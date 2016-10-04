Замороженные бутсы. За кем охотятся европейские топ-клубы

Футбол или образование

Ришайро Живкович родился в Голландии. Фамилия досталась ему от матери, которая приехала в Нидерланды из Сербии. Отец – уроженец острова Кюрасао в Карибском море. Остров является субъектом федерации в составе Королевства Нидерландов. Отец покинул семью, когда Ришайро было 5 лет. Голландская программа социальной поддержки семей с родителем-одиночкой давала мальчику возможность бесплатно получить европейское высшее образование.

Но уже в 11 лет Живкович сделал свой выбор. Он пришел в академию «Гронингена». Когда через несколько лет за Ришайро стали наблюдать скауты из «Барселоны», ПСВ и «МЮ», клуб поспешил перевести его в первую команду. Об этом нападающий, кстати, узнал, листая твиттер во время урока в школе.

От всех притязаний топ-клубов Живкович отказался, подписав с «Гронингеном» 4-хлетний контракт. Кому-то это решение может показаться глупым, но, на самом деле, футболист совершил самый мудрый поступок в своей карьере. «Гронинген» гарантировал Ришайро стабильное место в основе и возможность прогрессировать на поле. В «МЮ» или «Барселоне» таких гарантий ему бы никто не дал.

Живкович стал самым молодым дебютантом и самым молодым автором гола в истории клуба. Вообще в «Гронингене» нападающий играл очень хорошо – примерно как на этом видео:

«Спартак» или «Аякс»

К концу сезона 2013/14 делать выбор все же пришлось. В то время на перспективного голландца претендовал московский «Спартак». Красно-белый клуб активно искал замену Макгиди и всерьез обсуждал переход с «Гронингеном». В разговоре с «Известиями» агент футболиста Даан Крамп говорил, что ведет переговоры с голландскими, российскими и английскими клубами. «Карьера Ришайро развивается стремительными темпами. Он огромный талант, который находится в «Гронингене» с 13 лет. Этот клуб превратился в его семью, но в случае достойного предложения игрок готов к переменам».

Перемены пришли из Амстердама. Другим претендентом на Живковича был «Аякс». И, конечно, для нападающего столичная команда была желанным местом продолжения карьеры. Великая история, отличная система скаутинга, родная страна – Живкович решил, что эти факторы для него важнее, чем российские или даже английские деньги.

Кроме того, Ришайро не переставали сравнивать с Роббеном. Это не только льстило нападающему, но и обязывало идти по стопам своего кумира. «Гронинген» вырастил двух игроков топ-уровня – Арьена Роббена и Луиса Суареса. Первый ушел в ПСВ, а уругваец потом продолжил карьеру в «Аяксе». Живкович не мог не выбрать столичную команду. Это уже стало своеобразной традицией.

Сумма сделки – 2,5 миллиона евро плюс 10 процентов от следующей продажи игрока и 3-хлетний контракт. «Живкович обладает задатками отличного форварда. Думаю, у нас он будет только прогрессировать», – сказал главный тренер «Аякса» Франк де Бур сразу после подписания соглашения. В качестве прощального подарка одноклубники заморозили Живковичу бутсы. То ли просили остаться, то ли предостерегали от звездной болезни, какая постигла многих талантливых парней.

Голландцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Нидерланды или Сербия

Сербская фамилия, португальская внешность и голландское гражданство. В футболе много примеров игроков с интересными судьбами и несколькими паспортами. Главный вопрос – за какую сборную играть.

Еще в 19 лет Живкович был заявлен за молодежку Голландии. Но вообще он может выступать сразу за три сборные: Сербии (по матери), Голландии (по гражданству) и Кюрасао (по отцу). Сам Живкович уже определился, у него в приоритете Голландия. «Мои амбиции – играть за сильную сборную Нидерландов. Не важно, что там большая конкуренция. В Сербии я был четыре или пять раз, там очень красиво. Но повторяю: Голландия – мой первый выбор».

При этом Ришайро не отрицает, что если что-то вдруг пойдет не так, и с Голландией не сложится, он станет игроком сборной Сербии. Сербская федерация футбола еще три года назад предлагала ему место в национальной команде.

Скамейка или «Утрехт»

Этим летом перед Живковичем встал новый вопрос. В основу «Аякса» он пока не проходит, и клуб предложил вариант с арендой в «Утрехт». Ришайро согласился, и теперь делает там вот такое:

Да, здесь Живкович пробежал стометровку за 10,6 секунд. На секунду медленнее, чем Усэйн Болт. Понятно, что быстрый бег не самый важный показатель, но Ришайро лишний раз напомнил о себе, попав во все новостные ленты.

Согласившись уйти в аренду, Живкович снова доказал, что желание играть в футбол для него важнее, чем зарплата или статус. И фортуна когда-нибудь должна наградить его за все эти правильные решения.