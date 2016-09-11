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  • Челоянц: «Нынешняя игра «Спартака» – заслуга Аленичева, а не Карреры»

Челоянц: «Нынешняя игра «Спартака» – заслуга Аленичева, а не Карреры»

11 сентября 2016, 19:06
19

Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц остался доволен игрой красно-белых в победном матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:0). Напомним, что благодаря этой победе подопечные Массимо Карреры вернулись на первое место в турнирной таблице.

– «Спартак» показывает чемпионскую игру?

– О чемпионской говорить пока рано, но игра неплохая.

– Шесть туров позади, команда на первом месте.

– Через пару туров готов сказать, есть ли в этом заслуга Карреры. Пока это футбол, который поставил команде Аленичев. Нельзя по щелчку пальцев взять и переключить игру.

– Эту игру ждали от «Спартака» болельщики?

– Давно так не играли. Дело даже не в очках, а в качестве футбола.

– Как новички?

– Совсем неплохо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (19)
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vladimir63
1473610484
ни карпин ни аленичев не играли в три нападающих ! заслуга карпина что основных игроков купили при нём !
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uBaH_
1473610698
Я бы глянул как с Аленичевым команда в Дагестане бы сыграла,скорее всего бы уехали без очков))))
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Пастырь
1473610766
Фернандо не хватало,но Карера здорово перестроил игру. Сильный тренер, ждем побед и удачи Спартаку.
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Диктор
1473610800
Аленичеву увы не хватало внутренней самоуверенности-не мог он мотивировать команду,а настрой с каким на игру выходишь очень многое значит.А так в принципе согласен,он приложил свою руку к нынешним победам Спартака.
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Aztec58
1473611662
Слава Богу, что знтот Челоянц - уже "бывший член" со своими юрами и озбилисами.
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ильиных
1473611717
Может Романцев
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Alex Flash
1473612281
У Аленичева еще не сформировался менталитет победителя-отсюда неуверенность в себе передавалась и команде.
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4agaaa
1473615668
На мой взгляд здесь не обошлось и без работы Карерры, безусловно остался вклад Аленичева, в любом случае игра радует!!!! Браво Спартак! ВПЕРЁД КРАСНО-БЕЛЫЕ!!!!!!!
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семенчик
1473616068
Красавы сегодня так держать!
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ufos73
1473617411
Я бы сказал так, атакующая игра Аленичева, в защите и психология Карреры
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