Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • «Ман Сити» на 93 месте. Как выглядел рейтинг топ-клубов УЕФА 10 лет назад

    «Ман Сити» на 93 месте. Как выглядел рейтинг топ-клубов УЕФА 10 лет назад


    4.1
    Голосов: 14
    19.12.2016 14:00
    Неудивительно, что в рейтинге от 2006 года нет «Лестера», но отсутствие «Атлетико» или «Наполи» – крайне непривычно. «Бомбардир» изучил позиции клубов, которые уже сейчас кажутся странными.

    «ПСЖ» (Франция)

    Сейчас: 6-е место

    10 лет назад: 51-е место

    Вот 20 лет назад мы б увидели парижан примерно на том же месте, что и сейчас – они как раз добрались до полуфинала Лиги чемпионов и выиграли Кубок Кубков. Через десятилетие «ПСЖ» сначала дважды занимал девятые места, а потом два сезона подряд едва не вылетал дивизионом ниже с уже заметно постаревшим бомбардиром Паулетой. Катарские деньги пришли в 2011-м, и тогда дела заметно улучшились. А последние четыре года чемпионский приз неизменно отправляется в Париж, хотя клуб упрямо вылетает на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Манчестер Сити» (Англия)

    Сейчас: 13-е место

    10 лет назад: 93-е место

    Да, прямо там, ниже венской «Аустрии», краковской «Вислы» и «Днепра». Что уж удивляться, если в те годы «Сити» не каждый сезон вообще проводил в АПЛ, а в еврокубках сыграл в 2003 году впервые с 1978-го и довольно быстро оттуда вылетел от польского «Гроцлина», в рядах которого играл бывший зенитовец Ивица Крижанац. «Сити» же тогда был клубом, в котором доигрывали суперзвезды прошлого – Симэн, Макманаман, Фаулер, зато исправно забивал Анелька.

    Впрочем, все эти потуги не были ничем интереснее выступления нынешнего условного «Сток Сити», пока в 2008 году клуб не купили бизнесмены из Эмиратов. Тогда-то пошли чемпионства и кубки, а в ЛЧ с пятой попытки удалось пробиться в полуфинал.

    «Атлетико» (Испания)

    Сейчас: 4-е место

    10 лет назад: -

    Среди 268 клубов Европы места атлетам не нашлось. Сейчас вообще сложно представить, что на стыке веков мадридский клуб рухнул в Сегунду и провел там два сезона. Как вышли обратно в элиту – не слезали с любимого 11-го места, максимум – седьмое, что дало право поиграть в Кубке Интертото и там же проиграть в финале «Вильярреалу», который предварительно выбил московский «Спартак». Еще одно седьмое место в сезоне-2006/07 позволило, наконец, пробиться в Кубок УЕФА, и с тех пор «Атлетико» выиграл четыре еврокубка (две Лиги Европы и два Суперкубка), дважды останавливаясь буквально в шаге от победы в Лиге чемпионов. Совпало все это, конечно же, с эрой Диего Симеоне, который тренирует клуб уже пять лет.

    «Наполи» (Италия)

    Сейчас: 16-е место

    10 лет назад: -

    Какой уж там рейтинг УЕФА, если в 2004 году «Наполи» вообще прекратил свое существование из-за жутких долгов. Хорошо хоть Аурелио Де Лаурентис был настолько влюблен в футбол, что спас клуб и вытащил его из Серии С в элиту снова. Уже в 2008-м неаполитанцы попали в еврокубки, затем дважды выиграли Кубок Италии, запомнились яркими матчами в Лиге чемпионов и навязывали «Ювентусу» борьбу за чемпионство. Да и сейчас все еще являются одной из самых незаурядных команд Европы. 10 лет назад «Наполи» об этом приходилось только мечтать.

