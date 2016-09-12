Автогол пяткой, выстрел Ткачука и дебютный гол Лестьенна. Как «Рубин» обыграл «Урал» и покинул зону вылета (ВИДЕО)

Подробности матча «Рубин» – «Урал» – 3:1 | Видеогалерея

Любопытные цифры до матча:

«Урал» выиграл всего 1 из 7 встреч против «Рубина»

«Урал» не может забить в 3 гостевых играх подряд

«Урал» 9 своих последних матчей сыграл на «низ» (в этих играх было забито меньше трех голов)

У «Рубина» из 7 последних матчей – 6 низовые

Матч пройдет на стадионе «Центральный». На «Казань-Арену» «Рубин» когда уже пустят-то?

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Инсайд от «Урала». Поспорим, футбольная ли мы страна?

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Состав «Рубина». Как всегда красиво.

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Состав «Урала». Как всегда официально.

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Момент хороший, но «Рубин» не забил.

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А вот и Рочина напомнил о себе.

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Счет открыт, забил Канунников. Или это автогол Новикова? В любом случае хозяева повели.

В конце тайма гол забил Роман Павлюченко, но не засчитали. Офсайд.

Пошла красотища. Сэйвище Арапова.

Есть второй! Великолепно пробил Ткачук и удвоил счет в матче.

А следом и Лестьенн забил, 3:0 уже.

Павлюченко в конце все же удалось спасти свою команду от разгрома.

«Рубин» выиграл у «Урала» и поднялся с шестью очками на 11-е место. Для Казани все только начинается?

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