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    20 безумных голов первого круга РФПЛ-2016/17


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    Голосов: 8
    29.11.2016 15:30
    «Бомбардир» предоставляет вам ровно 20 доказательств того, что наш чемпионат умеет дарить восторг. Два десятка гениальных забитых мячей на любой вкус.

    20. Сергей Ткачев («Крылья Советов»)

    9-й тур: «Крылья Советов» – «Анжи» – 2:1

    19. Николай Зайцев («Амкар»)

    2-й тур: «Амкар» – «Анжи» – 2:0

    18. Павел Нехайчик («Оренбург»)

    10-й тур: «Оренбург» ­– «Томь» – 3:1

    17. Квинси Промес («Спартак»)

    5-й тур: «Анжи» – «Спартак» – 0:2

    16. Федор Смолов («Краснодар»)

    8-й тур: ЦСКА – «Краснодар» – 1:1

    15. Роман Емельянов («Урал»)

    1-й тур: «Урал» – «Уфа» – 2:0

    14. Доменико Кришито («Зенит»)

    5-й тур: «Зенит» – «Амкар» – 3:0

    13. Олег Власов («Арсенал»)

    5-й тур: «Урал» – «Арсенал» – 1:1

    12. Ивелин Попов («Спартак»)

    3-й тур: «Рубин» – «Спартак» – 1:1

    11. Иво Иличевич («Анжи»)

    11-й тур: «Томь» – «Анжи» – 0:3

    10. Юрий Газинский («Краснодар»)

    14-й тур: «Краснодар» – «Урал» – 3:0

    9. Александр Гацкан («Ростов»)

    9-й тур: «Ростов» – ЦСКА – 2:0

    8. Джано Ананидзе («Спартак»)

    7-й тур: «Оренбург» – «Спартак» – 1:3

    7. Денис Ткачук («Рубин»)

    6-й тур: «Рубин» – «Урал» – 3:1

    6. Квинси Промес («Спартак»)

    7-й тур: «Оренбург» – «Спартак» – 1:3

    5. Руслан Камболов («Рубин»)

    8-й тур: «Рубин» – «Томь» – 2:1

    4. Одисе Роши («Терек»)

    11-й тур: «Терек» – «Рубин» – 3:1

    3. Денис Глушаков («Спартак»)

    14-й тур: «Спартак» – «Амкар» – 1:0

    2. Торнике Окриашвили («Краснодар»)

    15-й тур: «Краснодар» – «Зенит» – 2:1

    1. Александр Салугин («Амкар»)

    6-й тур: «Амкар» – «Томь» – 1:0

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17971

      арейская 30 ноября 2016, 03:23

      С удовольствием просмотрела ещё раз все 20 красиво забитых гола

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 30 ноября 2016, 02:28

      Первый все таки гол Окриашвили должен быть.. второй я бы поставил гол Ростова в контра атаке(аля Блицкриг) ну и на третьем либо Глушакова либо Роши (Гол Роши тяжелее по исполнению, чем у Глушакова)

      1
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      Рейтинг: +31

      NighteMare 29 ноября 2016, 23:40

      Хорошая подборка)))

      0
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      Рейтинг: +586

      lNeTl 29 ноября 2016, 23:09

      Первое место всё-таки должен занимать гол Торнике Окриашвили

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 29 ноября 2016, 21:49

      что тут делают голы промеса да глушакова с зайцевым местами поменять как минимум свиная коммисия своих тащит

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1205

      inzek 29 ноября 2016, 20:17

      а нельзя было в одно видео собрать? по одному мучительно долго смотреть!

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 ноября 2016, 18:12

      лучшая комбинация ФАНТОМ в фирменном исполнении РОСТОВА и гол ГАЦКАНА!!!

      3
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 29 ноября 2016, 17:58

      Лучший гол Окриашвилли, второй Глушакова...Гол Салугина даже не на первую пятёрку

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 ноября 2016, 17:35

      Автор, мог бы не полениться и обрезать видео.

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos > ufos73 29 ноября 2016, 20:14

      действительно. вам же так тяжело потерпеть лишних 10 секунд.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > miklos 30 ноября 2016, 00:26

      10? Считай одно видео 1,5-2 минуты, тут 20 видео. Не можешь в уме возьми калькулятор, и посчитай сколько времени надо, что бы все это посмотреть...

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos > ufos73 30 ноября 2016, 11:14

      никто не заставляет смотреть начало комбинации и повторы. полчаса на просмотр всех голов вполне хватает тем, кто не придирается на пустом месте.

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      Рейтинг: +26

      Rizvan_05 29 ноября 2016, 16:37

      Два раза гол Камболова загрузили.

      -1
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      Рейтинг: +177

      miklos > Rizvan_05 29 ноября 2016, 17:11

      поправили, спасибо

      0
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      Рейтинг: +586

      lNeTl > miklos 29 ноября 2016, 23:14

      У меня 2 видео Салугина в мобильной версии сайта

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