Челоянц: «Нынешняя игра «Спартака» – заслуга Аленичева, а не Карреры»

Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц остался доволен игрой красно-белых в победном матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:0). Напомним, что благодаря этой победе подопечные Массимо Карреры вернулись на первое место в турнирной таблице.
– «Спартак» показывает чемпионскую игру?
– О чемпионской говорить пока рано, но игра неплохая.
– Шесть туров позади, команда на первом месте.
– Через пару туров готов сказать, есть ли в этом заслуга Карреры. Пока это футбол, который поставил команде Аленичев. Нельзя по щелчку пальцев взять и переключить игру.
– Эту игру ждали от «Спартака» болельщики?
– Давно так не играли. Дело даже не в очках, а в качестве футбола.
– Как новички?
– Совсем неплохо.
Источник: «Спорт-Экспресс»