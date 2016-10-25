Хусаинов намекнул о заговоре против «Спартака». Моуринью предлагает Руни уйти из «МЮ». Дайджест событий дня

Переход Нобоа в «Зенит» возможен зимой

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может пополнить состав «Зенита» даже после того, как его переход в эту команду сорвался минувшим летом. «Будем ли мы рассматривать предложение от «Зенита» в зимнее трансферное окно? Это футбол, в нем может произойти все что угодно», – намекнул агент футболиста Леонид Истрати. Таким образом, состав санкт-петербургского клуба в середине поля может пополниться новым легионером – вдобавок к Хави Гарсии, Маурисио и Витселю.

Новый стадион «Зенита» примет первый матч уже в четверг

На многострадальной арене «Зенита», которую строят на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, будет сыгран первый матч. Конечно, неофициальный, ведь сыграют команды генподрядчика и субподрядной фирмы. «Вчера закатили поле, сегодня-завтра будет сделана разметка. Я бы еще напомнила, что сам газон, находясь еще на южном периметре стадиона, уже в сентябре был готов принять любой матч», – рассказала Елена Михина – пресс-секретарь вице-губернатора города Игоря Албина.

Матч «Спартак» – ЦСКА обслужит бригада Алексея Николаева

На суперматч тура назначен сам глава департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев. Помогать обслуживать игру между «Спартаком» и ЦСКА будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, инспектор – Сергей Французов. Матч состоится в субботу, 29 октября, и начнется в 18:00. Не менее любопытны назначения и на остальные игры 12-го тура РФПЛ.

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«Клубы-гиганты включили судейский фактор, чтобы тормознуть «Спартак»

Автор слов – экс-арбитр ФИФА и бывший глава судейского корпуса Сергей Хусаинов, который считает, что ошибки судей не в пользу «Спартака» допускаются преднамеренно.

«Сергей Иванов, матч «Зенит» – «Спартак». Любой начинающий арбитр увидел бы, что нарушение со стороны Кришито было. Начинается расчет в голове: «Вторая желтая, придется удалять». Это же не просто ошибка! Раньше была такая практика – влияние судей на результаты начиналось обычно со второго круга. А в этом сезоне – с первого же тура. «Спартак» оторвался, это как так? А мы, два клуба-гиганта? Включили судейский фактор, чтобы тормознуть и клубы-гиганты догнали», – уверен Хусаинов.

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Вердикт по ситуации с Еременко будет оглашен в ноябре

Дисквалифицированный за якобы употребление запрещенных веществ полузащитник ЦСКА Роман Еременко узнает о решении УЕФА в первой половине ноября. Информацию подтвердил генеральный директор красно-синих Роман Бабаев. «Могу сказать одно – это произойдет в первой половине ноября. Сейчас не готов на эту тему дискутировать и что-либо комментировать. Идет разбирательство. Мы свою позицию обозначили», – отметил Бабаев.

Моуринью может избавиться от Руни

Похоже, не за горами уход форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни из команды, в которой он выступает уже 12 лет. Британская пресса рассказала, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уже не рассчитывает на него, как на игрока основы, о чем и ему и сообщил. Руни также недоволен нынешней ситуацией и рассматривает вариант с уходом. Кстати, в его услугах заинтересованы клубы из МЛС и китайской Суперлиги. Впрочем, под горячую руку угодит не только Руни.

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Им, конечно, стал не Руни. По данным британского издания The Telegraph, самый скоростной игрок лиги выступает за «Саутгемптона» – это форвард Шейн Лонг, развивший в одном из матчей скорость аж до до 35,31 км/ч. Впрочем, вся десятка лучших выглядит весьма любопытно.

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Отец Неймара помешал трансферу футболиста в «ПСЖ»

Нападающий Неймар, недавно продливший контракт с «Барселоной», так и не покинул свой нынешний клуб ради трансфера в «ПСЖ», а все из-за завышенных требований отца игрока. Французы согласились на выплату отступных в размере 190 миллионов, однако отец Неймара потребовал предоставить его сыну контракт с годовой зарплатой в размере 25 миллионов евро и еще погасить задолженность футболиста перед налоговыми органами, которая составляет 45 миллионов евро. Парижане, естественно, дальше разговаривать не стали.