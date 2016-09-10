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  • Почему атака ЦСКА настолько плоха. Объясняем на гифках с конями

Почему атака ЦСКА настолько плоха. Объясняем на гифках с конями

Траоре сам по себе

Леониду Слуцкому в лучших снах видится прошлое лето. К Мусе приплюсовался отбитый на полгода у «Ромы» Думбия. Атака вместе с реактивностью получила забивной напор. К лету 2016-го нет даже аналогов африканской связки.

Ласина Траоре – огромный по антропометрии, но в пользе обратно пропорционален. Слуцкий досадует и называет Ласину четвертым форвардом «Монако». И нет даже зацепки для спора с тренером. В играх с «Зенитом» и «Уралом» Ласина ни разу не выиграл верх, с «Анжи» и «Оренбургом» – лишь по два раза.

Траоре тухло лезет в отбор, не создает зон атакующему трезубцу, а редкие попытки пролезть напролом заканчиваются максимум на третьем защитнике. Спрогнозировать инородность Ласины было нетрудно – в последний раз он много забивал в сезоне-2012/13 (12 мячей), после чего статистика скуксилась. Четыре гола в «Монако» за два сезона – более важный фактор при выборе футболиста, чем его адаптированность к российским полям.

Траоре нет альтернативы

Карлос Страндберг – единственная подмена по типажу. Правда, швед зажигает только у себя на родине (семь голов за АИК в 12 матчах). У нас Карлос не закрепился в «Урале», а вновь дебютировал за ЦСКА лишь в пятом туре при двух обстоятельствах – отсутствии Траоре и бесполезности Ионова на месте Ласины. Страндберг запомнился рывком (принес большинство команде) и фолом в своей штрафной (Вилков не увидел).

Есть еще вариант с Алексеем Ионовым – «бета-Мусой». Пока хватило на один тайм с «Томью» (худшая оценка среди игроков ЦСКА на whoscored – 6,2). Но и в умирающем «Динамо» этот вариант был пожарным. Другое дело, что Ионов бледен и на родной позиции: например, только один успешный проход по флангу в игре с «Уралом».

Атакующая тройка слаба

Еременко, Тошич, Миланов, Головин и Ионов. В теории под нападающим способен сыграть и Дзагоев (но Слуцкий давно застолбил за ним место рядом с Вернблумом). Эта линия у армейцев самая вариативная, но все равно не стабильная. Да, радует перезапуск Еременко, который вновь начал попадать в ворота. Но остальные участники созидающей тройки пока не впечатляют.

Тошич выдает в году стабильно только пять-шесть божественных матчей, где он хотя бы главный герой второго плана (этих проблесков на старте не увидели). Миланов всегда был на подмене и отправлялся в Швейцарию за практикой, когда в команду пришел Широков. Головин хватанул синдром второго сезона. Главный плюс Ионова по последним матчам – российский паспорт.

Главная же беда – нет химии. Команды послабее зажимают фланги, чуть хуже Еременко, но ЦСКА за пять матчей больше гола не забивал. Чем Слуцкий попробует напугать «Тоттенхэм» и «Байер»? Ровно той же схемой. В другую коуч не верит. Осталась надежда на функционал и космический дух нового стадиона.

ЦСКА поздно включается

Приближение дедлайна, как любят говорить модные психологи, творит чудеса. Мозг резко включается, не отвлекается на лавину бесполезной инфы соцсетей и полноценно работает. С атакой ЦСКА схожая история. Армейцы прокрастинируют на своей половине, угрюмо перемещая мяч от Игнашевичу к Березуцкому с плановой попыткой заброса на Траоре.

Более жгучий прессинг и злость вспоминаются игроками ближе к концовке, когда соперник задыхается. ЦСКА додавил так «Оренбург», «Урал», «Томь», было близко с «Зенитом» и «Анжи». По таблице все нормально, но один гол в пяти первых таймах при любых раскладах заставляет называть Слуцкого везунчиком.

С остальным тоже беда. И это отразится на атаке

Да-да, в тексте о ЦСКА сложно забыть оборону. Речь не о центре (отдельная и надоевшая тема), а о краях. Продав Караваева, у Слуцкого остался один атакующий латераль – Фернандес (который сейчас травмирован). Набабкин, Щенников и Алексей Березуцкий очевидно не могу летать по бровке и подпитывать атаку разнообразием.

В опорной зоне тоже перспективы катастрофы. На две позиции – Вернблум, Дзагоев и Натхо. Причем, без шведа ЦСКА обычно в контуженном состоянии: вся команда чувствует себя неуверенно, со страшными опасениями выходит со своей половины. И с этим ничего не поделать – армейцы сознательно рискуют. Который год, впрочем.

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Ионов Алексей Тошич Зоран Траоре Ласина Страндберг Карлос Слуцкий Леонид
Комментарии (29)
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GorovoyKirill
1473405076
И тем не менее ЦСКА на втором месте
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Фан666
1473407234
Без нападения, со старой защитой которой нет альтернативы ну очень трудно будет побороться за третье место в группе ЛЧ и за чемпионоство в России.
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Pathfinder
1473408032
С Траоре деревянным ЦСКА вряд ли что-то светит в ЛЧ. Даже Зенит и Спартак пока круче выглядят
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18JG
1473409791
"Терек" нагнет коней, я уверен. ЦСКА - никакой.
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cska-62
1473411144
Какое счастье для "Барселоны", что Слуцкого у неё нет. Он бы заменил Месси и Иньесту на Дзюбу и Кокорина, как примерно такую же рокировочку провернул в ЦСКА, заменив Панченко и Ефремова на Ионова и Траоре... О предполагаемых последствиях я написал сразу же, как только об этом безумии стало известно, а Траоре обещал забивать в каждом матче... :-)))))
Ждём-с-с-с-с... Либо отставки Слуцкого, либо очередного позора в Лиге Чемпионов... Все предыдушие года под руководством Бердыева, Черчесова, Гончаренко или Непомнящего, ЦСКА, как минимум, выходил бы с 3 места в Лигу Европы... А то и со второго места в плей-офф ЛЧ...
СПАСИБО ТОВАРИЩУ СЛУЦКОМУ ЗА ВСЕ ПОТЕРЯННЫЕ ГОДЫ!
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GONGERRR
1473416861
Трудно читать, когда рядом с текстом постоянно что-то дергается. Уважаемый редактор, обратите внимание.
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bset
1473420207
Гифки забавные. Статья по делу. Правда, печально все это...
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Rzn_za_cska
1473423129
да уж... не особо все оптимистично. ну ладно прорвемся!! хотя бы попробуем
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vgarakh
1473426293
Последний гиф на , что-то намекает.
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84aivengo
1473429419
в лч скорей всего будет фиаско очередное... некому забивать
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