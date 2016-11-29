20 безумных голов первого круга РФПЛ-2016/17

«Бомбардир» предоставляет вам ровно 20 доказательств того, что наш чемпионат умеет дарить восторг. Два десятка гениальных забитых мячей на любой вкус.

20. Сергей Ткачев («Крылья Советов») 9-й тур: «Крылья Советов» – «Анжи» – 2:1 19. Николай Зайцев («Амкар») 2-й тур: «Амкар» – «Анжи» – 2:0 18. Павел Нехайчик («Оренбург») 10-й тур: «Оренбург» ­– «Томь» – 3:1 17. Квинси Промес («Спартак») 5-й тур: «Анжи» – «Спартак» – 0:2 16. Федор Смолов («Краснодар») 8-й тур: ЦСКА – «Краснодар» – 1:1 15. Роман Емельянов («Урал») 1-й тур: «Урал» – «Уфа» – 2:0 14. Доменико Кришито («Зенит») 5-й тур: «Зенит» – «Амкар» – 3:0 13. Олег Власов («Арсенал») 5-й тур: «Урал» – «Арсенал» – 1:1 12. Ивелин Попов («Спартак») 3-й тур: «Рубин» – «Спартак» – 1:1 11. Иво Иличевич («Анжи») 11-й тур: «Томь» – «Анжи» – 0:3 10. Юрий Газинский («Краснодар») 14-й тур: «Краснодар» – «Урал» – 3:0 9. Александр Гацкан («Ростов») 9-й тур: «Ростов» – ЦСКА – 2:0 8. Джано Ананидзе («Спартак») 7-й тур: «Оренбург» – «Спартак» – 1:3 7. Денис Ткачук («Рубин») 6-й тур: «Рубин» – «Урал» – 3:1 6. Квинси Промес («Спартак») 7-й тур: «Оренбург» – «Спартак» – 1:3 5. Руслан Камболов («Рубин») 8-й тур: «Рубин» – «Томь» – 2:1 4. Одисе Роши («Терек») 11-й тур: «Терек» – «Рубин» – 3:1 3. Денис Глушаков («Спартак») 14-й тур: «Спартак» – «Амкар» – 1:0 2. Торнике Окриашвили («Краснодар») 15-й тур: «Краснодар» – «Зенит» – 2:1 1. Александр Салугин («Амкар») 6-й тур: «Амкар» – «Томь» – 1:0