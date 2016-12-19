«Зенит» купит Лунева. Буффон намерен играть до 2043 года. Дайджест событий дня

«Зенит» собирается усилиться Луневым

Вратарь «Уфы» Андрей Лунев находится в сфере интересов «Зенита», причем клуб из Санкт-Петербурга собирается приобрести игрока уже этой зимой. Сообщается, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров по трансферу. Ранее в прессе прошла информация о том, что «Зенит» не станет усиливать вратарскую линию и сделает ставку на действующего вратаря команды Юрия Лодыгина, а вторым номером в команде останется Михаил Кержаков.

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Ломбертс твердо намерен покинуть Санкт-Петербург

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса рассказал, что 31-летний игрок обратился к президенту петербуржцев Александру Дюкову и главе правления компании «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой дать согласие на переход в другую команду из-за недостатка игровой практики. «Ломбертс провел в «Зените» 10 лет, и клуб стал для него вторым домом. Но при этом он остается профессиональным футболистом и хочет играть, поэтому нынешнее положение его не устраивает», – объяснил агент.

Джикия проводит переговоры со «Спартаком»

Защитник «Амкара» Георгий Джикия обсуждает вместе со своим агентом Вадимом Шпиневым условия перехода в «Спартак» и личный контракт. Сумма трансфера находится в диапазоне 2,4 – 3,2 миллиона долларов. Сам агент сообщил, что Джикию хочет купить еще один клуб. «На данный момент между «Спартаком» и Георгием Джикией идет обычный переговорный процесс. Могу сказать, что футболистом интересуется не только «Спартак». Очень активен казанский «Рубин». Но сложно сказать, к какому клубу больше тяготеет сам Георгий», – отметил Шпинев.

«Анжи» очередной раз меняет курс

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев и его одноклубник защитник Сергей Паршивлюк продолжат карьеру в «Рубине». Сейчас они числятся в махачкалинском клубе в аренде из «Спартака». Кроме того, защитники «Анжи» Дарко Лазич и Шандао, а также хавбек Иво Иличевич обратились к руководству с просьбой отпустить их в команды турецкой Суперлиги. Ранее сообщалось, что владелец «Анжи» Сулейман Керимов заинтересован в изменении дальнейшего курса развития клуба и хочет делать ставку на собственных воспитанников.

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Бывший тренер «Зенита» выгнал экс-форварда «Спартака». И так бывает

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат запретил нападающему Эммануэлю Эменике и защитнику Грегори ван дер Вилу тренироваться с основным составом клуба. Специалист сильно недоволен отношением футболистов к делу. Напомним, «Фенербахче» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. В понедельник, 19 декабря, «Фенербахче» проведет домашний матч 15-го тура чемпионата Турции с «Генчлербирлиги».

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Чемпиону Турции интересен игрок «Локомотива»

Турецкий «Бешикташ» хочет приобрести нападающего «Локомотива» Майкона и рассчитывает потратить на него сравнительно небольшую сумму, поскольку контракт футболиста истекает летом. Майкон – один из ветеранов своего нынешнего клуба, цвета «Локо» он защищает с марта 2010 года.

«Динамо» может выкупить Панченко у ЦСКА

Московское «Динамо» рассчитывает сохранить у себя нападающего Кирилла Панченко, который арендован у ЦСКА до конца сезона. Армейцы могут вернуть футболиста уже зимой, однако бело-голубые собираются выкупить права на футболиста за 1,8 миллиона евро. К какому варианту склоняется сам игрок – пока неизвестно.

Буффон хочет играть до 65 лет

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что пока не допускает мыслей о завершении карьеры. «Мне 38 лет, но я вовсе не ощущаю себя стариком. В моей карьере было множество поражений, но они научили меня большему, нежели победы. Я допустил невероятно много ошибок, но я всегда имел храбрость их признать. Повесить бутсы на гвоздь через 10-15 лет? Возможно, я буду играть до 65», – сказал Буффон. Читайте по окончании сезона-2042/43 на «Бомбардире» специальный материал о прощальном матче знаменитого итальянца.