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    Клубы АПЛ поддержали геев и лесбиянок. «Спартак» закрепился на первом месте. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    26.11.2016 23:00
    В Интернете можно купить медаль Андрея Аршавина. Клубы АПЛ поддержали акцию «Радужные шнурки». Лео Месси рассказал, зачем он изменил имидж. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Медаль Аршавина за финал Кубка Казахстана выставлена на продажу

    В Интернете появилась в продаже медаль полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина за участие в финале Кубка Казахстана. Футболист бросил награду болельщикам на трибуну после проигранного решающего матча с «Астаной» (0:1). Медаль досталась студенту Кайнару Габбасову, решившему теперь продать ее, сообщает Vesti.kz.

    Лоран Блан отказался возглавить «Лилль»

    Экс-главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан ответил отказом на предложение руководства «Лилля» возглавить команду. По информации источника, 51-летний специалист находится в ожидании более выгодного и приемлемого для себя варианта.

    Месси изменил имидж, чтобы забыть о поражении в финале Кубка Америки

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что побудило его изменить облик, осветлив волосы. По словам 29-летнего игрока, это связано с эмоциональным состоянием после поражения «альбиселесте» в финале Кубка Америки от Чили (0:0, 2:4 по пенальти).

    «В чем причина изменения цвета волос? По сути, я преобразился не только внешне. Я перекрасился из-за безумной обстановки после очередного поражения сборной Аргентины в финале Кубке Америки по пенальти. Вследствие этого я принял решение слегка изменить облик и начать новый сезон с чистого листа, новую веху в своей жизни», – сказал Месси.

    Сборная России на Кубке конфедераций-2017 сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией

    Сегодня в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017, который летом состоится в России. Сборная России на правах хозяйки турнира попала в группу А под первым номером. Ее соперниками станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

    Новая Зеландия, Португалия, Мексика. С кем сборная России будет играть на Кубке конфедераций

    Клубы АПЛ поддержали акцию «Радужные шнурки»

    АПЛ, Английская футбольная ассоциация и Английская футбольная лига присоединились к благотворительной акции, инициированной клубом «Стоунуолл».

    Акция получила название «Радужные шнурки». Она направлена на поддержание единства в спорте и организована «Стоунуоллом» – первым британским открытым футбольным гей-клубом.

    Футболисты и судьи в матчах 13-го тура АПЛ носили радужные шнурки, а встречи начинались с демонстрации флага соответствующей расцветки. Рекламные щиты также были оформлены в цветах радуги.

    Многие клубы АПЛ выразили солидарность с акцией, добавив радужные цвета на свои логотипы в социальных сетях.

    «Спартак» победил «Терек» и укрепил лидерство в чемпионате

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Маурисио, 27.

    Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Роши, Митришев (Грозав, 46 – Мбенгуе, 80), Балай.

    Спартак: Ребров, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов (Давыдов, 90), Промес, Мельгарехо (Ромуло, 74).

    Предупреждения: Роши, 68; Балай, 87 – Кутепов, 10.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Сандерленд», «Лестер» ушел от поражения против «Мидлсбро» и другие результаты

    Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

    Халл Сити – Вест Бромвич – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Маколи, 34; 1:1 – Доусон, 72.

    Лестер – Мидлсбро – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Негредо, 13; 1:1 – Марез, 34 (с пенальти); 1:2 – Негредо, 71; 2:2 – Слимани, 90+4 (с пенальти).

    Ливерпуль – Сандерленд – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ориги, 75; 2:0 – Милнер, 90+1 (с пенальти).

    Суонси – Кристал Пэлас – 5:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Заха, 19; 1:1 – Сигурдссон, 50; 2:1 – Фер, 66; 3:1 – Фер, 68; 3:2 – Томкинс, 75; 3:3 – Корк, 82 (в свои ворота); 3:4 – Бентеке, 84; 4:4 – Льоренте, 90+1; 5:4 – Льоренте, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Дубль Криштиану принес «Реалу» победу над «Спортингом»

    Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

    Реал – Спортинг – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Роналду, 5 (с пенальти); 2:0 – Роналду, 18; 2:1 – Кармона, 35.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 декабря 2016, 16:31

      Страшно подумать кого рфпл поддерживает.И жовтно-блокитный колер на кросовке как-то смущает.

      0
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      Рейтинг: +13

      ХУЛИГ@Н 78 28 ноября 2016, 18:21

      лесбиянок и я бы поддержал,хотя лучше конечно бисексуалок))))))))
      но геи,фу фу фу,это мерзко!!!

