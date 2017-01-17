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  • Луис Адриано отказался от китайских денег ради «Спартака». Гвардиоле нужны Санчес и Обамеянг. Дайджест событий дня

Луис Адриано отказался от китайских денег ради «Спартака». Гвардиоле нужны Санчес и Обамеянг. Дайджест событий дня

«Ювентус» представил новый логотип, вызвавший споры

Итальянский «Ювентус» представил новый логотип клуба. Как заявил президент туринцев Андреа Аньелли, новый лого является символом жизненного пути «Ювентуса». Стоит отметить, что далеко не все поклонники туринского клуба восприняли это нововведение с восторгом.

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Разбор. Новый логотип «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед» назвал сумму, за которую можно выкупить Депая

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может покинуть английский клуб. Сообщается, что руководство «красных дьяволов» готово отпустить 22-летнего форварда в другую команду за 17,5 миллиона фунтов стерлингов. Напомним, что голландец перешел в «МЮ» в 2015 году из ПСВ за 25 миллионов. Ранее футболистом интересовались «Эвертон», «Спартак», «Ницца» и «Лилль».

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Перешедший в «Спартак» Луис Адриано мог уехать в Китай

Форвард московского «Спартака» Луис Адриано зимой получил заманчивое предложение из Китая. Сообщается, что 29-летнему бразильцу один из местных клубов был готов платить 8 миллионов евро в год. Сам форвард отказался ехать в Поднебесную из-за того, что полгода назад он едва не стал здесь жертвой аферы. Дело в том, что один из местных клубов предлагал бразильцу одни условия, а по приезду в Китай форвард увидел совсем другой контракт.

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Пайет отказался от предложения из Китая и хочет вернуться во Францию

Нападающий «Вест Хэма» Димитри Пайет намерен перейти именно в «Марсель». Данное решение футболиста обусловлено семейными обстоятельствами. Французский клуб уже ведет переговоры с «молотобойцами» по трансферу форварда, чья рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. Пайет имеет выгодное предложение и из Китая, однако позиция футболиста состоит именно в возвращении на родину, так как его семья не переехала в Лондон. В «Марселе» зарплата нападающего может составить порядка 100 тысяч фунтов в неделю вместо нынешних 120 тысячах в клубе АПЛ.

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Гвардиола хочет подписать Обамеянга и Санчеса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен провести масштабное усиление состава. Испанский специалист хочет видеть в команде как минимум шесть новичков. Среди потенциальных игроков «Манчестер Сити» значатся защитники «Саутгемптона» Райан Бертранд и Вирджил ван Дейк. Для усиления нападения Гвардиола отдает предпочтение форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу и Алексису Санчесу из «Арсенала».

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Леонид Слуцкий не будет работать в «Челси»

В «Челси» прокомментировали информацию о скором начале работы в клубе бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Ранее утверждалось, что российский специалист войдет в научно-аналитическую группу лондонского клуба.

«Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в «Челси» в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. Он друг нашего клуба и просто посетил игру с «Лестером» в Лондоне, мы всегда рады его видеть», – заявил глава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс.

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Смолов: «Когда я играл за «Динамо», с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов затронул тему болельщиков в России. Футболист рассказал, как в бытность игроком «Динамо» фанаты бело-голубых оскорбляли команду.

«Чтобы чего-то требовать, нужно нормально болеть для начала. Когда я играл за «Динамо» и с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые», то чего они вправе после этого требовать, какой игры? Подойти и извиниться перед ними? За то, что они тебя лично оскорбляют?» – приводит слова Смолова the-flow.ru.

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«Спартак» предложит Боккетти новый контракт

«Спартак» намерен продлить контракт с защитником команды Сальваторе Боккетти. Итальянский легионер должен получить новое соглашение, рассчитанное на 2,5 года. Футболист по текущему контракту уже летом нынешнего года получит статус свободного агента. Не исключается, что зарплата Боккетти составит 2 миллиона евро в год.

«Если проиграл, но выдержал удар, то стал сильнее». Без кого «Спартак» точно не станет чемпионом

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Спартак Ювентус Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Динамо Вест Хэм Челси Смолов Федор Адриано Луис Боккетти Сальваторе Санчес Алексис Пайет Димитри Обамеянг Пьер-Эмерик Депай Мемфис Слуцкий Леонид Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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giluxa1963
1484675597
Перешедший в «Спартак» Луис Адриано мог уехать в Китай теперь локти кусать будет после спартака его и в третью китайскую лигу не возьмут
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АВоржев
1484676753
мы молодцы! да, кб?
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sega77+
1484710847
пора уже смотреть китайский чемпионат
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