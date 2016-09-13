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  • Романцев круче Капелло и Аллегри, и другие факты о русских клубах в ЛЧ, которые вы не знаете

Романцев круче Капелло и Аллегри, и другие факты о русских клубах в ЛЧ, которые вы не знаете

В рейтинге лучших клубов в Лиге чемпионов «Спартак» находится выше остальных команд из России – на 30 месте, опережая, например, «Марсель», «Лацио» и «Манчестер Сити». «Зенит» и ЦСКА располагаются рядом – соответственно на 39 и 40 местах, «Локомотив» – 57-й, «Рубин» – 75-й. Всего в рейтинге представлено 133 команды, сюда добавятся еще два дебютанта нынешнего сезона «Лестер» и «Ростов».

По количеству матчей в качестве тренера 15-е место занимает Олег Романцев (56 игр). Ниже него такие знаменитости, как Фабио Капелло (55), Массимилиано Аллегри (53) и Клаудио Раньери (40). Нынешний тренер «Зенита» Мирча Луческу идет четвертым (103), лидирует Алекс Фергюсон (190).

«Спартак» попал в компанию к командам, которые проиграли много матчей кряду – сразу 8 у красно-белых в период с октября-2001 по сентябрь-2006. Выше только «Рапид» (9), «Марсель» (9), «Динамо Загреб» (11) и «Андерлехт» (12).

А вот в самых длительных сериях без побед спартаковцы вторые. Аж 22 матча с декабря-2000 по ноябрь-2006. Круче было только у румынского клуба «Стяуа» – на игру больше. Четверку замыкает киевское «Динамо».

Юбилейные голы. Первый мяч в истории групповых этапов был забит в ворота ЦСКА (в сезоне-1992/93 форвардом «Брюгге» Амокачи), 100-й – «Спартаку» в исполнении Ромарио с очень спорного пенальти в игре с «Барселоной». 1000-м отметился Дмитрий Хохлов, выступавший в 98-м году в «ПСВ». 2100-й гол влетел в ворота «Спартака» от нападающего «Баварии» Элбера, 3900-й забил Роман Павлюченко ударом через себя в падении в ворота «Спортинга». 4500-й на счету Павла Погребняка в матче БАТЭ – «Зенит», 4800-й – отгрузил в ворота «МЮ» Милош Красич за ЦСКА, 5400-й забил Мауро Сарате в игре ЦСКА – «Интер», а 6900-й в ворота «Лиона» вбил зенитовец Халк.

В матче «Панатинаикос» – «Рубин» вышел один из пяти самых юных игроков в истории Лиги чемпионов. Это грек Харис Мавраис, которому тогда было всего 16 лет и 242 дня. Но все равно рекорд Селестина Бабаяро (16 лет, 87 дней) побить будет тяжело.

Самый возрастной автор гола – Франческо Тотти, забивший в ворота ЦСКА осенью 2014-го. 38 лет и 59 дней.

Еще немного о грустном. «Спартак» угодил в компанию к командам, которые слишком часто пропускали 5 и более голов. Чаще красно-белых (4 раза) страдали только «Штурм» и «Андерлехт» (по 5 раз). ЦСКА же навсегда останется в списке клубов, потерпевших поражение с разницей 6 и более мячей (0:6 от «Марселя» в 1993-м). Всего таких матчей в ЛЧ было 20, и интересно, что ЦСКА – единственный представитель 90-х. Остальные поражения 0:6, 1:7, 0:7 и 0:8 были нанесены в 2000-м и позже.

«Спартак» – в числе клубов, получавших слишком много красных карточек за один розыгрыш. В сезоне-1999/00 совсем не заладилось – 4 удаления. Чаще изгоняли с поля только игроков «Ювентуса» – по 5 раз сразу в двух сезонах.

Зато «Спартак» гордо и заслуженно находится в компании «Реала», «Милана», «Барселоны» и «ПСЖ» – клубов, которые сумели выиграть шесть матчей из шести на групповом этапе Лиги чемпионов. Причем у «Спартака» на протяжении 16 лет была еще и лучшая разница мячей (15:4), пока не вмешался «Реал» (16:2 и 19:2).

В связке с этим упоминают еще и памятные 1:18 с шестью поражениями в сезоне-2002/03. Хуже красно-белых выступило только загребское «Динамо» (3:22). Всего таких команд, проигравших все матчи в группе, 17. Среди них, например, есть «Вильярреал», «Байер», «Марсель» и киевское «Динамо».

А «Зенит» и «Локомотив» оказались в списке счастливчиков, набравших мало очков, но вышедших из группы. Питерцам в сезоне-2013/14 хватило шести, москвичам в 2002 году – семи. 22 года назад «Милан» вышел вообще с пятью, но, во-первых, за победу давалось два очка, во-вторых, еще два балла с итальянцев тогда со скандалом сняли.

Данные взяты с официального документа УЕФА, который был выпущен сразу по окончании предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Упоминания о российских клубах, к сожалению, связаны чаще с поражениями и нерадостными сериями, о чем вы уже прочитали выше. Остается добавить, что по общему количеству очков Россия занимает девятое место, пропустив вперед топ-5, Голландию, Португалию и Грецию. Греков наши должны обогнать – разница всего в 10 очков, а у них ни одного клуба в группах. Разрыв же с голландцами – колоссальный, аж 68 баллов. Впрочем, идущим вторыми англичанам до испанцев еще дальше – отставание от лидера составляет целых 107 очков.

Лига чемпионов Лига чемпионов Спартак ЦСКА Зенит Локомотив Рубин Романцев Олег
Комментарии (5)
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justozavr
1473762979
я верю, что в этом году Акинфеев хоть разок, но отстоит на ноль)
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Zenit & MU
1473768926
а я верю, что в этом году наши клубы должны поправить статистику в лучшую сторону!
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B-E-S
1473772208
Жалко что Ростов потерял Новосельцева и Баштуша, а то благодаря защите и быстрым контратакам мог шуму понаделать. А с нынешним составом обороны - как то стремновато!
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Aztec58
1473780135
Почему умолчали о выдающемся антирекорде Акинфеева?
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