М'Вила, Рохо, Хенти и другие. Сборная худших зимних трансферов РФПЛ

Иван Пелицолли («Локомотив»)

Позиция: вратарь

Год: 2007

Сумма трансфера: €3 млн

Пелицолли воспитывался в школе «Аталанты», и снискал славу одного из самых перспективных голкиперов Италии. В возрасте 21 года Ивана приобрела «Рома», с которой он сходу завоевал Суперкубок Италии, став основным вратарем. Казалось, Пелицолли ждет блестящая карьера, однако он вдруг решил показать, что является весьма неординарным футболистом – совершает ляпы на любой вкус и цвет. После нескольких грубейших ошибок, основной состав «Ромы» стал для него также далек, как впоследствии будет далек запас «Локомотива».

В Москве Иван оказался в 2007-м транзитом через «Реджину». «Железнодорожники» умудрились выложить за него целых три миллиона евро, что по тем временам было очень солидной суммой для нашей лиги. «Локо» пустил эти деньги на ветер, ведь Пелицолли и в Москве продолжил ошибаться наиглупейшим образом, запомнившись только отбитым пенальти в матче Кубка РЖД против «Челси». Последние полгода в Москве он находился в дубле «красно-зеленых» и просил отпускать его с тренировок пораньше к дочке и жене, чем тренеры дублирующего состава были не особо расстроены.

Где сейчас?

Поколесил по низшим итальянским дивизионам, в итоге оказавшись в «Пьяченце», за которую сыграл целых 0 минут в серии С2.

Андрей Иванов («Локомотив»)

Позиция: левый защитник

Год: 2011

Сумма трансфера: €3,5 млн евро

Не сумев закрепиться в «Спартаке», Андрей Иванов был арендован «Томью», где стал основным защитником и даже заслужил вызов во вторую сборную России. В «Локо» футболист переходил в качестве потенциального первого номера на левом фланге обороны. Ольга Юрьевна Смородская не поскупилась выложить из бюджета «Локо» 3,5 млн евро за Андрея. В итоге Иванов стал одним из первых, но далеко не последним трансферным провалом «Локо» времен Смородской, проведя за клуб всего 3 матча и почти сразу же отправившись в аренду в ту же «Томь». Один матч Иванова в футболке «Локо» стоил больше, чем 1 миллион евро – это ли не абсолютное селекционное фиаско?

Где сейчас?

В 2016 году 10 раз вышел на поле за «СКА-Энергию», сейчас же пребывает в статусе свободного агента, успевая спокойно отбиваться от поступающих со всех сторон к нему предложений.

Александр Орехов («Рубин»)

Позиция: левый центральный защитник

Год: 2008

Сумма трансфера: €1,5 млн евро

Орехов перешел в «Рубин» аккурат перед началом двух подряд победных для казанцев чемпионатов России в статусе одного из столпов обороны «Кубани». В Александре видели качественного игрока в пару к Роману Шаронову, а получили одного Шаронова. Без пары. Вклад Орехова в завоевание чемпионств «Рубина» близок к нулю, ведь за два сезона он провел всего 12 матчей. 1,5 млн нужно было как-то отрабатывать, и защитник выбил-таки себе место в основе в 2010 году, но почти сразу же получил тяжелейшую травму, из-за которой пропустил три года. Когда же Александр восстановился, срок его соглашения с «Рубином» подошел к концу, и он преспокойно уехал доигрывать в «Томь».

Где сейчас?

Проведя в составе «Томи» 4 матча, завершил карьеру и вошел в тренерский штаб одного из лидеров зоны «Юг» ПФЛ – «Афипса». Живет в 20-тысячном поселке Афипское, степень удовлетворенности своей карьерой неизвестна. Вероятно, он ожидал от себя большего.

Маркос Рохо («Спартак»)

Позиция: правый центральный защитник

Год: 2010

Сумма трансфера: €2 млн евро

История Маркоса Рохо – апофеоз некомпетентности клубов нашего чемпионата в работе с молодыми талантами. В Россию Рохо приехал в 20 лет в статусе одного из самых перспективных защитников Аргентины. А также обладателя Кубка Либертадорес и чемпиона страны Серебра. «Спартак» вырвал игрока из лап «Валенсии» и «Наполи», чем особенно гордился спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов.

В итоге Рохо сыграл всего восемь матчей в РФПЛ, путешествовал в дубль и лишался половины месячной зарплаты за позднее возвращение из сборной. Когда Маркос ушел в «Спортинг», «Спартак» не особенно горевал. Горевать он начал, когда защитник, которого не оценили в России, стал вице-чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а затем перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 16 млн фунтов стерлингов. Зато красно-белым удалось подзаработать: продали в «Спортинг» за четверку, а потом столько же получили еще и от «МЮ», как часть суммы от перепродажи футболиста.

