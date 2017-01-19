Трагедия Лукаса Васкеса. Странное поражение «Реала» в кубковую ночь (ВИДЕО)

Тренер «Реала» Зинедин Зидан предвидел, что играть с «Сельтой» будет сложно. Поэтому в основном составе «Реала» на поле появился Лукас Васкес. Если этот полузащитник выходит с первых минут, «Реал» обычно не проигрывает. До встречи с «Сельтой» такая серия продержалась 24 игры, но в Кубке Испании почему-то не сработала. За первый тайм Васкес дважды из трех попыток попал в штангу, нанеся столько же ударов, сколько вся «Сельта». Во второй половине его бесславно заменили.

«Сельта» же открыла счет, а потом быстро ответила на гол Марсело. Аспас постарался так, что вышел на первое место среди испанских игроков по числу голов, в которых он принимал участие. Таковых набралось сразу 20. «Реал» этой ночью почему-то не был настроен побеждать даже при своих фанатах. После 40-матчевой беспроигрышной серии начинается странная тенденция по проигрышам. Поражение от «Сельты» стало для команды Зидана вторым подряд. В другом матче дня «Алавес» выиграл у «Алькоркона» (2:0).

Англия тоже порадовала весельем. На игру с «Плимутом» неделю назад «Ливерпуль» выходил своим самым молодым составом в истории. Тогда аутсайдер увез нулевую ничью, добившись переигровки на родном стадионе. «Наша тактика на еще одну встречу с «Ливерпулем? Мы купим Феллаини и будем играть забросами», – шутил тренер «Плимута». В переигровке все решил первый за шесть лет гол Лукаса Лейвы. Во втором тайме Дивок Ориги не реализовал пенальти. «Плимут», сначала выбравший построение чуть ли не в шесть защитников, затем мог сравнять счет и даже попал в штангу. Но команда Клоппа выстояла.

В двух других матчах английского кубка случились голы в концовках. Но если оформивший дубль полузащитник «Ньюкасла» Мэтт Ричи уже добивал «Бирмингем» (3:1), то форвард «Саутгемптона» Шейн Лонг принес своему клубу победу над Норвичем.

Веселые игры получились в Италии. Сначала «Чезена» совершила камбэк в игре с «Сассуоло», забив два мяча в концовке. Кстати, в четвертьфинал Кубка футболисты «Чезены» угодили всего во второй раз в своей истории. А вот «Лацио» до этой стадии добирается чаще, но сейчас у римской команды тоже был не самый легкий матч. Во встрече с «Дженоа» хозяева поля к 30-й минуте дважды забили и не реализовали один пенальти, а под занавес тайма позволили сопернику счет сравнять. В концовке матча «Лацио» соперника все-таки дожал.

Болельщики «Дженоа» же теперь должны надеяться, что их форвард Горан Пандев начнет забивать и в Серии А. Пока на счету македонца четыре гола в трех играх Кубка Италии, а в чемпионате скромный ноль.