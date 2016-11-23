«Мы не выиграли наш лучший матч». Почему ЦСКА надолго остался без Лиги чемпионов

Истерика

«Что он делает? Остановись, Игорь!» – истерически закричали два молодых фаната ЦСКА, до этого яро болевшие за возможный сухой матч Акинфеева. Вратарь ЦСКА пропустил уже на 16-й минуте, а на 37-й возомнил себя защитником. Акинфеев опрометчиво выбежал из ворот и вынужденно вытолкнул Брандта за боковую линию, остановив проход немца ценой желтой карточки. После штрафного ЦСКА пустил еще, однако судья углядел офсайд и гол отменил.

Защита ЦСКА практически постоянно исполняла «Манекен челлендж». Березуцкие не могли начинать атаку без нескольких пасов друг другу. У Щенникова с Фернандесом совсем не клеилось в обороне, но зато получался «детский» дриблинг в атаке. Чаще играя у своих ворот в первом тайме, команда снова напортачила с искусственным офсайдом. «Мы обращали внимание на ошибки ЦСКА в этом компоненте. Сегодня нам повезло забить гол со стандарта», – разъяснил ситуацию тренер «Байера» Роджер Шмидт. Фолланда оставили одного в центре штрафной и он легко пробил мимо Акинфеева.

Слуцкий на пресс-конференции попытался отвести удар от защитников. «Ошибки при создании офсайда? Не считаю, что это наша главная оборонительная проблема», – ответил тренер ЦСКА одновременно всем критикам обороны. 119 лет – суммарный возраст оборонительной линии армейцев образца встречи с «Байером». Четырем защитникам «Байера» в сумме всего 86 лет, но их уже несколько лет замечают на таком уровне. ЦСКА проблему возраста и чрезмерного опыта игроков пока решать не собирается, поэтому на трибунах все чаще появляются новые баннеры, посвященные армейской защите.

Четыре минуты Слуцкого

Эти же самые болельщики давно призывают Леонида Слуцкого не бояться соперников и играть с ними в футбол. В матче с «Байером», когда терять было уже нечего, тренер ЦСКА все-таки решился сыграть в атаку. От этого команда едва не победила в матче, но свои возможности тренер осознал слишком поздно. Только на 72-й минуте Слуцкий показал Вернблуму на его место впереди рядом с Чаловым. Подобный фокус успешно работал в матчах с «Амкаром» и тульским «Арсеналом». Смутил он и «Байер», который явно не ожидал подвоха с атакующим опорником.

Появление Вернблума у ворот Лено потрясло оборонительное построение «Байера». Первый опасный момент не реализовал сам Понтус, но поймавшая испуг немецкая защита привезла пенальти. Натхо оказался точен, а ЦСКА впервые за все матчи Лиги чемпионов получил мощную эмоциональную поддержку. Моральное преимущество оказалось на стороне хозяев поля, что смутило именитых немецких гостей.

«Оставаться в атаке или вернуться назад?» – с таким вопросом обратился к Слуцкому сначала Вернблум, а потом и поддержавший его Натхо. На миг лицо тренера ЦСКА даже преобразилось. Он дал добро Понтусу на продолжение атакующей игры, но почти тут же опорный полузащитник все-таки вернулся на свое место. Все это вместили в себя четыре минуты второго тайма, за которые матч перевернулся. Уже потом Слуцкий ответил выходом Траоре на появление оборонительного игрока Баумгартлингера. А Чалов упустил свой пока главный момент в карьере, из выгодной позиции катнув мяч в руки Лено. «Мы провели наш лучший матч в Лиге чемпионов, но не смогли победить. Должны были дожимать соперника и забивать больше», – резюмировал Слуцкий. ЦСКА сыграл третью ничью на групповом этапе, лишившись шансов поиграть в Лиге чемпионов весной.

Новый Еременко

Главная проблема возникла у ЦСКА по причинам, слабо связанным с футболом. Полузащитника Романа Еременко поймали на кокаине, под воздействием которого, как говорят, он провел первый матч с «Байером» в Лиге чемпионов. Тогда Роман забил гол и принес армейцам важное очко. Сейчас на месте дисквалифицированного на два года финна, которого летом даже могли забрать в топ-клуб Серии А, играет 20-летний Головин.

Голевыми действиями Головин в этом матче не отметился, но получил от портала Whoscored.com высокую оценку 7.0. Александр неплохо играл в пас, доведя 79% передач до партнеров, дважды бил по воротам и даже выиграл две ключевые дуэли. По статистике это даже круче, чем у Романа, который в первой игре группового этапа сделал только 57% точных пасов.

Но основная разница между ними в том, что Еременко возникший у него момент тогда реализовал. Головин же упустил в начале встречи сразу две голевые возможности, одну из которых создал для игрока его партнер Чалов. Федор, кстати, в сторону ворот бил аж шесть раз, хотя защитники «Байера» номинально выглядели намного мощнее 18-летнего нападающего. Смена поколений в атаке ЦСКА начинает постепенно получаться, но в решающий момент молодежь теряется. Опыта игры на таком уровне не хватает.

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Как жить дальше

«Байер» – клуб с гораздо более длинной скамейкой игроков. Для нас любая потеря выглядит очень серьезной», – оправдывался Слуцкий еще на предматчевой пресс-конференции. Но помощь тренеру ЦСКА пришла из лазарета. Восстановился Дзагоев, который провел всего две тренировки в общей группе, а потом сразу был отправлен на поле. Алана в матче с «Байером» хватило на 83 минуты, а после игры он рассуждал о силе московской команды. «Мы можем на равных играть с топовыми европейскими клубами и даже переигрывать их. Во втором тайме имели полное преимущество над «Байером», – распинался Алан.

Через пару часов после этого стало известно, что «Монако» обыграл «Тоттенхэм» (2:1). Это открыло «Байеру» путь в весенний этап Лиги чемпионов, а ЦСКА – возможность побороться с англичанами за третье место в группе и попадание в Лигу Европы. На ближайшие несколько лет этот турнир может оказаться для армейцев главным еврокубком. Лидирующему в чемпионате России «Спартаку» команда Слуцкого уступает уже девять очков. Идущий вторым «Зенит» опережает ЦСКА на шесть. Обе команды прямо сейчас выглядят мощнее ЦСКА и обладают большими игровыми ресурсами.

Попадать в Лигу чемпионов дальше будет сложнее. Постройка нового стадиона дорого обошлась армейскому руководству. Нормальных денег на покупку новых игроков сейчас нет, а с арендными соглашениями ЦСКА в последнее время сильно промахивается. Говорят, что уже два месяца футболисты не получают зарплату. Для запаса на игры Лиги чемпионов клуб с трудом набирает пять человек, среди которых, как во встрече с «Байером», не всегда есть полузащитники. Назревшую перестройку в обороне рано или поздно придется проводить. Она будет для ЦСКА болезненной и вряд ли пройдет быстро. При этом нужно искать новые ресурсы, чтобы набрать игроков хотя бы для приличного запаса. Возможно, что домашняя арена ЦСКА в матче с «Байером» в последний раз видела команду в таком виде в Лиге чемпионов. Есть риск, что в ближайшие годы об игре в этом турнире ЦСКА будет только вспоминать.

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