Детское шампанское, шоколадный «Золотой мяч» и другие подарки на Новый год для футболистов и тренеров

Детское шампанское и онлайн-курс для SMM-щиков для сборной России

Этот год для национальной команды страны прошел с переменным успехом. Выход на Евро-2016 порадовал всю страну, но игра сборной на самом турнире не оправдала завышенных ожиданий. Финальным штрихом стал шампанско-гимно-дорогущий скандал при участии Кокорина и Мамаева, а также поведение некоторых игроков в социальных сетях. Поэтому все, что им хочется подарить на Новый год, это отечественное детское шампанское рублей за 300 и бесплатный онлайн-курс от именитых блогеров, о том, как стать популярным в Инстаграме.

DVD с «Криминальным чтивом» и «Волком с Уолл-стрит» для Еременко

Полузащитник ЦСКА весь год старался попробовать что-то новое – сначала снюс, потом кокаин, магическим образом забывая о том, что он является профессиональным спортсменом. И, сидя в дисквалификации, он может только вспоминать о тех прекрасных временах, когда допинг не был главной темой дня, и пересматривать фильмы, в которых прекрасно изображено то, к чему он принюхивался весь год. На крайний случай – можно подарить игроку ведро белой краски для того, чтобы закрасить свою запятнанную репутацию. Потому что другого способа исправить положение, кажется, нет.

Футбольный пуфик для Леонида Слуцкого

Для тренера год был тяжелый – сначала неуспех со сборной России, потом провал ЦСКА и последовавший уход из клуба. Все это морально тяжело, даже несмотря на то, что специалисту пророчат место в тренерском штабе «Челси», а до этого пророчили руководство в «Витессе». Поэтому Слуцкому необходимо расслабиться как морально, так и физически, чему поспособствует пуфик. В нем не покачаешься – а это значит, что позвоночник тренера хоть немного отдохнет.

Экскурсия на завод пряников для Дмитрия Аленичева

Год для тренера начинался хорошо – еще со второй половины прошлого сезона ему пророчили место главного тренера в родном для него клубе после относительного успеха с провинциальным «Арсеналом». Но не повезло. И, хотя все успехи нынешнего «Спартака» связаны лишь с «багажом» Аленичева, это не помогло ему найти новое место работы. Остается только ностальгировать по тульским временам, когда весь город буквально боготворил специалиста. А этот сладкий пряничный привкус он сможет вспомнить на экскурсии по пряничному заводу.

Записи «Эль Класико» прошлых лет для Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы

Дела у тренеров, ранее считавшихся лучшими в мире, в АПЛ стали так себе. Оба «Манчестера» пытаются вползти в зону Лиги чемпионов, но выступают не всегда стабильно. Даже наличие дорогущих и именитых игроков в своих командах не позволяют бороться за чемпионство. Остается только ностальгировать по тому, как хорошо было когда-то давно в испанской Примере.

Новогодние четки для Курбана Бердыева

Бердыев второй раз сотворил чудо. Сначала «Рубин» уделал «Барселону», потом и «Ростов» – «Баварию». Клуб достойно выступил в Лиге чемпионов и продолжит борьбу в Лиге Европы, и в этом заслуга именно Курбана Бекиевича, даже несмотря на то, что номинально командой руководит другой человек. Чем увлекается специалист и что бы он хотел получить в подарок, мы не знаем, поэтому подарили бы красивые и праздничные четки. Чтобы наблюдать за матчами своей команды было чуть менее напряженно.

Шоколадный золотой мяч для Федора Смолова

Смолов в этом году проявил себя во всей красе. В чемпионате он лучших «Бомбардир», регулярно забивающий красивые голы и быстро восстанавливающийся от травм. Также он избежал всяческих скандалов со сборной (правда, и в ТОП-11 худших игроков турнира) и не ругался с болельщиками. Помимо этого, он признался, что в оригинале читает английскую литературу и может запросто прокомментировать какой-либо матч на английском языке. И это похвально. Настоящий золотой мяч уже, увы, занят, поэтому мы бы подарили Смолову шоколадный. А почему, собственно, и нет.

Лучший переводчик для российских СМИ, потому что у самого игрока уже и так все есть, для Криштиану Роналду

В этом году Криш выиграл почти все, что можно, и уже завоевал очередной Золотой мяч (правда, пока только по версии France Football). Самому игроку мы, наверное, и не сможем ничего подарить, потому что у него есть вообще все. Но мы все равно могли бы для него кое-что сделать. Например, изобрести и подарить точнейший переводчик с испанского на русский для всех спортивных и неспортивных российских СМИ хотя бы для того, чтобы Роналду перестали называть геем и человеком, совершившим каминг-аут.

Книга Геннадия Орлова с автографом комментатора для Юрия Лодыгина

Чтобы вратарю было не скучно сидеть на скамейке запасных. В «Зенит» пришел Андрей Лунев, а Михаил Кержаков тоже не хочет всегда оставаться в запасе. Лодыгин в первой половине сезона запустил очень много. С такой конкуренцией Юрий не справится, сядет в запас, где можно и книжки почитать. Орлов, кстати, Лодыгина очень часто критикует. Но обижаться голкиперу «Зенита» не нужно.

Волшебная палочка для Массимо Карреры

Вжух и ты народный любимчик. Вжух и у «Спартака» все также хорошо. Везение понадобится итальянскому специалисту в будущем году и на тот, случай, если ко второму кругу чемпионата перестанет действовать багаж Аленичева. А вообще – тренер проявил себя как большой профессионал. Он не жалуются на судей, на поле, на игроков и на фанатов, и «Спартак» стал показывать красивую игру. Поэтому Массимо Каррере хочется только пожелать удачи и исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь.

Носки Венгера, валенки «Амкара», «Монополия» Мадрида и другие клевые подарки на Новый год для болельщика