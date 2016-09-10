Круговорот денег. Как наличие сингапурских финансов не спасло «Валенсию»

Жуткий Мендеш всех надул?

Третий год правления сингапурского синдиката под руководством Питера Лима в «Валенсии» обещает стать самым тяжелым. Первый вышел неожиданно удачным – миллионные вливания и помощь Жорже Мендеша позволили «летучим мышам» собрать звездную банду, ограбив «Бенфику», и занять четвертое место в Примере. У руля команды был Нуну.

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Следующий сезон завершился для него в декабре, когда «Валенсия» провалилась в Лиге чемпионов, где дважды проиграла «Зениту»; одновременно пошел сбой и в чемпионате Испании. С тех пор «Валенсию» бросает из крайности в крайность – то Жорже Мендешу дают больше власти и тот зовет еще больше своих клиентов поиграть на берегу Средиземного моря, то руководство «летучих мышей» вдруг выписывает билет из Англии для Гари Нэвилла. Что забыл профессиональный эксперт и пока никудышный тренер в «Валенсии» – загадка для мемуаров.

Но именно после этой истории «летучих мышей» возглавил Пако Айестаран, выигравший с ходу у «Барселоны» и «Севильи» и раскрасивший провальный для валенсийцев сезон. Но за лето все изменилось – лидеры сообразили, что «Валенсия» помимо хороших зарплат не может предложить ничего интересного и массово стали уходить. Шкодран Мустафи, Антонио Барраган, Андре Гомеш, Хави Фуэго, Пабло Пьятти, Родриго де Пауль, Софиан Фегули, Пако Алькасер принесли в казну «Валенсии» 115 млн. евро и в который раз убедили фанатов «летучих мышей», что из некогда великой команды, которая могла потягаться с «Реалом» и «Барсой» и даже побеждала в Примере, «Валенсия» превращается в обычный бизнес-проект. Без конкретных целей, планов и задач – только круговорот денег, который привел «летучих мышей» на пока последнее место в этом сезоне.

Без Пако плохо

Причем первое домашнее поражение от «Лас-Пальмаса» (2:4) не должно никого смущать – команда на Канарских островах собралась убойная, да и все мячи были забиты в первом тайме по время перестрелки. Игра с «Эйбаром» более показательная – подопечные Пако Айестарана старались атаковать забросами за спины защитников «Эйбара» (что у них получалось), но тройка Санти Мина – Родриго – Нани не реализовала ни одного момента, хотя иногда необходимо было просто попасть в пустой угол. На все это с трибуны грустно смотрел Пако Алькасер – тогда еще игрок «Валенсии». Через пару дней икона «летучих мышей» ушел в «Барселону» в обмен на 30 млн. евро, а президент валенсийцев Лэй Хун Чан назвала Пако своим сыном.

– Это было самое сложное решение для нас этим летом, мы никогда не хотели продавать его. С финансовой точки зрения было легко принять предложение о переходе, но с социальной – нет. Пако не похож на других игроков, он был иконой для нас. Но неделю назад сказал, что хочет уйти. «Валенсия» останется домом для Алькасера. Я разочарована его решением, но не обижена – мне он был как сын, – заявила Лэй Хун Чан.

Потеря Пако, на самом деле, является ключевой с точки зрения статуса «Валенсии». Хотя даже в лучшие годы «Валенсия» не могла долго удерживать своих лидеров и вынуждена была их отпускать, с приходом сингапурских денег была надежда, что подобное положение дел изменится. Однако этим летом наличие финансов не смогли остановить побег с тонущего корабля – «Валенсия» вновь превратилась в донора. В этой ситуации Пако Айестаран пытается строить совершенно новую команду – боссы «летучих мышей» сумели уговорить хотя бы Дани Парехо, который обещал бойкотировать тренировки, если ему помешают уйти в «Севилью». Для Айестарана это главная трансферная новость, ведь 27-летний Парехо являлся мозгом команды в прошлом сезоне, и в новом году вокруг Дани имеет смысл собирать молодежь, за которой присмотрят опытные Нани и Энцо Перес.

При этом к трансферам Эсекьеля Гарая и Эльякима Мангаля важно относиться с опасением. Гарай последние полгода явно упустил свой высокий уровень, хотя и не исключено, что в Испании рядом с женой Гарай вновь зазвездит и вернет место в сборной Аргентины. Необоснованно дорогой Мангаля должен переступить через себя – переход в топ-клуб уровня «Манчестер Сити» французу пока не удался, а за очищением придется отправиться в Примеру. Хотя сейчас кажется, что лучше бы было уехать в тот же «Торино», где Джо Харт будет тащить команду и отвлекать внимание на себя. А в «Валенсии», если Айестаран не сможет наладить микроклимат в команде, его ждут большое число пропущенных мячей и много грязи, которую обязательно будут выливать на оборону «мышей» испанские журналисты.

Что делать?

Рокировка по-валенсийски: Мустафи out, Гарай in

Единственное, что сейчас может спасти «Валенсию», – правильная работа с коллективом. Средний возраст команды – 25,5 лет (третье место в примере после «Гранады» и «Алавеса»). «Летучие мыши» решили снова не тратить под 100 млн. евро и переключились на свою кантеру, а также на молодежь, за бесценок купленную в последние годы, – Санти Мина, Мунир Эль-Хаддади, Закария Баккали, Альваро Медран и Карлос Солер. Если эти парни начнут тащить «Валенсию», а «старики» не будут раскачивать лодку, то и Пако Айестаран доработает сезон до конца, да и сама «Валенсия» может за что-то зацепиться.