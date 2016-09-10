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  • Круговорот денег. Как наличие сингапурских финансов не спасло «Валенсию»

Круговорот денег. Как наличие сингапурских финансов не спасло «Валенсию»

Жуткий Мендеш всех надул?

Третий год правления сингапурского синдиката под руководством Питера Лима в «Валенсии» обещает стать самым тяжелым. Первый вышел неожиданно удачным – миллионные вливания и помощь Жорже Мендеша позволили «летучим мышам» собрать звездную банду, ограбив «Бенфику», и занять четвертое место в Примере. У руля команды был Нуну.

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Следующий сезон завершился для него в декабре, когда «Валенсия» провалилась в Лиге чемпионов, где дважды проиграла «Зениту»; одновременно пошел сбой и в чемпионате Испании. С тех пор «Валенсию» бросает из крайности в крайность – то Жорже Мендешу дают больше власти и тот зовет еще больше своих клиентов поиграть на берегу Средиземного моря, то руководство «летучих мышей» вдруг выписывает билет из Англии для Гари Нэвилла. Что забыл профессиональный эксперт и пока никудышный тренер в «Валенсии» – загадка для мемуаров.

Но именно после этой истории «летучих мышей» возглавил Пако Айестаран, выигравший с ходу у «Барселоны» и «Севильи» и раскрасивший провальный для валенсийцев сезон. Но за лето все изменилось – лидеры сообразили, что «Валенсия» помимо хороших зарплат не может предложить ничего интересного и массово стали уходить. Шкодран Мустафи, Антонио Барраган, Андре Гомеш, Хави Фуэго, Пабло Пьятти, Родриго де Пауль, Софиан Фегули, Пако Алькасер принесли в казну «Валенсии» 115 млн. евро и в который раз убедили фанатов «летучих мышей», что из некогда великой команды, которая могла потягаться с «Реалом» и «Барсой» и даже побеждала в Примере, «Валенсия» превращается в обычный бизнес-проект. Без конкретных целей, планов и задач – только круговорот денег, который привел «летучих мышей» на пока последнее место в этом сезоне.

Без Пако плохо

Причем первое домашнее поражение от «Лас-Пальмаса» (2:4) не должно никого смущать – команда на Канарских островах собралась убойная, да и все мячи были забиты в первом тайме по время перестрелки. Игра с «Эйбаром» более показательная – подопечные Пако Айестарана старались атаковать забросами за спины защитников «Эйбара» (что у них получалось), но тройка Санти Мина – Родриго – Нани не реализовала ни одного момента, хотя иногда необходимо было просто попасть в пустой угол. На все это с трибуны грустно смотрел Пако Алькасер – тогда еще игрок «Валенсии». Через пару дней икона «летучих мышей» ушел в «Барселону» в обмен на 30 млн. евро, а президент валенсийцев Лэй Хун Чан назвала Пако своим сыном.

– Это было самое сложное решение для нас этим летом, мы никогда не хотели продавать его. С финансовой точки зрения было легко принять предложение о переходе, но с социальной – нет. Пако не похож на других игроков, он был иконой для нас. Но неделю назад сказал, что хочет уйти. «Валенсия» останется домом для Алькасера. Я разочарована его решением, но не обижена – мне он был как сын, – заявила Лэй Хун Чан.

Потеря Пако, на самом деле, является ключевой с точки зрения статуса «Валенсии». Хотя даже в лучшие годы «Валенсия» не могла долго удерживать своих лидеров и вынуждена была их отпускать, с приходом сингапурских денег была надежда, что подобное положение дел изменится. Однако этим летом наличие финансов не смогли остановить побег с тонущего корабля – «Валенсия» вновь превратилась в донора. В этой ситуации Пако Айестаран пытается строить совершенно новую команду – боссы «летучих мышей» сумели уговорить хотя бы Дани Парехо, который обещал бойкотировать тренировки, если ему помешают уйти в «Севилью». Для Айестарана это главная трансферная новость, ведь 27-летний Парехо являлся мозгом команды в прошлом сезоне, и в новом году вокруг Дани имеет смысл собирать молодежь, за которой присмотрят опытные Нани и Энцо Перес.

При этом к трансферам Эсекьеля Гарая и Эльякима Мангаля важно относиться с опасением. Гарай последние полгода явно упустил свой высокий уровень, хотя и не исключено, что в Испании рядом с женой Гарай вновь зазвездит и вернет место в сборной Аргентины. Необоснованно дорогой Мангаля должен переступить через себя – переход в топ-клуб уровня «Манчестер Сити» французу пока не удался, а за очищением придется отправиться в Примеру. Хотя сейчас кажется, что лучше бы было уехать в тот же «Торино», где Джо Харт будет тащить команду и отвлекать внимание на себя. А в «Валенсии», если Айестаран не сможет наладить микроклимат в команде, его ждут большое число пропущенных мячей и много грязи, которую обязательно будут выливать на оборону «мышей» испанские журналисты.

Что делать?

Рокировка по-валенсийски: Мустафи out, Гарай in

Единственное, что сейчас может спасти «Валенсию», – правильная работа с коллективом. Средний возраст команды – 25,5 лет (третье место в примере после «Гранады» и «Алавеса»). «Летучие мыши» решили снова не тратить под 100 млн. евро и переключились на свою кантеру, а также на молодежь, за бесценок купленную в последние годы, – Санти Мина, Мунир Эль-Хаддади, Закария Баккали, Альваро Медран и Карлос Солер. Если эти парни начнут тащить «Валенсию», а «старики» не будут раскачивать лодку, то и Пако Айестаран доработает сезон до конца, да и сама «Валенсия» может за что-то зацепиться.

Испания. Примера Испания Валенсия Гарай Эсекьель Невилл Гари Алькасер Пако Айестаран Пако
Комментарии (6)
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marshal9
1473502209
не падать духом
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Gerero2198
1473504760
Хочется верить в лучшее, главное в серединке хотя-бы закончить.
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spanich
1473506089
А во времена Кумана казалось, что хуже некуда... Но все равно Amunt!
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AlexKarabets
1473507401
хороший текст, не интересуюсь "Летучими мышами", но с удовольствием прочитал статью до конца!
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alexis02lion
1473594832
Падение продолжается. 3 тренера за прошлый сезон, сколько в этом. Гарай поможет обороне, а вот нападение и креативную линию всю продали почти. Так что зона вылета сейчас справедливо. В Мангаля не верю, МС за него переплатили, тут точно не реанимирует форму.
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E2E3
1473657906
Уважаемый г-н Питер Лим, я знаю, как исправить ситуацию. Помогу Вам за символические два миллиона долларов. Позвоните мне завтра после обеда. )))))))))))))))))))
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