Где сейчас?

Борется за место в основе «МЮ» и достаточно часто преуспевает в этой борьбе, приняв участие более чем в половине матчей команды в текущем сезоне АПЛ.

Микаэль Лумб («Зенит»)

Позиция: правый защитник

Год: 2010

Сумма трансфера: €2 млн евро

Переход Лумба в «Зенит» достаточно широко освещался российскими СМИ. В датчанине видели потенциального игрока основы клуба на долгие годы вперед. Основания для этого были нешуточные: 22-летний защитник был игроком национальной сборной Дании и за пару лет до этого признавался лучшим датским игроком не старше 21 года. За что «Зенит» заплатил два миллиона – так и осталось загадкой. Покупка Лумба стала одной из самых глупых в новейшей истории клуба. Три матча на берегах Невы, и отъезд в аренду уже через полгода – Микаэль был настолько плох, что его даже не стали ссылать в дубль. Тем не менее, избавиться от Лумба «Зенит» смог только в 2012-м.

Где сейчас?

Играет в клубе второго датского дивизиона «Люнгбю», но даже там не считается игроком основы. В 2010 году «Зенит» заплатил за Лумба больше, чем стоят все его нынешние партнеры по команде вместе взятые.

Любош Калоуда (ЦСКА)

Позиция: левый полузащитник

Год: 2008

Сумма трансфера: €5,5 млн евро

«Новый Недвед» пополнял состав ЦСКА в статусе несомненной удачи селекционного отдела «армейцев». Они сумели перебороть в схватке за Любоша сам «Ювентус», который как раз видел в нем замену обладателю Золотого Мяча-2003. Пять матчей в составе ЦСКА и три аренды за три года – это явно не то, чего ждали от белокурого хавбека. Калоуда чем-то похож на Андрея Иванова, ведь одна его игра за «красно-синих» также стоила более миллиона евро. Как-то раз, вернувшись из очередной аренды, Калоуда в интервью одному из российских СМИ заявил, что хочет показать все, на что способен и убедить всех, что они ошибались на его счет. Что помешало ему это сделать – доподлинно неизвестно, скорее, он – просто весьма посредственный футболист.

Где сейчас?

В этом сезоне удостоился двух появлений на поле в составе середняка чемпионата Чехии «Словацко» и, возможно, где-то в темных закоулках своего сознания все еще мнит себя вторым Недведом.

Янн М’Вила («Рубин»)

Позиция: центральный полузащитник

Год: 2013

Сумма трансфера: €12 млн евро

Переход Янна М’Вила в «Рубин» стал одним из самых громких трансферов зимней дозаявочной кампании-2013. Хоть француз на тот момент и имел весьма запятнанную репутацию из-за сексуального скандала, которые во Франции случаются чуть ли не с каждым вторым игроком национальной сборной, сумма трансфера обращала на себя внимание. Однако в России у Янна дела уж совсем не заладились, если не сказать больше. Играл в футбол он очень мало, больше жалуясь на трудности адаптации в самой большой стране мира.

Удивительным образом уйдя в аренду в «Интер» в 2014 году, в Серии А М’Вила также откровенно провалился. Затем Янн вернулся в Россию, и тут началось самое интересное: «Динамо» достигло с «Рубином» договоренности о переходе игрока, но затем в клубе неожиданно сменилось руководство. Новым руководителям команды Янн был не особо нужен, и они решили выбить из него десять тысяч евро за аренду квартиры, которую сами же обещали ему оплатить. М’Вила платить отказался, и тут к нему наведались парни из 90-х с битами, посоветовав прекращать качать права. Помимо самого Мвилы досталось еще и его переводчику, который был атакован Андреем Кобелевым. Как видим, «Рубин» заплатил 12 миллионов за то, чтобы иметь возможность в реальном времени наблюдать за приключениями француза в России.

Где сейчас?

Проведя прошлый сезон в статусе основного игрока «Сандерленда» и не получив от него нового предложения, М’Вила остался в России и пригодился Хави Грасии. Хоть француз и показательно сокрушался по поводу того, что не уехал в АПЛ на постоянной основе, в «Рубине» он вытеснил из состава самого Сонга, начав, наконец, отрабатывать затраченные на него миллионы. Однако чтобы отбить вложенные в него деньги, М’Виле нужно поиграть на таком же уровне еще как минимум пять сезонов. Если не больше.

