Лэндон Донован решил возобновить карьеру из-за шуток Джеррарда

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард снял очередное мимимишное видео. На этот раз он едет в машине с маленьким ребенком и обсуждает английский футбол. Правда, малыш оказался болельщиком «Лестера», что вызвало явное возмущение Джеррарда: «Лестер»? Серьезно? Ты болеешь за эту хрень?».

Ребенок решил сменить тему и спросил у Джеррарда, правда ли, что Лэндон Донован решил возобновить свою карьеру.

«Не, – ответил футболист. – Потому что, если он вернется, то он возьмет мою футболку, и тогда я не смогу играть. Я и начал играть тогда, когда Донован завершил карьеру. Был очень рад тому, что он ушел на пенсию. Поэтому, если он вернется, мне больше не будут платить. А я не хочу сидеть в запасе».

И сразу после того, как это видео было опубликовано на сайте «Лос-Анджелес Гэлакси», Лэндон Донован официально объявил о том, что решил возобновить свою карьеру после двухлетнего перерыва. А сыграть он сможет уже в эти выходные. Согласитесь, не так сложно выйти играть после двухлетнего перерыва в лиге, которая как раз и предназначена для игроков пенсионного возраста.