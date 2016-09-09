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    «Ростов» победил «Крылья» благодаря точному удару новичка Препелицэ. Ключевые моменты матча


    3
    Голосов: 4
    09.09.2016 19:45
    Через несколько дней ростовчане дебютируют на групповом этапе Лиги чемпионов сразу в Мюнхене. Перед этим им удалось в тяжелом матче переиграть «Крылья Советов». «Бомбардир» показывает главные события игры.

    Онлайн матча «Ростов» – «Крылья Советов» – 2:1 | Видеогалерея

    Любопытные цифры до игры:

    • «Ростов» не проигрывает 19 домашних матчей подряд
    • В 8 из последних 9 домашних игр «Ростов» не пропускал голов
    • «Крылья Советов» не забили ни одного мяча в 4 последних гостевых встречах

    Очень интересные стартовые составы. У «Ростова» нет Наваса, а в центре защиты сыграют сразу два новичка: Папа Гуйе и Миха Мевля! Третий новенький, румын Препелицэ, тоже в старте.

    Беда в центре. Как «Ростову» ехать в Мюнхен с кошмарными проблемами в защите

    У «Крыльев» важное сообщение: в основе выйдет лидер команды прошлого сезона. Приветствуем Йоана Молло!

    Тоже интересно:

    В самом начале Молло продемонстрировал, зачем он вернулся в РФПЛ.

    Полчаса команды возили мяч, а затем «Ростов» провел острую атаку, и подачу Полоза с фланга успешно замкнул Александр Бухаров. Повели ростовчане.

    Самара сравняла в начале второго тайма, причем сначала было неясно, кто же в итоге автор гола: Молло, Бруно или это Ерохин забил в свои. Но записали автогол на счет ростовского футболиста.

    «Ростов» вышел вперед, и это дебютант Препелицэ отличился! Забивают сегодня только ростовчане, но счет 2:1.

    У Азмуна был шанс снять все вопросы по исходу матча, но свой момент он не реализовал.

    В конце хозяева отстояли победу и оставили «Крылья Советов» на последнем месте, а сами набрали 10 очков после шести туров. Теперь удачи в Мюнхене, «Ростов»!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +32

      ганга 10 сентября 2016, 09:17

      а что вы хотели если бы была московская команда то ее пиарили бы взахлеб, не понимаю , почему к периферийным командам такое пренебрежительное отношение, и со стороны сборной, всегда только москвичи а другие команды не относятся что ли к россии или там не люди. поэтому в сборной нет успеха, отношения надо менять а то зажрашие москвичи не в сборной не в лиге чемпионов и уефа ничего не показывают, их имеют как конченных проституток......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      slawianka 10 сентября 2016, 05:55

      Телевизионщиков не пойму , команда в ЛЧ , а ее не показывают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 9 сентября 2016, 23:37

      молодцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 9 сентября 2016, 19:55

      Крайний шанс проверить команду перед первой суперигрой... Только без удалений и пенальти!...Удачи, Ростов!

      2
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