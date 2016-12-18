«Он сказал, что я был плох?!» Как Эмери разваливает «ПСЖ»

«ПСЖ» проиграл «Генгаму» (1:2), продлив безвыигрышную серию до трех матчей. Обстановка в команде накалена, игроки бунтуют. Максим Цепков доказывает, что причина неудач парижан совсем не в уходе Ибрагимовича. Унаи Эмери пора уезжать из Франции.

В последнее время мы привыкли видеть тотальное доминирование «ПСЖ» в чемпионате Франции. Четыре сезона подряд парижане в буквальном смысле унижали своих оппонентов. Но в нынешнем розыгрыше Лиги 1 команда под руководством Унаи Эмери не показывает того футбола, который хотят видеть болельщики. Сейчас «ПСЖ» идет в таблице только третьим, уступая три очка «Монако» и четыре – «Ницце». У конкурентов при этом есть еще матч в запасе.

Если посмотреть на статистику «Пари Сен-Жермен» в победных для клуба сезонах, то можно испытать восхищение. В 2012/2013 годах «ПСЖ» закончил чемпионат с разницей мячей +46, в 2013/2014 – +61, в 2014/2015 – +47, а в 2015/2016 – +83 (102:19). В Лиге чемпионов «ПСЖ» не огорчал: из группы парижане всегда выходили уверенно, а в плей-офф уступали лишь грандам европейского футбола. Эмери же приглашали с целью улучшения результатов именно в еврокубках. Казалось, что чемпионат Франции такая команда сможет выиграть и без тренера, а вот победный кубковый опыт Эмери должен был помочь «ПСЖ» блеснуть в Лиге чемпионов.

На групповом этапе главным соперником «ПСЖ» был «Арсенал». Скатав две ничьих с коллективом Венгера, по дополнительным показателям «ПСЖ» все равно должен был занимать первое место в группе. Но в последнем туре французы неожиданно проблемно сыграли с болгарским «Лудогорцем», едва вырвав одно очко. Второе место в группе и «Барселона» в 1/8 финала – такие расклады делают задачу «ПСЖ» по выигрышу Лиги чемпионов фактически невозможной. Унаи Эмери свои способности куда-то спрятал. Сейчас он больше напоминает того тренера, который неудачно отработал в московском «Спартаке».

Главный провал Эмери в том, что его севильские идеи не прижились во Франции. Новых задумок в голове не оказалось. Из «Севильи» тренер притащил во Францию Крыховяка, на котором должна была строиться игровая модель. Сейчас польский опорник не попадает в стартовый состав, сыграв лишь в девяти встречах. «Эмери советует мне набраться терпения. Я должен упорно трудиться и не впадать в панику», – растеряно говорит Крыховяк. В этот момент лидеры «ПСЖ» тоже недоумевают от того, что хочет соорудить Эмери. «Я был плох? Он сказал, что я был плох?!», – недовольно орал Верратти во время матча с «Марселем», когда Эмери решил полузащитника заменить. Обстановка в команде временами напоминает горящий котлован.

twit text — Get French Football (@GFFN) 24 октября 2016 г.

В «Севилье» у Эмери был форвард Кевин Гамейро – трудяга, пытавшийся попасть в сборную Франции через хорошую игру за клуб. В «ПСЖ» есть звездный Эдинсон Кавани, забивающий один момент из пяти. Сейчас игра парижан во многом строится на опрометчивых забросах на уругвайца, из которого пытаются слепить звезду уровня Ибрагимовича. Но Кавани не хватает для подобной крутости выдержки и харизмы, хотя в 16-ти матчах Лиги 1 он и наколотил уже 17 голов. «Чтобы быть хорошим тренером, нужно побеждать. Иногда мы с моими помощниками пересматриваем игры по 12 раз, а потом делаем анализ», – рассказывает Эмери о своей работе. Если Кавани хоть как-то оправдывает его статистика, то остальные игроки «ПСЖ» под руководством Эмери пока только деградировали. Голкипер Ареола, которого тренер поставил в основной состав вместо немца Траппа, из десяти последних ударов по его воротам смог отбить только один.

Посмотрев на статистику, можно заметить, что бывший тренер «Севильи» до сих пор точно не определился с основным составом. Он неудачно пробует, экспериментирует, варьирует, чем расстраивает игроков и самого себя. В 95% случаев владеют инициативой, создают много моментов, превосходят соперников по владению мячом. Для успешного выступления в не самом сильном чемпионате Франции всего этого оказывается недостаточно.

Издание L’Équipe опубликовало рейтинг зарплат футболистов Лиги 1. В первой десятке оказались сразу семь представителей «ПСЖ», шесть из которых занимают первые строчки. Интересно, что из «Монако» и «Ниццы» в лидеры по доходам выбились только звездные Фалькао и Балотелли. Журналисты представили и зарплаты тренеров, делающие ситуацию еще интереснее. Унаи Эмери является самым высокооплачиваемым специалистом Лиги 1, получая 420 тысяч евро в месяц. Люсьен Фавр в «Ницце» зарабатывает только 200 тысяч, а Леонардо Жардим из «Монако» – 180.

Унаи Эмери пока не готов тренировать топ-клуб. «Севилья», три раза победившая в Лиге Европы, достигла с Эмери своего максимального потолка. В «ПСЖ» от тренера требуют большего, но освоиться в новых для себя реалиях у специалиста пока не получается. «Мы в постоянном контакте с президентом. Он нас поддерживает. Сейчас все непросто, но это футбол», – говорит Эмери о сложившейся ситуации. Во французской прессе все чаще мелькает информация, что боссы клуба задумываются о поиске замены на должность главного тренера. Кажется, время пришло.

Фото: globallookpress.com