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  • «Ростов» увез из Амстердама ничью с «Аяксом». Ключевые моменты матча

«Ростов» увез из Амстердама ничью с «Аяксом». Ключевые моменты матча

В первом матче последнего предгруппового квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» сыграл голевую ничью с флагманом голландского футбола – амстердамским «Аяксом»!

Онлайн матча «Аякс» – «Ростов» – 1:1 | Видеогалерея

Ростовчане объявили состав. Сердар Азмун – в запасе.

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А вот и состав «Аякса».

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Вот так выглядела «Амстердам-Арена» за полтора часа до матча:

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И немного о приятной статистике. Да, «Аякс» действительно проиграл все свои четыре матча клубам из России. Вернее клубу. «Спартаку».

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Гол, забили наши, и снова Нобоа наводит ужас на соперника на гостевых полях! Реализовал штрафной, и «Ростов» повел в счете.

Пропускаем, к сожалению, с пенальти за руку Наваса, Клаассен забил. Слишком уж прижал «Аякс» нашу команду.

И тут же чуть не забил Бухаров, сумасшедший же момент был.

Во втором тайме «Аякс» продолжает давить, но Сослан Джанаев держится. Очередной крутой сэйв. Но после этого аяксиды больше ничего и не создали. 1:1 на «Амстердам-Арене», молодцы ростовчане!

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Консультант «Плюс». Чем «Ростов» будет удивлять «Аякс»

Лига чемпионов Лига чемпионов Аякс Ростов Нобоа Кристиан Классен Дэви
Комментарии (25)
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Fomich
1471373028
Вперёд Ростов !!!
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denisov
1471375572
Ростов,верим
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Стас85
1471379836
в Ростове порвать их...
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Виталий1
1471380044
Джанаев просто супергигант! Прям как Ленин!
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Mariner
1471386204
Красавцы Ростовчане! Очень нужны очки в табл. коэфф. УЕФА! Верю, что диверсия против вашего клуба и против России от московской свиноты не поможет Аяксу и врагам России!
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Ильгизар И
1471414112
Ростов вперед
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sashabrat
1471416425
Спасибо, Ростов!
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Strig
1471416468
Пока Ростов по инерции...
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tilvan
1471419833
грязновато играли темнокожие из амстердама постоянно у них проблемы с поведением
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balaton78
1471426546
Победы Ростову в ответном матче! В каждой игре Ростов берет очки в копилочку для России! Хотя,скептики предрекали вылет еще в прошлом раунде..Спасибо команда!
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