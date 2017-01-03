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    Карпин может возглавить «Анжи». Аршавин признан лучшим футболистом Казахстана. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    03.01.2017 20:30
    Стала известна зарплата, которую Аксель Витсель будет получать в Китае. «Анжи» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера. «ПСЖ» провел презентацию Юлиана Дракслера. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Витсель заработает в Китае 80 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель сможет заработать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» около 80 миллионов долларов. Такая сумма состоит из следующих составляющих: четырехлетний контракт, который дает 65 миллионов, а также около 15 миллионов в виде различных бонусов. Напомним, официально переход может быть объявлен в ближайшие дни. В «Зенит» Витсель пришел в сентябре 2012 года.

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    Следующим тренером «Барселоны» может стать Куман

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман является одним из кандидатов на аналогичный пост в «Барселоне». Испанцы уже начали переговоры с 53-летним голландским специалистом. Нынешний главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике не торопится продлевать контракт с клубом. Приоритетным вариантом его замены считается главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

    «Ювентус» подписал Томаса Ринкона

    Пресс-служба «Ювентуса» объявила о переходе из «Дженоа» полузащитника Томаса Ринкона. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. В случае успешного выступления 28 летнего футболиста, «Юве» может выплатить «грифонам» дополнительно 1 миллион в качестве бонуса.

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    «Рубин» следит за Беленовым

    Вратарь «Анжи» Александр Беленов в ближайшее время может подписать контракт с «Рубином». Уход из махачкалинского клуба очень вероятен в связи с решением руководства продать ведущих игроков команды.

    «Анжи» рассматривает кандидатуру Карпина

    Экс-главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин в ближайшее время может получить аналогичную должность в «Анжи». Фамилия специалиста входит в список фаворитов Александра Танцюры — главного кандидата на должность спортивного директора клуба.

    Помимо Карпина, «Анжи» интересуется Александром Григоряном из «СКА-Хабаровск» и Леонид Назаренко, работавший вместе с новым владельцем клуба Османом Кадиевым в махачкалинском «Динамо».

    Аршавин – лучший футболист Казахстана

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признан лучшим футболистом 2016 года в Казахстане по версии местных журналистов, сообщает ProSports. За прошедший сезон Аршавин провел за «Кайрат» в лиге 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдав семь результативных передач.

    «Спартак» следит за нападающим «Ривер Плейта»

    Московский «Спартак» в ближайшее время может сделать предложение по трансферу форварда «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси. 20-летний футболист является воспитанником клуба из Буэнос-Айреса и имеет гражданство Аргентины и Италии.

    «ПСЖ» официально представил Дракслера

    «ПСЖ» официально презентовал новичка команды Юлиана Дракслера. Экс-футболист «Вольфсбурга» обошелся парижанам в 34 миллиона евро. Контракт рассчитан на четыре года. 23-летний футболист прибыл во Францию в качестве обладателя Кубка и Суперкубка Германии в составе «Шальке», а также чемпиона мира в составе сборной Германии.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 20 октября 2017, 14:02

      С такими темпами развития, китайский чемпионат будет лучшим в Азии.

      0
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      Рейтинг: +2214

      RusikLand 4 января 2017, 17:26

      "Экс-главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин в ближайшее время может получить аналогичную должность в «Анжи»" - так вот сразу должность экс-главного тренера?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 января 2017, 16:43

      карпин забирай аршавина в анжи

      1
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      Рейтинг: +69

      tima0898 4 января 2017, 14:00

      Шава молодец!

      1
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