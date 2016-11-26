Клубы АПЛ поддержали геев и лесбиянок. «Спартак» закрепился на первом месте. Дайджест событий дня

Медаль Аршавина за финал Кубка Казахстана выставлена на продажу

В Интернете появилась в продаже медаль полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина за участие в финале Кубка Казахстана. Футболист бросил награду болельщикам на трибуну после проигранного решающего матча с «Астаной» (0:1). Медаль досталась студенту Кайнару Габбасову, решившему теперь продать ее, сообщает Vesti.kz.

Лоран Блан отказался возглавить «Лилль»

Экс-главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан ответил отказом на предложение руководства «Лилля» возглавить команду. По информации источника, 51-летний специалист находится в ожидании более выгодного и приемлемого для себя варианта.

Месси изменил имидж, чтобы забыть о поражении в финале Кубка Америки

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что побудило его изменить облик, осветлив волосы. По словам 29-летнего игрока, это связано с эмоциональным состоянием после поражения «альбиселесте» в финале Кубка Америки от Чили (0:0, 2:4 по пенальти).

«В чем причина изменения цвета волос? По сути, я преобразился не только внешне. Я перекрасился из-за безумной обстановки после очередного поражения сборной Аргентины в финале Кубке Америки по пенальти. Вследствие этого я принял решение слегка изменить облик и начать новый сезон с чистого листа, новую веху в своей жизни», – сказал Месси.

Сборная России на Кубке конфедераций-2017 сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией

Сегодня в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017, который летом состоится в России. Сборная России на правах хозяйки турнира попала в группу А под первым номером. Ее соперниками станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Новая Зеландия, Португалия, Мексика. С кем сборная России будет играть на Кубке конфедераций

Клубы АПЛ поддержали акцию «Радужные шнурки»

АПЛ, Английская футбольная ассоциация и Английская футбольная лига присоединились к благотворительной акции, инициированной клубом «Стоунуолл».

Акция получила название «Радужные шнурки». Она направлена на поддержание единства в спорте и организована «Стоунуоллом» – первым британским открытым футбольным гей-клубом.

Футболисты и судьи в матчах 13-го тура АПЛ носили радужные шнурки, а встречи начинались с демонстрации флага соответствующей расцветки. Рекламные щиты также были оформлены в цветах радуги.

Многие клубы АПЛ выразили солидарность с акцией, добавив радужные цвета на свои логотипы в социальных сетях.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» победил «Терек» и укрепил лидерство в чемпионате

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Маурисио, 27.

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Роши, Митришев (Грозав, 46 – Мбенгуе, 80), Балай.

Спартак: Ребров, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов (Давыдов, 90), Промес, Мельгарехо (Ромуло, 74).

Предупреждения: Роши, 68; Балай, 87 – Кутепов, 10.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Сандерленд», «Лестер» ушел от поражения против «Мидлсбро» и другие результаты

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Халл Сити – Вест Бромвич – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Маколи, 34; 1:1 – Доусон, 72.

Лестер – Мидлсбро – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Негредо, 13; 1:1 – Марез, 34 (с пенальти); 1:2 – Негредо, 71; 2:2 – Слимани, 90+4 (с пенальти).

Ливерпуль – Сандерленд – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ориги, 75; 2:0 – Милнер, 90+1 (с пенальти).

Суонси – Кристал Пэлас – 5:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Заха, 19; 1:1 – Сигурдссон, 50; 2:1 – Фер, 66; 3:1 – Фер, 68; 3:2 – Томкинс, 75; 3:3 – Корк, 82 (в свои ворота); 3:4 – Бентеке, 84; 4:4 – Льоренте, 90+1; 5:4 – Льоренте, 90+3.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Дубль Криштиану принес «Реалу» победу над «Спортингом»

Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Реал – Спортинг – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 5 (с пенальти); 2:0 – Роналду, 18; 2:1 – Кармона, 35.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры