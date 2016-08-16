«Ростов» увез из Амстердама ничью с «Аяксом». Ключевые моменты матча

В первом матче последнего предгруппового квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» сыграл голевую ничью с флагманом голландского футбола – амстердамским «Аяксом»!
Онлайн матча «Аякс» – «Ростов» – 1:1 | Видеогалерея
Ростовчане объявили состав. Сердар Азмун – в запасе.
А вот и состав «Аякса».
Вот так выглядела «Амстердам-Арена» за полтора часа до матча:
И немного о приятной статистике. Да, «Аякс» действительно проиграл все свои четыре матча клубам из России. Вернее клубу. «Спартаку».
Гол, забили наши, и снова Нобоа наводит ужас на соперника на гостевых полях! Реализовал штрафной, и «Ростов» повел в счете.
Пропускаем, к сожалению, с пенальти за руку Наваса, Клаассен забил. Слишком уж прижал «Аякс» нашу команду.
И тут же чуть не забил Бухаров, сумасшедший же момент был.
Во втором тайме «Аякс» продолжает давить, но Сослан Джанаев держится. Очередной крутой сэйв. Но после этого аяксиды больше ничего и не создали. 1:1 на «Амстердам-Арене», молодцы ростовчане!
[poll id=1099]
Консультант «Плюс». Чем «Ростов» будет удивлять «Аякс»