Рамон (ЦСКА)

Позиция: центральный полузащитник

Год: 2007

Сумма трансфера: €5,6 млн евро

Рамон нарекали новым Карвалью и надеждой сборной Бразилии, а болельщики ЦСКА радовались его прекрасному дебюту в России после переезда из «Коринтианса» – в первом же матче за «армейцев» хавбек распечатал ворота «Спартака». Но потом случилась травма, а за ней алкоголь, наркотики и статус одного из главных трансферных провалов в 25-летней истории РФПЛ. «Бог дал мне талант, но я не смог устоять перед соблазнами. Но теперь я повзрослел и готов отдаваться футболу на все 100», – именно такие красивые слова произносил Рамон, когда прибывал в очередную аренду из ЦСКА. И всегда все заканчивалось очередными кокаином и виски.

«С моей техникой не нужны хорошие физические кондиции. Пару дней, и я буду в норме», – типично заявление Рамона после очередного кутежа, которое, конечно же, не особо вдохновляло тренеров его команд.

Где сейчас?

«Такие, как Рамон, обычно заканчивают у пивного ларька, рассказывая, как многого они могли бы достичь и что помешало им это сделать», – как-то сказал Евгений Гинер. 28-летний Рамон не спешит его переубеждать – на данный момент игрок числится в составе «Бразильенсе», но даже не имеет игрового номера.

Кристиан Майдана («Спартак»)

Позиция: правый полузащитник

Год: 2008

Сумма трансфера: €3,5 млн евро

«Спартак» в 2008 прочесывал аргентинский чемпионат в поисках хавбека, который мог бы стать заменой Дмитрию Торбинскому, ушедшему в «Локомотив». Выбирали между Ди Марией и Майданой. Выбрали второго, что сейчас, конечно, звучит смехотворно, но тогда москвичи действительно полагали, что не зря вложили в Майдану 3,5 миллиона евро. Осознание всей фатальности ситуации с аргентинцем пришло к «Спартаку» достаточно скоро, и клуб поспешил отдать Кристиана в аренду. Тогда «красно-белые» уже не раз пожалели, что решили навязать борьбу «Дженоа» за Майдану.

В арендах Кристиан не блистал, а когда вернулся в Россию, провел пару неплохих игр, позволив инициатору его трансфера высунуть голову из пучины позора. «У него есть все данные, чтобы заиграть в «Спартаке», проблема была в психологии». В итоге Майдана в «Спартаке» так и не заиграл, уж по психологическим или еще каким причинам.

Где сейчас?

Поколесил по Новому Свету и сейчас изредка появляется на поле в составе «Динамо Хьюстон».

Байе Джиби Фалл («Локомотив»)

Позиция: нападающий

Год: 2009

Сумма трансфера: €4,7 млн евро

Тогда «Локомотив» еще не имел опыта успешной работы с выходцами из чемпионата Дании вроде Н’Дойе и только присматривался к скандинавскому футбольному рынку. Селекционеры клуба приметили в «Оденсе» мощного форварда по фамилии Фалл. Феерической результативности игрок не показывал, но забивал исправно, и «Локо» не поскупился заплатить за него почти пять миллионов евро.

Жаль, что скауты команды не могли представить тот ужас, который испытают как они, так и российская футбольная общественность от мучений Фалла в РФПЛ. Этот парень занимался на поле чем угодно, но только не игрой в футбол, своими действиями заставляя болельщиков и экспертов закрывать лицо руками. На это просто невозможно было смотреть. Статистика «голеадора» за три сезона в России: 11 матчей и… конечно же, 0 забитых мячей. Хотя, уезжая в аренды, нападающий тут же принимался забивать. Уж не саботировал ли он нашу лигу? Не показывал ли 1% от того, что умеет, намеренно?

Где сейчас?

Не забивает за казахстанский «Иртыш» почти в каждом матче. Живет светлыми воспоминаниями о хлебном контракте с «Локомотивом».

Эзекиэль Хенти («Локомотив»)

Позиция: нападающий

Год: 2016

Сумма трансфера: €5 млн евро

Об этом парне уже столько всего написано и сказано, что сообщить, что-то новое не представляется возможным. Давайте просто дружно скажем: «Это космический провал!». «Локомотив» умудрился заплатить пять миллионов евро за игрока из словенской «Олимпии», который не стоил и миллиона и который рискует побить все существующие рекорды по количеству запоротых вернейших моментов. «Хенти не выдерживает конкуренции. Назвать «дровами» его я не могу, но он из матча в матч совершает одни и те же ошибки. Что мне прикажете делать?» – одна из последних цитат Юрия Семина о своем талантливом подопечном. И да, сейчас Хенти даже не попадает в заявку на матчи РФПЛ и, судя по всему, будет депортирован из страны первым же доступным рейсом. Осталось найти того, кто приютит этого «чудо-форварда».

И все же команда из этих «новогодних подарков» выглядит вполне себе пристойно, откровенно провисая лишь в нескольких позициях. Но в Премьер-лиге, где с этого состава продолжает играть лишь М'Вила, у них совсем не задалось.