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  • 11 свободных агентов для клуба РФПЛ. Как создать команду за 20 млн евро

11 свободных агентов для клуба РФПЛ. Как создать команду за 20 млн евро

Команды в России уже не могут тратить наотмашь. «Локомотив» еле-еле набирает средства на две покупки. «Зенит» покупает Жулиано за 7 млн евро, «Спартак» тратит на Фернандо 12,5 — и это уже крупные трансферы. При этом рынок свободных агентов открыт 24/7. Если в Европе клубы расхватывают их пачками, в России не принято брать игроков бесплатно. Хотя сейчас можно собрать целую команду. Причем успешно вписаться в лимит и благородно возродить карьеры Сычева и Баженова. Для заключения контрактов на один сезон, понадобится около 20 млн евро. И это при максимальных аппетитах.

Запасные: Ревякин, Тагирбеков, Сантана, Гаджиев, Гошоков, Обраньяк, Сычев.

Владимир Габулов

Позиция: вратарь

Зарплата: €2,3 млн

В предыдущем сезоне вратарь пытался спасти от вылета московское «Динамо». Когда же команда оказалась в ФНЛ, пойти на понижение зарплаты Габулов отказался. Вот уже несколько месяцев у вратаря нет игровой практики, а интерес со стороны турецких клубов остался на уровне разговоров. При этом голкипер, засветившийся и в сборной России, все еще высоко котируется на российском рынке.

Камиль Агаларов

Позиция: правый защитник

Зарплата: ≈ €600 тыс

Агаларова и Тагирбекова не так давно убрали из «Анжи», цвета которого игроки защищали несколько сезонов. Камилю всего 28 лет. В таком возрасте крайние защитники обычно выходят на пик. Он обладает универсальными навыками игры на обоих флангах обороны, а при случае может закрыть и позицию правого полузащитника. Скорость и надежность – главные игровые достоинства этого футболиста.

Руслан Нахушев

Позиция: центральный защитник

Зарплата: €400 тыс

Футболист с большим опытом, который наибольшую славу снискал в «Сатурне». В начале карьеры Нахушев даже три года числился в ЦСКА, но закрепиться в составе не сумел. Последним клубом Руслана была «Мордовия», где, как и в «Сатурне», защитник страдал от проблем с выплатами зарплат. Нахушев может закрыть абсолютно любую позицию в обороне, а в юном возрасте имел опыт выступления и в полузащите.

Мартин Касерес

Позиция: центральный защитник

Зарплата: €2 млн

Карьера Касереса всю жизнь развивалась между «Барселоной», «Севильей» и «Ювентусом». В Испании защитник играл мало, но все равно завоевал чемпионство, Кубок, а потом выиграл с «Барсой» Лигу чемпионов. В «Ювентусе» Касерес отпахал больше сотни матчей и стал пятикратным чемпионом Италии. Такой футболист с тьмой достижений в активе все еще продолжает валяться на рынке свободных агентов. Касересу всего 29 лет, он имеет место в основе сборной Уругвая, а космическую зарплату в клубе точно требовать не собирается.

Кевин Констан

Позиция: левый защитник

Зарплата: €2,4 млн

Гвинейский защитник по юношам воспитывался во Франции. Главным клубом Констана при этом стал итальянский «Милан», где его много критиковали за несоответствие уровню великой команды. Съездив в Турцию, а затем поиграв в «Болонье», Кевин остался без команды. Защитник он скоростной, а способности позволяют иногда выдвигаться даже в линию нападения. Такой универсал в РФПЛ точно будет на своем месте.

Рауль Мейрелеш

Позиция: опорный полузащитник

Зарплата: €3 млн

В последние годы Мейрелеш впечатлял публику разве что местами странным внешним видом. Но за плечами у него опыт игры в ведущих клубах Европы. Последние четыре года Рауль провел в турецком «Фенербахче», но летом оказался клубу не нужен. Много говорилось об интересе к нему со стороны «Спортинга» и «Астон Виллы», но пока Рауль предпочитает оставаться без команды. С его послужным списком это настоящее преступление.

