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  • «Зенит» купит Лунева. Буффон намерен играть до 2043 года. Дайджест событий дня

«Зенит» купит Лунева. Буффон намерен играть до 2043 года. Дайджест событий дня

«Зенит» собирается усилиться Луневым

Вратарь «Уфы» Андрей Лунев находится в сфере интересов «Зенита», причем клуб из Санкт-Петербурга собирается приобрести игрока уже этой зимой. Сообщается, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров по трансферу. Ранее в прессе прошла информация о том, что «Зенит» не станет усиливать вратарскую линию и сделает ставку на действующего вратаря команды Юрия Лодыгина, а вторым номером в команде останется Михаил Кержаков.

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Ломбертс твердо намерен покинуть Санкт-Петербург

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса рассказал, что 31-летний игрок обратился к президенту петербуржцев Александру Дюкову и главе правления компании «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой дать согласие на переход в другую команду из-за недостатка игровой практики. «Ломбертс провел в «Зените» 10 лет, и клуб стал для него вторым домом. Но при этом он остается профессиональным футболистом и хочет играть, поэтому нынешнее положение его не устраивает», – объяснил агент.

Джикия проводит переговоры со «Спартаком»

Защитник «Амкара» Георгий Джикия обсуждает вместе со своим агентом Вадимом Шпиневым условия перехода в «Спартак» и личный контракт. Сумма трансфера находится в диапазоне 2,4 – 3,2 миллиона долларов. Сам агент сообщил, что Джикию хочет купить еще один клуб. «На данный момент между «Спартаком» и Георгием Джикией идет обычный переговорный процесс. Могу сказать, что футболистом интересуется не только «Спартак». Очень активен казанский «Рубин». Но сложно сказать, к какому клубу больше тяготеет сам Георгий», – отметил Шпинев.

«Анжи» очередной раз меняет курс

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев и его одноклубник защитник Сергей Паршивлюк продолжат карьеру в «Рубине». Сейчас они числятся в махачкалинском клубе в аренде из «Спартака». Кроме того, защитники «Анжи» Дарко Лазич и Шандао, а также хавбек Иво Иличевич обратились к руководству с просьбой отпустить их в команды турецкой Суперлиги. Ранее сообщалось, что владелец «Анжи» Сулейман Керимов заинтересован в изменении дальнейшего курса развития клуба и хочет делать ставку на собственных воспитанников.

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Бывший тренер «Зенита» выгнал экс-форварда «Спартака». И так бывает

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат запретил нападающему Эммануэлю Эменике и защитнику Грегори ван дер Вилу тренироваться с основным составом клуба. Специалист сильно недоволен отношением футболистов к делу. Напомним, «Фенербахче» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. В понедельник, 19 декабря, «Фенербахче» проведет домашний матч 15-го тура чемпионата Турции с «Генчлербирлиги».

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Чемпиону Турции интересен игрок «Локомотива»

Турецкий «Бешикташ» хочет приобрести нападающего «Локомотива» Майкона и рассчитывает потратить на него сравнительно небольшую сумму, поскольку контракт футболиста истекает летом. Майкон – один из ветеранов своего нынешнего клуба, цвета «Локо» он защищает с марта 2010 года.

«Динамо» может выкупить Панченко у ЦСКА

Московское «Динамо» рассчитывает сохранить у себя нападающего Кирилла Панченко, который арендован у ЦСКА до конца сезона. Армейцы могут вернуть футболиста уже зимой, однако бело-голубые собираются выкупить права на футболиста за 1,8 миллиона евро. К какому варианту склоняется сам игрок – пока неизвестно.

Буффон хочет играть до 65 лет

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что пока не допускает мыслей о завершении карьеры. «Мне 38 лет, но я вовсе не ощущаю себя стариком. В моей карьере было множество поражений, но они научили меня большему, нежели победы. Я допустил невероятно много ошибок, но я всегда имел храбрость их признать. Повесить бутсы на гвоздь через 10-15 лет? Возможно, я буду играть до 65», – сказал Буффон. Читайте по окончании сезона-2042/43 на «Бомбардире» специальный материал о прощальном матче знаменитого итальянца.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Россия
Комментарии (8)
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h3LL1k
1482173686
Буффон красава сил да побольше здоровья пускай дерзает вечно молодой)))
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Cant Stop
1482180126
Было бы круто еслиб Буфон действительно играл до 65 )
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sega77+
1482204444
до 65 ну ну
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sergey_86-76
1482208369
Буффон на позитиве, красава.
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bumer_moscow
1482214746
Буффонище.
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skorikov.sn
1482217607
Ну посмотрим!!
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ViktorMG
1482267247
А Эменике неплохо бы в Спартак вернуть. Когда он хочет играть он посильнее Зе Луиша будет. Хотя кто знает, что с ним стало в туретчине.
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Zhenyoklfootball
1482329462
Неужели это бревно в Зените заменят нормальным вратарём
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