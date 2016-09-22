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  • Сырой фундамент. Почему ранний вылет «Спартака» из Кубка – не вина Карреры

Сырой фундамент. Почему ранний вылет «Спартака» из Кубка – не вина Карреры

У Карреры было право на ошибку

Вспомним фразу Андрея Аршавина об ожиданиях и проблемах. «Спартак» – первый в Премьер-лиге, он всего лишь раз потерял очки за семь туров и должен был катком проехаться по команде ФНЛ? Как бы не так. Спад, без которого не обойтись, может быть, уже начался, а может, еще предстоит, только отнестись к этому стоит максимально адекватно. Неудача все равно настигла бы, ведь и при предыдущих тренерах после сравнительно неплохого периода всегда следовал какой-то громкий провал: у Эмери – ошеломляющие 0:5 от «Зенита», у Якина – бесцветные 0:2 в Екатеринбурге, у Аленичева – домашние 1:2 от идущего последним «Анжи».

Каррера же вылетел из Кубка. Все эти тренеры стадию 1/16 финала проходили, но это ничего не значит, поскольку дальше 1/8-й никто не пробрался, и разница невелика. При новом тренере стабильность – это слишком большая удача. А провал должен был случиться. Право на ошибку у тренера, выдавшего такой крутой отрезок в Премьер-лиге, безусловно, было.

Длительный перелет

Звучит как отмазка, тем более что команда Якина пару лет назад побеждала в Комсомольске-на-Амуре. Но все же, одно дело сыграть в условном Ярославле, а другое – в Хабаровске. Человеческий организм не обманешь, команда действительно могла выйти уставшей против игроков, которые проводили один из главных матчей в жизни. Такие игры всегда взрывоопасны, потому что не знаешь откуда ждать проблемы, а общее физическое состояние повлиять может лишь негативно, учитывая дикую разницу в часовых поясах. Со жребием «Спартаку» и правда не очень повезло. Каррере же, при всем его профессионализме, вполне простительно не слишком разбираться в том, как подготовить команду к матчу с семичасовой разницей по времени после 8400 км перелета. «Атлетико» с «Бенфикой» тоже страдали в Астане в прошлом году в Лиге чемпионов (португальцы вообще еле ничью свели). Потому что матч – из ряда вон, и такие не будут повторяться каждый сезон.

Не хватило характера, которого и не было

В ситуации с поражением обидно и то, что команда никак не смогла отреагировать на несолидное и в какой-то мере даже хамское предматчевое заявление тренера соперника. После него футболисты именно на поле обязаны были показать, кто в доме хозяин, но в итоге сели в лужу.

Бесхарактерных поражений у этого состава хватало и ранее при предыдущем тренерском штабе (что было вполне предсказуемо), к тому же команда при Каррере еще ни разу не отыгрывалась, не находилась в положении проигрывающих, она попросту не привыкла догонять. А характер за пару месяцев не наработаешь, и спрашивать за его отсутствие логично будет в следующем календарном году, во второй части чемпионата, но не сейчас. Харизматичный мотиватор Каррера обязан над этим поработать.

Молодежь не тянет

Можно сколько угодно рассуждать о том, правильно ли поступил Каррера, что поставил в группу атаки молодых футболистов вместо суперлидера Промеса и наконец-то ставшего опасным Зе Луиша, а также дал перевести дух практически незаменимому Зобнину, но это как раз тот случай, когда тренеру действительно виднее. При том энергозатратном футболе, который итальянец ставит «Спартаку», не привыкшим к такой интенсивности игрокам может действительно быть тяжело отрабатывать на сто процентов через два дня на третий чисто физически, учитывая, опять же, длиннющий перелет. Уж эта троица отдых заслужила.

Печально, что их сменщики ничего не доказали. Печально, что в спартаковской академии нет футболистов, способных действительно усилить команду и придать ей импульс, а не просто поиграть в футбол с мужиками при счете 3:0 и завести публику парой юношеских финтиков. Печально, что лучший молодой игрок команды – воспитанник иркутского футбола, развившийся в «Динамо». И печально, что скамейка «Спартака» действительно видится слишком короткой, а если клуб, не дай бог, захлестнут травмы, выбраться из этих проблем будет нереально сложно. К Каррере вопросов по этой ситуации быть не может абсолютно никаких, ведь комплектованием команды он заняться просто не успел.

Атака на Карреру в СМИ, а клуб молчит

Очень «вовремя» большущее интервью выдал предыдущий главный тренер, который не пустил «Спартак» в групповой этап Лиги Европы после матчей с несчастными киприотами. Интервью уже давно разодрали на цитаты, и понравиться оно могло лишь каким-то невероятным личным фанатам Дмитрия Аленичева. Ожидаемо, что после этого в прессе сразу же появились комментарии коллег и друзей с поддержкой именно Аленичеву, который недвусмысленно указал на то, что при Каррере «Спартак» не слишком-то и прогрессировал. Челоянц, Карпин, Ковтун, Нигматуллин, Ловчев – уже посчитали своим долгом заявить нечто подобное, а после поражения в Кубке комментариев будет еще больше.

И вот тут возникает вопрос – а почему пресс-служба «Спартака», раз за разом разгромно проигрывавшая информационную войну, когда клуб возглавлял иностранец, с усердием наступает на те же грабли? Лишь один Игорь Шалимов высказался довольно резко, в остальном – никакой поддержке Каррере оказано не было. Неужели среди ветеранов нет людей, которые действительно любят клуб, а не его бывших игроков-легенд? Конечно, все это Каррера не читает, но в команде по-русски понимают почти все, а в дальнейшем провокационные вопросы обязательно будут заданы и тренерам и игрокам, что приведет к ненужным нервам и станет отвлекать от футбола. Будет ли это пресекаться, чтобы не мешать тренеру думать только о футболе? Судя по опыту Эмери с Якином, ответ, скорее, отрицательный – их только прессовали, но никто не защищал.

Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина

Не первый уже раз в наших статьях раздается критика в адрес спартаковского руководства, которое имеет большой опыт по заталкиванию палок в колеса своим собственным тренерам и спокойно допускает вакханалию в прессе, как только что-то идет не так. Ветераны любят лишь русскоязычных тренеров, а футболистов вообще ни во что не ставят. Но если уж вы, Леонид Арнольдович и компания, решились на очередной эксперимент, доверив «Спартак» неопытному иностранцу, не работавшему за рубежом, так поспособствуйте его работе и защитите его, когда это нужно. Примите же удар на себя хоть когда-нибудь. Оценивать работу Карреры пока рано, но ведь он уже успел сделать многое: сплотил команду, подковал ее тактически и, что самое главное, упорно побеждает с ней, удерживая «Спартак» на вершине и возвращая болельщиков на «Открытие-Арену». Разве на данном отрезке этого мало? Разве можно было к сегодняшнему дню добиться большего?

После матча с «Уфой» у «Спартака» начнется важнейший отрезок из матчей с «Зенитом», «Ростовом» и ЦСКА. Возможно, он – решающий в становлении новой команды. Вне всяких сомнений, многое будет зависеть в эти дни и от руководителей команды, которые, хочется верить, на ошибках учатся. Если же не учатся – количество несчастных тренеров, оставшихся без всякой поддержки в «Спартаке», увеличится на единицу.

Россия. Кубок Россия СКА-Хабаровск Спартак Каррера Массимо
Комментарии (15)
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Dan93
1474531194
То есть, то что СКА живет почти в небе, это никого не смущает, а то, что Спартак один раз слетал в Хабаровск, является веской причиной? Смешно
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Диктор
1474531412
Почему молчит пресс служба команды-напрашивается вывод,что проигрыш был запланирован и все усилия будут направлены на чемпионат.Думаю следующая игра команды все покажет.Бог с ним с Кубком -чемпионат возьмите.
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pravda
1474532391
Получается не дальновидность клуба...в следующем году можно было проиграть если также претендовали на чемпионство или попробовать пройти дальше, если чемпионство под вопросом...кубок тоже трофей как ни как
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Пиво без газа
1474532827
Как-то не особо верится, что гл. тренер в Спартаке, эдакий мальчик для битья. Журналистская идея, показать чуть ли не системность травли, мягко говоря, притянута за уши. Разве тренер не самодостаточная единица, в плане построения игры и подбора игроков в команде?! Вся причина в негативном образе предшественников (Эмери, Якин) Карреры, отсутствие результата. Причин этому может быть несколько, но зачем добавлять болельщиков в этот "послужной" список? Да ещё и под таким соусом. Мол бедные иностранцы и так им нелегко, а тут ещё и болела кровожадный, так и высматривает, кого бы сегодня затравить.
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alexis02lion
1474535644
Про сути правильно. Карреру то точно винить нес стоит. Спады у всех команд бывают, когда раньше, когда позже. До Хабаровска лететь далеко, но многим клубам лететь далеко, да и сколько уже вылетело клубов РФПЛ из Кубка. Так что вылет ЦСКА более серьезный минус, но у них и матчей было намного больше. Про молодёжь Спартака уже много написано, не тянут, периодически получается что-то, но пока больше защитников нормальных, чем игроков креативных центра поля и атаки. И по поводу мотиватора. Я еще до начала матча писал что Григорян тоже сильный мотиватор, а также все помнят о его интервью о 12 или 13 результативных заменах - и в этом матче такая случилась.
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panmon
1474538362
Каррера молодец. Все понял - кубок не нужен даже Ростову! Пусть Динамо борется себе... У него цели совершенно другие. Молодец, короче. Много лучше Валеры верим и Димы неверим
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sochi-2013
1474538719
Высосали проблему из (не) пальца. Понятно, что писать о Спартаке, дело рейтинговое, но и меру знать надо. Вон Краснодар вчера даже в сетку не внесли.
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Aztec58
1474541678
Хорошая статья. Не вижу трагедии в вылете Спартака из Кубка, но действительно обидно, что не смогли достойно ответить на вызывающие понты неумытого шашлычника (я про "тренера" Хабаровска).
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mgordeev
1474542464
Отличная статья. Все по делу описано. Никакой проблемы глобально не вижу, безволия - тоже не было. Последние 4 минуты 3 карточки у соперника, они не сами появились. Не сложилось победить причин много. Паниковать - не стоит.
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bafor
1474925538
Даже, если Спартак и Зениту проиграет, то и это не конец. При Каррере всего 3 гола пропустил Спартак во внутреннем чемпионате за 8 игр. При же Аленичеве 1 игра в прошлом сезоне закончилась со счётом 2-2. Но как же накинулись Карпин и КО на Карреру. Видимо, понимают, что он может много добиться. И ревность появляется... А Аленичев, как я стал догадываться, вообще, мелкопакостный человек. Сидел бы он и помалкивал. И, вообще, обычно много говорят теоретики, а не практики. Иди Аленичев на Мачт ТВ и будешь хорошим экспертом - теоретиком на пару с Карпиным. И команда Спартак - это команда не Аленичева. У Спартака появляется внятная игра. А это достижение не Аленичева. С Аеком Спартак, как обычно, просто бегал за мячиком по полю. Вперёд, Спартак!
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