Салли Мунтари

Позиция: центральный полузащитник

Зарплата: €1,5 млн

После итальянского «Милана», где футболист периодически напоминал о себе скандалами и голами, Мунтари оказался в Саудовской Аравии. За «Аль-Иттихад» полузащитник провел 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Но для него результативные действия – дело не самое главное. Всю карьеру Салли удивлял своей работоспособностью. Без игрока такого плана любая команда мира теряет многое.

Петр Немов

Позиция: центральный полузащитник

Зарплата: ≈ €500 тыс

Немов является еще одним представителем славных времен «Сатурна». Там полузащитника впервые заметили и стали ценить в российском футболе. Потом были «Рубин», «Крылья Советов» и «Томь». В детстве футболист пытался пробиться в «Сент-Этьен», но в итоге прошел в футбол через московское «Динамо». Немов всегда отличался надежной игрой и малой результативностью. Но для его позиции отсутствие голов совершенно не мешает.

Никита Баженов

Позиция: правый нападающий

Зарплата: ≈ €500 тыс

Больше сотни матчей за «Спартак» и почти столько же за «Томь» отбегал крайний форвард Никита Баженов. Он забивал в принципиальном дерби с ЦСКА, огорчал «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Баженова вызывали даже в главную сборную России на игру с командой Голландии. Футболист с таким опытом, которому всего 31 год, еще сможет быть полезным в РФПЛ.

Питер Одемвингие

Позиция: левый нападающий

Зарплата: €960 тыс

Нигериец с двойным гражданством воспитывался в молодежке клуба «КАМАЗ», а потом еще год провел в академии ЦСКА. Однако потом Одемвингие скитался по Европе и вернулся в Россию только в «Локомотив». «Я провел три сезона в России, но сейчас счастлив, что все осталось позади», – рассказывал футболист об этом периоде карьеры. После «Локомотива» у него получилось неплохо поиграть в Англии. Сейчас же для Питера пришло время вернуться в РФПЛ и доказать, что он действительно качественный футболист.

Одемвингие, Джанаев, Янбаев и другие воспитанники, не заигравшие в ЦСКА

Эммануэль Адебайор

Позиция: центральный нападающий

Зарплата: €4,4 млн

По деньгам это будет самый главный футболист команды. Адебайор всегда любил жить на широкую ногу и требовать максимум комфорта во всех клубах, где выступал. Недавно сорвался переход Эммануэля в «Лион», потому что на встрече с тренером команды футболист курил сигару и заказал виски. Во Франции поспешили откреститься от такого трансфера, но в России Адебайор наверняка почувствует себя своим парнем.

Россия. Премьер-лига Россия Габулов Владимир Баженов Никита Немов Петр Мейрелеш Рауль Одемвингие Питер Адебайор Эммануэль Мунтари Салли Касерес Мартин Нахушев Руслан Агаларов Камиль Констан Кевин
Комментарии (19)
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Kulimen
1476193357
Как создать команду за 20 млн евро и пожалеть об этом. Очевидно, если клуб не хочет продолжать с ними сотрудничество, то значит их уровень не впечатляет. И что будет, когда в команде все 11 игроков такого уровня, да еще с нападением Адебайор и Сычев - догадайтесь сами.
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sancool1
1476193691
"потому что на встрече с тренером команды футболист курил сигару и заказал виски. Во Франции поспешили откреститься от такого трансфера, но в России Адебайор наверняка почувствует себя своим парнем." Аха, расмешили)))
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ivanthebest
1476194879
На всех этих бездарей и десятки было бы жалко... Из всего списка пожалуй только Габулов и Касерес являются крутыми игроками и по сей день. Всё остальное безвольный шлак...
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ПФК ЦСКА Моscow
1476195176
мне одному показалось что на фото Вагнер?)
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vodka_from_32
1476196372
ревякин так-то на контракте с домодедово) автор, добрый вечер)
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zarsm
1476196699
Баженов... АХАХА
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h3LL1k
1476198691
Не ребят Немов Баженов это не игроки XD откуда вообще такие цены на дерево ?)
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XaXatyn
1476203112
Из всего состава пару игроков можно взять , и то не в каждый клуб!
Ответить
egrrr
1476213091
Толку от этих игроков уже не будет...
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Ганнибал Лектор
1476218671
Адебайор был бы шикарен в любой команде РФПЛ. Кроме Зенита, разумеется ))
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