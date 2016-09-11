«Спасибо за дом». Семь вещей, делающие стадион ЦСКА крутым

Церемония открытия

В Москве наконец-то появился еще один современный и комфортабельный стадион. «Арена сделана в английском стиле, чем-то напоминает «Стэмфорд Бридж», – удивлялся после матча Игорь Акинфеев. Но тратить огромные деньги, как это любят делать англичане, на открытие арены не стали. Конница, оркестр, играющие дети и появившиеся на поле ветераны – основная часть скромной церемонии, представленной зрителям. Были еще каскадер и огромный мяч, летевший над полем. А Полина Гагарина в песне так сильно просила огня, что получила его в виде красочного салюта.

Однако праздник все равно удался. Радостно улыбался камере Виталий Мутко. Пришедший на трибуны Станислав Черчесов что-то увлеченно показывал своему соседу. Общее впечатление от церемонии не испортили даже накладка с зачем-то заигравшим гимном и затянувшийся выход игроков на поле. Когда команды все-таки появились, внимание болельщиков больше всего привлек Леонид Слуцкий. В честь праздника он даже отказался от спортивного костюма.

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Клубный магазин

«Ручка за 120 рублей мне, конечно, очень нужна», – иронизируя, воскликнул мужчина, засмотревшийся на стойку в магазине. «Оказывается, все есть у нас. А где же это было раньше?», – одернул его другой. Новый клубный магазин ЦСКА открылся вместе с ареной. И цены здесь явно нацелены на то, чтобы начинать отбивать потраченные на стадион деньги. Проявляется это в мелочах. К примеру, вымпел с армейской символикой можно купить за 250 рублей, напульсник – за 190. Сразу справиться с огромным наплывом посетителей сотрудникам магазина тоже не удалось. Некоторые люди из-за огромных очередей начали психовать.

Но это все мелочи. Дело не только в существенно возросшем ассортименте товаров. Мини-церемония открытия прошла и здесь. Все посетители магазина могли вкусить по кусочку торта в виде новой арены. Кому-то хотелось попробовать газон, некоторым – трибуны. Особо отличившемуся мужчине, помогавшему раздавать тарелки, отвалили самый большой кусок. А особенно торт со вкусом будущих побед понравился детям. Для российского футбола удивительно, но женщины с сыновьями пришли на первую домашнюю игру в большом количестве.

Спонсорские акции

К открытию стадиона спонсор ЦСКА «Аэрофлот» подготовил автобусы, которые могли довести болельщиков до новой арены. На деле удивить зрителей не совсем получилось. Популярностью такое средство передвижение в фанатских кругах не пользовалось. Чтобы попасть в автобусы, нужно было сделать репост записи в социальные сети. Но многие из тех, кто выполнил условие, оказались разочарованы. Автобусы отправлялись до арены наполовину пустые, внутри стояла тишина, да и до входа на стадион людей не довозили. «Скучно доехали», – выкрикнул один из фанатов сотруднице «Аэрофлота», показывавшей в какую сторону нужно идти дальше.

Но сама задумка все-таки получилась интересной. Автобусы громко приветствовали болельщики, шедшие на матч пешком. Да и сама возможность проехаться по армейскому району, мимо клубного офиса и даже ледовой арены оказалась значимой. «Вот мы и дома», – произнес замечтавшийся фанат, наконец-то дошедший до арены. Если подобные акции будут повторяться чаще, то и люди к таким приятностям быстрее привыкнут.

Расположение трибун

Главное отличие стадиона ЦСКА от его построенных «коллег» – своеобразное расположение трибун. «Когда зрители близко, то ощущения самые приятные», – даже тренер «Терека» Рашид Рахимов оказался под впечатлением. Болельщики на всех секторах отлично видят поле, а некоторые фанаты могут подслушать слова Леонида Слуцкого на скамейке. Игру удобно смотреть с любого места, ведь расстояние от трибун до поля отсчитывается сантиметрами. За воротами же получается настоящая фанатская стена. До стадиона в Дортмунде далеко, но гостевые фанаты, которым отведен верхний сектор на пару тысяч мест, заведомо оказываются в проигрыше. «Хотим сказать огромное спасибо за дом», – распинался Слуцкий. Атмосфера на новой армейской арене такая, что ее наконец-то можно представить по-настоящему домашней.

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Удобное местоположение

Добираться на матчи ЦСКА в Химки получалось не у каждого. Отпугивали болельщиков постоянные пробки и удаленность стадиона. В прошлом сезоне даже возникла ситуация, когда фанатам пришлось просить о переносе игры ЦСКА футбольного, чтобы потом успеть на встречу хоккейного собрата. Армейский клуб тогда пошел зрителям навстречу, но лишние неудобства сам себе доставил. Постройка новой арены окончательно решает такие проблемы. Три станции метро располагаются в шаговой доступности. Еще две будут построены в ближайшее время. В нескольких минутах ходьбы автобусные остановки. Недалеко ледовая арена. В общем, все самое нужное для болельщицкого счастья здесь предусмотрели.

Средство для заработка

Стадион ЦСКА стоит 350 миллионов долларов. Но уже по 20 миллионов за сезон планируется зарабатывать только на скай-боксах. На первую игру выкупили все 30 тысяч билетов. Учитывая удобность и комфорт, эти же болельщики сюда обязательно вернутся. К ним добавятся и другие, а в клубе не собираются отказываться и от проведения праздников. «О концертах речи не идет. Упор будем делать на деловые и торжественные мероприятия, выставки, экспозиции», – говорят в ЦСКА. На арене представлено интересное меню. Например, здесь можно попробовать мясо по-французски, медовик, а потом запить это дело квасом. Зарабатывать хотят на всем, а Евгений Гинер наконец-то сможет давать деньги еще и на усиление команды.

Исторические события

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев нанес первый удар по мячу. Дочь Сергея Перхуна исполнила гимн России. В московском клубе помнят людей, отметившихся в клубной истории. Но и в матче с «Тереком» произошли события, окончательно обновившие армейскую жизнь. Ласина Траоре до игры подвергся такой критике, что мог и сам пожалеть о возвращении в Россию. Даже трибуны не слишком громко произносили фамилию ивуарийца на представлении стартового состава. Никак не получалось у него вписаться в армейский футбол. Но в этом матче Траоре прорвало.

Постоянные открывания и участие в игровых действиях – то, чего Траоре не показывал ни в одной игре сезона. Здесь же форвард наконец-то вышел на поле в нужном настроении, оформил голевой дубль и тем самым вошел в историю. Затем забил еще и вышедший на замену Страндберг, от которого давно перестали ждать больших свершений. «Траоре нам еще должен. Радоваться пока рано», – одергивал Слуцкий на пресс-конференции. Но первый гол, первая победа и даже первый сухарь Акинфеева на новом стадионе уже состоялись. И все это только начало новой главы славной армейской истории.

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