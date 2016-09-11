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    Челоянц: «Нынешняя игра «Спартака» – заслуга Аленичева, а не Карреры»

    Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц остался доволен игрой красно-белых в победном матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:0). Напомним, что благодаря этой победе подопечные Массимо Карреры вернулись на первое место в турнирной таблице.

    – «Спартак» показывает чемпионскую игру?

    – О чемпионской говорить пока рано, но игра неплохая.

    – Шесть туров позади, команда на первом месте.

    – Через пару туров готов сказать, есть ли в этом заслуга Карреры. Пока это футбол, который поставил команде Аленичев. Нельзя по щелчку пальцев взять и переключить игру.

    – Эту игру ждали от «Спартака» болельщики?

    – Давно так не играли. Дело даже не в очках, а в качестве футбола.

    – Как новички?

    – Совсем неплохо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2016 19:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 сентября 2016, 21:29

      Не надо ля-ля. Вся игра а главное морально- психологический настрой на игру дает Каррера. А выигрывает не техническая а волевая команда. При Аленичеве который за всю игру один раз жопу с лавочки поднимал ничего подобного не было.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 сентября 2016, 21:10

      Я бы сказал так, атакующая игра Аленичева, в защите и психология Карреры

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 11 сентября 2016, 20:47

      Красавы сегодня так держать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 11 сентября 2016, 20:41

      На мой взгляд здесь не обошлось и без работы Карерры, безусловно остался вклад Аленичева, в любом случае игра радует!!!! Браво Спартак! ВПЕРЁД КРАСНО-БЕЛЫЕ!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 11 сентября 2016, 20:21

      Полностью согласен

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 сентября 2016, 20:18

      При Аленичеве 2 тайм зачастую проваливали и уходили в оборону

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 11 сентября 2016, 19:44

      У Аленичева еще не сформировался менталитет победителя-отсюда неуверенность в себе передавалась и команде.

      4
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      Рейтинг: +295

      ильиных 11 сентября 2016, 19:35

      Может Романцев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 19:34

      Слава Богу, что знтот Челоянц - уже "бывший член" со своими юрами и озбилисами.

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2016, 19:20

      Аленичеву увы не хватало внутренней самоуверенности-не мог он мотивировать команду,а настрой с каким на игру выходишь очень многое значит.А так в принципе согласен,он приложил свою руку к нынешним победам Спартака.

      4
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Диктор 11 сентября 2016, 19:38

      да.но каков настрой.душа порадовалась.

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