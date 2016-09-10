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    Почему атака ЦСКА настолько плоха. Объясняем на гифках с конями


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    Голосов: 6
    10.09.2016 17:00
    Завтра ЦСКА откроет свой стадион. Пока в его тени не утонули все проблемы команды, «Бомбардир» объясняет, почему нынешняя атака армейцев рискует вновь провалиться в Лиге чемпионов.
    СПОЙЛЕРЫ
    Перед Лигой чемпионов у ЦСКА полно проблем, включая слабость атакующей линии, а особенно – основного центрфорварда, который при всем желании не в силах заменить ушедших звезд команды. Впрочем, и в обороне тоже не все гладко, особенно на краях, а в опорной зоне и вовсе может наступить полный беспорядок.

    Траоре сам по себе

    Леониду Слуцкому в лучших снах видится прошлое лето. К Мусе приплюсовался отбитый на полгода у «Ромы» Думбия. Атака вместе с реактивностью получила забивной напор. К лету 2016-го нет даже аналогов африканской связки.

    Ласина Траоре – огромный по антропометрии, но в пользе обратно пропорционален. Слуцкий досадует и называет Ласину четвертым форвардом «Монако». И нет даже зацепки для спора с тренером. В играх с «Зенитом» и «Уралом» Ласина ни разу не выиграл верх, с «Анжи» и «Оренбургом» – лишь по два раза.

    Траоре тухло лезет в отбор, не создает зон атакующему трезубцу, а редкие попытки пролезть напролом заканчиваются максимум на третьем защитнике. Спрогнозировать инородность Ласины было нетрудно – в последний раз он много забивал в сезоне-2012/13 (12 мячей), после чего статистика скуксилась. Четыре гола в «Монако» за два сезона – более важный фактор при выборе футболиста, чем его адаптированность к российским полям.

    Траоре нет альтернативы

    Карлос Страндберг – единственная подмена по типажу. Правда, швед зажигает только у себя на родине (семь голов за АИК в 12 матчах). У нас Карлос не закрепился в «Урале», а вновь дебютировал за ЦСКА лишь в пятом туре при двух обстоятельствах – отсутствии Траоре и бесполезности Ионова на месте Ласины. Страндберг запомнился рывком (принес большинство команде) и фолом в своей штрафной (Вилков не увидел).

    Есть еще вариант с Алексеем Ионовым – «бета-Мусой». Пока хватило на один тайм с «Томью» (худшая оценка среди игроков ЦСКА на whoscored – 6,2). Но и в умирающем «Динамо» этот вариант был пожарным. Другое дело, что Ионов бледен и на родной позиции: например, только один успешный проход по флангу в игре с «Уралом».

    Атакующая тройка слаба

    Еременко, Тошич, Миланов, Головин и Ионов. В теории под нападающим способен сыграть и Дзагоев (но Слуцкий давно застолбил за ним место рядом с Вернблумом). Эта линия у армейцев самая вариативная, но все равно не стабильная. Да, радует перезапуск Еременко, который вновь начал попадать в ворота. Но остальные участники созидающей тройки пока не впечатляют.

    Тошич выдает в году стабильно только пять-шесть божественных матчей, где он хотя бы главный герой второго плана (этих проблесков на старте не увидели). Миланов всегда был на подмене и отправлялся в Швейцарию за практикой, когда в команду пришел Широков. Головин хватанул синдром второго сезона. Главный плюс Ионова по последним матчам – российский паспорт.

    Главная же беда – нет химии. Команды послабее зажимают фланги, чуть хуже Еременко, но ЦСКА за пять матчей больше гола не забивал. Чем Слуцкий попробует напугать «Тоттенхэм» и «Байер»? Ровно той же схемой. В другую коуч не верит. Осталась надежда на функционал и космический дух нового стадиона.

    ЦСКА поздно включается

    Приближение дедлайна, как любят говорить модные психологи, творит чудеса. Мозг резко включается, не отвлекается на лавину бесполезной инфы соцсетей и полноценно работает. С атакой ЦСКА схожая история. Армейцы прокрастинируют на своей половине, угрюмо перемещая мяч от Игнашевичу к Березуцкому с плановой попыткой заброса на Траоре.

    Более жгучий прессинг и злость вспоминаются игроками ближе к концовке, когда соперник задыхается. ЦСКА додавил так «Оренбург», «Урал», «Томь», было близко с «Зенитом» и «Анжи». По таблице все нормально, но один гол в пяти первых таймах при любых раскладах заставляет называть Слуцкого везунчиком.

    С остальным тоже беда. И это отразится на атаке

    Да-да, в тексте о ЦСКА сложно забыть оборону. Речь не о центре (отдельная и надоевшая тема), а о краях. Продав Караваева, у Слуцкого остался один атакующий латераль – Фернандес (который сейчас травмирован). Набабкин, Щенников и Алексей Березуцкий очевидно не могу летать по бровке и подпитывать атаку разнообразием.

    В опорной зоне тоже перспективы катастрофы. На две позиции – Вернблум, Дзагоев и Натхо. Причем, без шведа ЦСКА обычно в контуженном состоянии: вся команда чувствует себя неуверенно, со страшными опасениями выходит со своей половины. И с этим ничего не поделать – армейцы сознательно рискуют. Который год, впрочем.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +483

      headdevil 17 сентября 2016, 02:29

      А гифки с хрюшками будут?))

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 12 сентября 2016, 10:17

      Ионов очень слабый игрок!Головин совсем "сырой".Тошич сдулся.За Мусу Гинер получил 22 лимона евро,и что не могли за эти деньги купить парочку приличных напов?Что-то ребята темнят.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 сентября 2016, 19:17

      Красивая подборка. Автору респект.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Тренер Зенита 10 сентября 2016, 19:54

      Уж моя команда какое дно, да вот цкг ниже дна! Мы хотя бы народные деньги тратить имеем возможность!

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Тренер Зенита 11 сентября 2016, 11:47

      Давно тебя не видно было. Как там бомжи поживают?

      -1
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 10 сентября 2016, 15:26

      ору

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 сентября 2016, 16:56

      в лч скорей всего будет фиаско очередное... некому забивать

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 сентября 2016, 16:04

      Последний гиф на , что-то намекает.

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 9 сентября 2016, 15:12

      да уж... не особо все оптимистично. ну ладно прорвемся!! хотя бы попробуем

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 сентября 2016, 14:23

      Гифки забавные. Статья по делу. Правда, печально все это...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      GONGERRR 9 сентября 2016, 13:27

      Трудно читать, когда рядом с текстом постоянно что-то дергается.
      Уважаемый редактор, обратите внимание.

      4
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