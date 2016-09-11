Челоянц: «Нынешняя игра «Спартака» – заслуга Аленичева, а не Карреры»

Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц остался доволен игрой красно-белых в победном матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:0). Напомним, что благодаря этой победе подопечные Массимо Карреры вернулись на первое место в турнирной таблице.

– «Спартак» показывает чемпионскую игру?

– О чемпионской говорить пока рано, но игра неплохая.

– Шесть туров позади, команда на первом месте.

– Через пару туров готов сказать, есть ли в этом заслуга Карреры. Пока это футбол, который поставил команде Аленичев. Нельзя по щелчку пальцев взять и переключить игру.

– Эту игру ждали от «Спартака» болельщики?

– Давно так не играли. Дело даже не в очках, а в качестве футбола.

– Как новички?

– Совсем неплохо.