    «Тоттенхэм» (Англия)

    Сейчас: 20-е место

    10 лет назад: -

    Сейчас «шпоры» отстают всего на одну позицию от «МЮ» в рейтинге УЕФА, а тогда лет десять подряд болтались себе в середине турнирной таблицы АПЛ, не падая оглушительно вниз, но и не замахиваясь на Лигу чемпионов. В еврокубках за 15 лет удалось поиграть лишь раз, но уже во втором раунде Кубка УЕФА «Тоттенхэм» вылетел вон от «Кайзерслаутерна». Тренерская чехарда Ходдл-Сантини-Йол-Рамос ни к чему хорошему не привела, хотя при голландце клуб все же сделал попытку ворваться в четверку. А вот с Харри Реднаппом, назначенным осенью 2008-го, дела пошли лучше: при нем «Тоттенхэм» дважды финишировал четвертым и добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов.

    «Вольфсбург» (Германия)

    Сейчас: 32-е место

    10 лет назад: -

    Ничем особенным тогда в Бундеслиге «Вольфсбург» не выделялся, зависая в основном на дне первой десятки и развлекаясь матчами на Кубок Интертото. Это в 2009-м клуб сенсационно стал чемпионом и нередко гостил на поздних стадиях еврокубков, а затем снова вклинивался в борьбу за салатницу в чемпионате. Сейчас, правда, у команды снова спад, и она вообще располагается рядом с зоной вылета, хотя еще весной нынешнего года едва не вышибла «Реал» из четвертьфинала Лиги чемпионов. Вот уж чему порадовались бы парни Симеоне.

    «Боруссия М» (Германия)

    Сейчас: 38-е место

    10 лет назад: -

    Здесь тоже не приходилось говорить о рейтинге УЕФА, поскольку «Боруссия» в основном торчала в нижней части Бундеслиги, а в 2007-м и вовсе вылетела. После возвращения картина не слишком поменялась – все тот же подвал. Лишь в 2012-м команда наконец-то вспорхнула на четвертое место и послушала гимн Лиги чемпионов, хоть и не попала в группу, уступив киевскому «Динамо». Но последние пару сезонов на групповом этапе все же поиграла. Не сказать, что сверхуспешно, но, по крайней мере, лишней «Боруссия» в ЛЧ точно не была.

    «Лестер» (Англия)

    Сейчас: 61-е место

    10 лет назад: -

    Уж конечно «Лестера» там и быть не могло. Пока составлялся рейтинг 2006 года, «лисы» отчаянно сражались за место в Чемпионшипе, откуда все же вылетели еще двумя годами позже. А через восемь лет случилась та самая сказочная победа в АПЛ, о которой будут еще очень долго вспоминать. Сейчас «Лестер» возвращается туда, где его все ждали гораздо больше – на место рядом с зоной вылета и, скорее всего, в еврокубках англичане не задержатся. Но все-таки интересно еще раз отметить разницу за десятилетие – между безнадежным 16-м местом в Чемпионшипе и легким выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 января 2017, 18:08

      Интересная подборка. Спасибо авто ру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      SunDick 20 декабря 2016, 01:18

      "хотя клуб упрямо вылетает на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов"
      ну в этот раз на 1/8

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 19 декабря 2016, 18:14

      О времена! как быстро все меняется! А если взять 20 лет? Как у Дюма "20 лет спустя"? Тогда вообще-то и рейтинги были другие, за счет того что еврокубки были короткие. Например, 1е место (Ювентус) от 2го места (Аякс) отделило всего 0,11 очка. В 1997 году на 6-м месте гордо красовалась итальянская Парма, на 9-м - московский Спартак! Да и далее много сюрпризов: 11-е место - Панатинаикос, 12й - Фейеноорд, выше МЮ (13-я строчка) и Реала (15-я позиция). На 16-м - французский Осер, 19-й - Трабзонспор (сильнейший тогда турецкий клуб), 20-й - датский Брондбю, 24й - Стяуа, 25-й - Русенборг. Где они сейчас? Тема, однако.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 19 декабря 2016, 15:29

      Зенит с 60 на 18 поднялся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2692

      swot1205 19 декабря 2016, 15:09

      Да интересно узнать такие факты. Прям удивительно,но в принципе тут клубы за 2-3 года сыпятся в низы,а тут целых 10 лет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 19 декабря 2016, 14:19

      Ростов, сейчас в 100-ке, 10 лет назад....даже представить не могу

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > and4ever86 23 декабря 2016, 15:21

      брат его там не было :D

      успехов в дальнейшем всё выше и выше)))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 