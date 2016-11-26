Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Клубы АПЛ поддержали геев и лесбиянок. «Спартак» закрепился на первом месте. Дайджест событий дня

Клубы АПЛ поддержали геев и лесбиянок. «Спартак» закрепился на первом месте. Дайджест событий дня

Медаль Аршавина за финал Кубка Казахстана выставлена на продажу

В Интернете появилась в продаже медаль полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина за участие в финале Кубка Казахстана. Футболист бросил награду болельщикам на трибуну после проигранного решающего матча с «Астаной» (0:1). Медаль досталась студенту Кайнару Габбасову, решившему теперь продать ее, сообщает Vesti.kz.

Лоран Блан отказался возглавить «Лилль»

Экс-главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан ответил отказом на предложение руководства «Лилля» возглавить команду. По информации источника, 51-летний специалист находится в ожидании более выгодного и приемлемого для себя варианта.

Месси изменил имидж, чтобы забыть о поражении в финале Кубка Америки

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что побудило его изменить облик, осветлив волосы. По словам 29-летнего игрока, это связано с эмоциональным состоянием после поражения «альбиселесте» в финале Кубка Америки от Чили (0:0, 2:4 по пенальти).

«В чем причина изменения цвета волос? По сути, я преобразился не только внешне. Я перекрасился из-за безумной обстановки после очередного поражения сборной Аргентины в финале Кубке Америки по пенальти. Вследствие этого я принял решение слегка изменить облик и начать новый сезон с чистого листа, новую веху в своей жизни», – сказал Месси.

Сборная России на Кубке конфедераций-2017 сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией

Сегодня в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017, который летом состоится в России. Сборная России на правах хозяйки турнира попала в группу А под первым номером. Ее соперниками станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Новая Зеландия, Португалия, Мексика. С кем сборная России будет играть на Кубке конфедераций

Клубы АПЛ поддержали акцию «Радужные шнурки»

АПЛ, Английская футбольная ассоциация и Английская футбольная лига присоединились к благотворительной акции, инициированной клубом «Стоунуолл».

Акция получила название «Радужные шнурки». Она направлена на поддержание единства в спорте и организована «Стоунуоллом» – первым британским открытым футбольным гей-клубом.

Футболисты и судьи в матчах 13-го тура АПЛ носили радужные шнурки, а встречи начинались с демонстрации флага соответствующей расцветки. Рекламные щиты также были оформлены в цветах радуги.

Многие клубы АПЛ выразили солидарность с акцией, добавив радужные цвета на свои логотипы в социальных сетях.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» победил «Терек» и укрепил лидерство в чемпионате

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Маурисио, 27.

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Роши, Митришев (Грозав, 46 – Мбенгуе, 80), Балай.

Спартак: Ребров, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов (Давыдов, 90), Промес, Мельгарехо (Ромуло, 74).

Предупреждения: Роши, 68; Балай, 87 – Кутепов, 10.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Сандерленд», «Лестер» ушел от поражения против «Мидлсбро» и другие результаты

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Халл Сити – Вест Бромвич – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Маколи, 34; 1:1 – Доусон, 72.

Лестер – Мидлсбро – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Негредо, 13; 1:1 – Марез, 34 (с пенальти); 1:2 – Негредо, 71; 2:2 – Слимани, 90+4 (с пенальти).

Ливерпуль – Сандерленд – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ориги, 75; 2:0 – Милнер, 90+1 (с пенальти).

Суонси – Кристал Пэлас – 5:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Заха, 19; 1:1 – Сигурдссон, 50; 2:1 – Фер, 66; 3:1 – Фер, 68; 3:2 – Томкинс, 75; 3:3 – Корк, 82 (в свои ворота); 3:4 – Бентеке, 84; 4:4 – Льоренте, 90+1; 5:4 – Льоренте, 90+3.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Дубль Криштиану принес «Реалу» победу над «Спортингом»

Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Реал – Спортинг – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 5 (с пенальти); 2:0 – Роналду, 18; 2:1 – Кармона, 35.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Англия Спартак Ливерпуль Реал Лилль Россия Лестер Мидлсбро Аршавин Андрей Месси Лионель Роналду Криштиану Блан Лоран
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lno_namel
1480185546
они уже везде......
Ответить
тигрик
1480189084
Жесть...как же низко опустилось человечество и его мораль...теперь за то ,что мерзкое называешь таковым тебя осуждают...все этот ужас должны одобрять, где свобода слова?
Ответить
Gold of Spartak
1480205903
Только плеваться хочется. Совсем отолерантели, потом плачутся рожать некому и не от кого.
Ответить
salvor01
1480210258
Болелы АПЛ мойте жопы, вам всего скорей понадобится переквалификация)
Ответить
ruverzema29rus
1480223033
я даже не знаю как корректно сформулировать комментарий по поводу открытого футбольного пидо-клуба!!!!
Ответить
woyser
1480234768
Вот я и думаю, нафига тут остальная футбольная информация написана? Если новость о пидорах зацепила всех, прям какое-то лоббирование))) Вот Андрюшке, допустим награды Казахстана не нужны, а фанат который поймал медаль видать в Англию собрался. Блан в 51 год метит скорее всего в Реал или Барселону, а Месси сошёл с ума)
Ответить
franck_ribery
1480243075
их в правительстве до х.я, вот оттуда все и идет! Кто бы им позволил как не их петушки "свеху"! Хохлы же так хотят в евросоюз, так мыльте жопы!!!
Ответить
тигрик
1480289133
Это просто против природы создания...не было двух Адамов...разве этого не хватит ,что бы понять,что естественно и нормально,а что уродливо, мерзко и противоестесвенно...и пусть не поют, что они больные или природа их создала такими...Садом и Гамору уничтожили не потому,что там были больные люди,а потому что все до единого были извращенцами
Ответить
ХУЛИГ@Н 78
1480346499
лесбиянок и я бы поддержал,хотя лучше конечно бисексуалок)))))))) но геи,фу фу фу,это мерзко!!!
Ответить
Gullit 76
1480599069
Страшно подумать кого рфпл поддерживает.И жовтно-блокитный колер на кросовке как-то смущает.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+