      0
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      Рейтинг: +30

      100KAN 28 ноября 2016, 09:30

      сексуальное меньшинство становится большинством (((

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      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 28 ноября 2016, 09:00

      Бл..я, куда катится мир ...... Теперь на фразу "Ты играешь как пи..ор" в англии никто не обидется...

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 28 ноября 2016, 08:59

      Куры тоже однопроходные

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 28 ноября 2016, 02:25

      Это просто против природы создания...не было двух Адамов...разве этого не хватит ,что бы понять,что естественно и нормально,а что уродливо, мерзко и противоестесвенно...и пусть не поют, что они больные или природа их создала такими...Садом и Гамору уничтожили не потому,что там были больные люди,а потому что все до единого были извращенцами

      -1
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      Рейтинг: -9

      salvor01 > тигрик 29 ноября 2016, 14:50

      Какой ты однако двуликий, вроде педики это фу, но за команду поддержавших педиков болеешь, как-то твоя позиция непонятна, я бы даже сказал 69

      -2
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      ...
      Рейтинг: +806

      тигрик > salvor01 1 декабря 2016, 23:40

      Во первых ты недалекий человек. Когда Челси показал что поддерживает эту педарастию? На этой неделе...а за клуб я болею 16 лет...это во-вторых.
      В-третьих я уверен, что в эту акцию клуб вступил или вынужденно либо из соображений маркетинга.
      Ну и в четвертых...ФА ввел эту толерастию,терь че изза этого футбол не смотреть...они ведь на поле все это не демонстрируют...и ниодин игрок Челси не педараст...так что свои упреки оставь при себе

      0
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      Рейтинг: -9

      salvor01 > тигрик 2 декабря 2016, 10:05

      Твои оправдания смешны

      -1
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      Рейтинг: +806

      тигрик > salvor01 3 декабря 2016, 23:38

      мне не в чем оправдываться...просто объяснил тебе твою недалекость,а тебе нечего сказать

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      Рейтинг: -9

      salvor01 > тигрик 4 декабря 2016, 13:08

      Лучше быть недалеким, чем болеть за толерастов, а то что они раскрылись только сейчас нисколько их не оправдывает, как и тебя.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +806

      тигрик > salvor01 4 декабря 2016, 19:25

      Все ясно с тобой, как горохом об стенку. Как недалеким и тугодумом был таким и остался. Конверс окончен

      0
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      ...
      Рейтинг: -9

      salvor01 > тигрик 8 декабря 2016, 14:03

      Я смотрю тебя за живое задело, ну видимо есть эпизоды ...

      -1
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      Рейтинг: +1685

      Benifacto 27 ноября 2016, 21:04

      Про все это можно еще сказать вот так:


      Тот кто просчитывал эту манипуляцию сознанием, знал, что делает. Этого Троянского коня создал очень изощренный и безнравственный разум. Цель его — сделать так, чтобы нравственные люди своими руками и незаметно для себя приняли ценности психопатов как норму.



      Если хотите почитать на тему подробнее — советую «Маску нормальности» Клексли, «Гомосексуальность и общество» Кочаряна, и конечно «Лишенные совести. Пугающий мир психопатов» Хаэра.

      Нормализация психических отклонений через фабулу «не мешайте любви, отойдите в сторону» — это не что иное как деструктивное влияние на психику миллионов людей. Цель ее состоит в плавной подмена системы нормальных, нравственных ценностей ценностями психопатов.

      Поэтому когда депутаты Думы принимают «гендерные законы», российские чиновники подписывают некие международные соглашения о «свободе гендерного выбора», а пропагандисты режима предлагают «задуматься о легализации однополых браков», они не только множат эпидемию заболеваний, но и лишают больных медицинской помощи

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 27 ноября 2016, 13:37

      их в правительстве до х.я, вот оттуда все и идет! Кто бы им позволил как не их петушки "свеху"! Хохлы же так хотят в евросоюз, так мыльте жопы!!!

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      Рейтинг: +3282

      woyser 27 ноября 2016, 11:19

      Вот я и думаю, нафига тут остальная футбольная информация написана? Если новость о пидорах зацепила всех, прям какое-то лоббирование))) Вот Андрюшке, допустим награды Казахстана не нужны, а фанат который поймал медаль видать в Англию собрался. Блан в 51 год метит скорее всего в Реал или Барселону, а Месси сошёл с ума)

      -1
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      Рейтинг: +157

      pik54 27 ноября 2016, 10:37

      Да, это ужасно.

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