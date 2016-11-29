Рейтинг: Лучший игрок первого круга РФПЛ

Смолов? Депай? Джикия? Выбери «Спартаку» крутое усиление!
«Золотой мяч». Рейтинг читателей «Бомбардира»
Смолов? Депай? Джикия? Выбери «Спартаку» крутое усиление!
«Золотой мяч». Рейтинг читателей «Бомбардира»
причем тут лупоглазый его место у параши
рейтинг"поросячий"...
Полоз и Азмун в этом году лучшие
Сколько визгу что мы своих тащим........................Вот вам и истинный показатель народной команды в России.
что за свинячий рейтинг? Фу,фу,фу... какой нах... комбаров??? делайте такие голосовалки на свиносайтах, здесь должен быть объективный рейтинг.
Я не могу понять, что здесь делает Вернблум,Глушаков,Дзюба и тем более Комбаров?!?! Чего такого они сделали выдающегося?
Где Зобнин, который качественно прибавил как игрок, открыл для себя новое амплуа на поле?
Где Сердар Азмун?
Где Роберт Мак? АКИНФЕЕВ ГДЕ?!?!
Могу согласиться с Зобниным и Азмуном. Единственно, Азмун именно в РФПЛ не так ярко выглядит в этом сезоне, всё таки мало забил...Мак не лучше того же Жулиано...но Акинфеева то за что сюда добавлять?? Он ни команду не тащит, ни чудес не показывает. А так - норм рейтинг, лидеры клубов из верхней части таблицы
Полоз, Балай, Селихов
Вообще-то Смолов в этом сезоне хорошо заиграл. Давно таких напов в нашем чемпионате не было. Чтобы не боялись идти на защитников, бить и пасы давать.
А у нас не столько кто-то лично засветился, сколько вся команда играет. Молодцы!