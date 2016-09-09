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  • Лэндон Донован решил возобновить карьеру из-за шуток Джеррарда

Лэндон Донован решил возобновить карьеру из-за шуток Джеррарда

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард снял очередное мимимишное видео. На этот раз он едет в машине с маленьким ребенком и обсуждает английский футбол. Правда, малыш оказался болельщиком «Лестера», что вызвало явное возмущение Джеррарда: «Лестер»? Серьезно? Ты болеешь за эту хрень?».

Ребенок решил сменить тему и спросил у Джеррарда, правда ли, что Лэндон Донован решил возобновить свою карьеру.

«Не, – ответил футболист. – Потому что, если он вернется, то он возьмет мою футболку, и тогда я не смогу играть. Я и начал играть тогда, когда Донован завершил карьеру. Был очень рад тому, что он ушел на пенсию. Поэтому, если он вернется, мне больше не будут платить. А я не хочу сидеть в запасе».

И сразу после того, как это видео было опубликовано на сайте «Лос-Анджелес Гэлакси», Лэндон Донован официально объявил о том, что решил возобновить свою карьеру после двухлетнего перерыва. А сыграть он сможет уже в эти выходные. Согласитесь, не так сложно выйти играть после двухлетнего перерыва в лиге, которая как раз и предназначена для игроков пенсионного возраста.

США. МЛС Весь мир Лос-Анджелес Гэлакси
Комментарии (4)
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DenMih
1473421404
Стиви крут!!!
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SandersMax
1473421551
Донован СтивиДжи не заменит однозначно
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kurskih
1473421553
Оригинальный способ известить о своём возвращении, браво!
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