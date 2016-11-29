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    Рейтинг: Лучший игрок первого круга РФПЛ


    4
    Голосов: 10
    29.11.2016 18:40
    Первый круг чемпионата России завершен. «Бомбардир» предлагает выбрать лучшего игрока половины сезона.

    Смолов? Депай? Джикия? Выбери «Спартаку» крутое усиление!

    «Золотой мяч». Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 декабря 2016, 19:24

      причем тут лупоглазый его место у параши

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 1 декабря 2016, 11:14

      рейтинг"поросячий"...

      -1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 30 ноября 2016, 17:16

      А что там вообще Вернблум делает?

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 30 ноября 2016, 13:43

      Полоз и Азмун в этом году лучшие

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 ноября 2016, 12:31

      Сколько визгу что мы своих тащим........................Вот вам и истинный показатель народной команды в России.

      1
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 30 ноября 2016, 09:48

      что за свинячий рейтинг? Фу,фу,фу... какой нах... комбаров??? делайте такие голосовалки на свиносайтах, здесь должен быть объективный рейтинг.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Sanloko 5 декабря 2016, 19:27

      а они все свиные на чемпе всех кто против мясных сразу банят

      0
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      Рейтинг: +84

      kto eto > Sanloko 24 февраля 2017, 19:32

      Твой вариант рейтинга продемонстрируй, а мы посмеёмся!

      0
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 30 ноября 2016, 08:35

      Я не могу понять, что здесь делает Вернблум,Глушаков,Дзюба и тем более Комбаров?!?! Чего такого они сделали выдающегося?
      Где Зобнин, который качественно прибавил как игрок, открыл для себя новое амплуа на поле?
      Где Сердар Азмун?
      Где Роберт Мак? АКИНФЕЕВ ГДЕ?!?!

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      Рейтинг: +844

      lejnin > Sashka Reshetov 30 ноября 2016, 08:54

      Могу согласиться с Зобниным и Азмуном. Единственно, Азмун именно в РФПЛ не так ярко выглядит в этом сезоне, всё таки мало забил...Мак не лучше того же Жулиано...но Акинфеева то за что сюда добавлять?? Он ни команду не тащит, ни чудес не показывает. А так - норм рейтинг, лидеры клубов из верхней части таблицы

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 30 ноября 2016, 03:51

      Полоз, Балай, Селихов

      2
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 29 ноября 2016, 23:54

      Давно всем известно, что мясные своих тянут в любых опросах, даже если они объективно не достойны этого. Можно закрывать опрос, не открывая

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 29 ноября 2016, 23:11

      Вообще-то Смолов в этом сезоне хорошо заиграл. Давно таких напов в нашем чемпионате не было. Чтобы не боялись идти на защитников, бить и пасы давать.
      А у нас не столько кто-то лично засветился, сколько вся команда играет. Молодцы!

      -1
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