец клуба предоставил права французу нанимать и увольнять персонал, подписывать новых игроков. Цель одна – избежать вылета в низший дивизион. Карт-бланш приглашенной звезде – обычное дело для начинающих владельцев. Все ради будущего «гордости юга».

Прозвище клуба из маленького шахтерского городка не случайно. «Рапид» из Керкраде, один из клубов-основателей «Роды», стал чемпионом страны в 1956 году. Десять игроков из одиннадцати в той команде были шахтерами. Местные болельщики тщательно берегут историю своей команды. Впереди – новая метла, стиль метения которой неясен. Но уже сейчас можно говорить о том, что русский бизнесмен всколыхнул привычный размеренный футбол в Нидерландах. Готовится фанатам к разочарованию или восхищению – покажет время.