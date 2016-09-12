Автогол пяткой, выстрел Ткачука и дебютный гол Лестьенна. Как «Рубин» обыграл «Урал» и покинул зону вылета (ВИДЕО)

Подробности матча «Рубин» – «Урал» – 3:1 | Видеогалерея
Любопытные цифры до матча:
- «Урал» выиграл всего 1 из 7 встреч против «Рубина»
- «Урал» не может забить в 3 гостевых играх подряд
- «Урал» 9 своих последних матчей сыграл на «низ» (в этих играх было забито меньше трех голов)
- У «Рубина» из 7 последних матчей – 6 низовые
Матч пройдет на стадионе «Центральный». На «Казань-Арену» «Рубин» когда уже пустят-то?
Инсайд от «Урала». Поспорим, футбольная ли мы страна?
Состав «Рубина». Как всегда красиво.
Состав «Урала». Как всегда официально.
Момент хороший, но «Рубин» не забил.
А вот и Рочина напомнил о себе.
Счет открыт, забил Канунников. Или это автогол Новикова? В любом случае хозяева повели.
В конце тайма гол забил Роман Павлюченко, но не засчитали. Офсайд.
Пошла красотища. Сэйвище Арапова.
Есть второй! Великолепно пробил Ткачук и удвоил счет в матче.
А следом и Лестьенн забил, 3:0 уже.
Павлюченко в конце все же удалось спасти свою команду от разгрома.
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