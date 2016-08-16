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    Консультант «Плюс». Чем «Ростов» будет удивлять «Аякс»


    4.2
    Голосов: 6
    16.08.2016 20:15
    Сегодня «Ростов» впервые в своей истории сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов против голландского «Аякса». Ростовчане недавно остались без главного тренера, который все же прилетел с командой в роли консультанта. «Бомбардир» разбирается в том, что действительно стоит на кону в этом матче.
    СПОЙЛЕРЫ
    «Андерлехт» был переигран мастерски, главный гроссмейстер поможет «Ростову» и в сражении с буксующим «Аяксом». Главное, что финансовые катаклизмы на игре ростовского клуба до сих пор не сказываются, а значит и сегодня наверняка будет шанс порадоваться за российскую команду в Лиге чемпионов.

    На обломках «Андерлехта»

    Амстердамский вояж ростовчан стал возможен благодаря неожиданно уверенной гостевой победе над бельгийским «Андерлехтом». Тогда голами в составе «Ростова» отметились Кристиан Нобоа и Сердар Азмун. Коллектив с юга России сумел успешно пройти свой первый выездной лигочемпионский экзамен, и теперь в Амстердаме дончанам должно быть спокойнее – хотя бы с психологической точки зрения. Наверняка в столице Голландии вице-чемпионы РФПЛ сыграют в брюссельской манере: забросами мяча вперед на Бухарова, который затем скидывает на Нобоа. На эквадорце и завязывается комбинационная игра «Ростова».

    Если ростовчанам удастся забить быстрый гол, то «Аяксу» придется крайне тяжело. На протяжении прошлого сезона Курбан Бердыев в каждом матче совершенствовал умение команды играть в обороне. «Андерлехт» не даст соврать. Брюссельцы не только не сумели распечатать ворота ростовчан в домашнем матче, но и не создали для этого достаточного количества моментов. Если же первыми забьют хозяева, «Ростов» найдет, чем ответить: в первом матче против «Андерлехта» донской клуб дважды отыгрывался, уступая в счете. Таким образом, российский коллектив в прошлом раунде Лиги чемпионов отработал два возможных сценария игры против проверенного еврокубкового бойца и знает, что предложить «Аяксу».

    Консультации Бердыева

    Экс-главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прибыл с командой в Амстердам и будет помогать Дмитрию Кириченко во время игры. Как бы странно это ни звучало. Бердыев умеет настраивать своих подопечных именно на ту волну, которая нужна в конкретный момент, блестяще адаптирует их к стилю игры будущего соперника. Скаут «Аякса» на днях сказал, что знает о «Ростове» все. Так вот, можно не сомневаться, Бердыев знает об «Аяксе» еще больше. Даже несмотря на то, что он уже покинул команду и практически подписал контракт с московским «Спартаком». В противном случае Курбан Бекиевич просто бы не полетел в Голландию. Фактор Бердыева может стать краеугольным камнем успешной игры «Ростова» на «Амстердам-Арене».

    Kurbana. Почему «Спартаку» очень повезло этим летом

    А что «Аякс»?

    Четырехкратные победители Лиги чемпионов со скрипом вышли в раунд плей-офф. Все решил потрясающий дальний удар Дави Классена в концовке ответного матча с ПАОКом. В стане аяксидов сейчас перестройка. Новый главный тренер Питер Бош пытается перестроить команду на новую схему 3-4-3. Данный переход дается команде тяжело, учитывая невыразительную игру против греков, а также последнюю ничью с «Родой» в Эредивизии. Не будем забывать и о том, что в это межсезонье амстердамцев покинул Аркадиуш Милик, и теперь Бошу нужно оперативно интегрировать в состав Бертрана Траоре.

    У «Ростова» и у его соперников проблем хватает. Помимо всего прочего, у амстердамцев ужасная статистика встреч с российскими клубами в еврокубках. Пути наших соотечественников с аяксидами пересекались дважды, и оба раза в Амстердам наведывался московский «Спартак». В Кубке УЕФА сезона-1997/98 «красно-белые» победили в обеих встречах с общим счетом 4:1, а через 13 лет в только-только созданной Лиге Европы результат был еще более внушительный – 4:0 в пользу россиян. Будем же надеяться, что «Ростов» последует примеру «Спартака», благо без пяти минут тренер народной команды будет консультировать дончан в ближайших матчах. Ассоциативный ряд, конечно, так себе, но почему бы и этим не попугать противника.

    «Ростов» в порядке и без зарплаты

    Несмотря на тиражирущуюся во всех спортивных СМИ информацию об огромных долгах перед игроками и тренерским штабом, футболисты «Ростова» продолжают делать свое дело. В игре с «Зенитом», на которую из-за масштабных кадровых проблем удалось заявить всего 15 футболистов, «Ростов» в первом тайме смотрелся гораздо лучше питерцев, пусть и забил оба мяча из-за глупейших ошибок. Однако после удаления Гацкана гости не смогли совладать с натиском сине-бело-голубых и в итоге проиграли.

    Но если в чемпионате России на решение турнирных задач еще много времени, то в Лиге чемпионов хорошо бы выстрелить уже сейчас. Не стоит забывать, что выход в групповой этап Лиги чемпионов станет дополнительной статьей дохода клуба. 12 миллионов евро, которые УЕФА заплатит дончанам в случае их квалификации, придутся как нельзя кстати. Так что матчи с «Аяксом» – это не просто историческое событие для «Ростова». Эти игры могут стать определяющими в дальнейшей судьбе клуба.

    «Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube, ФК «Зенит», ФК «Аякс», ФК «Андерлехт»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 августа 2016, 16:45

      В Питере выиграл не Зенит, а Москалев.

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      Рейтинг: +10

      fdg54yf 16 августа 2016, 23:16

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 августа 2016, 21:11

      Надо побеждать и идти дальше......у Ростова все получится!!!

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 16 августа 2016, 20:14

      Ростов, уверенности и удачи! Тверь с вами! С ув.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 августа 2016, 19:55

      Удачи!

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      Рейтинг: +19

      lovekurwa 16 августа 2016, 19:38

      Денис, вы лучший автор на этом портале, великолепный материал! Но в обороне Баштуша не будет, это очень серьёзная потеря!

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      Рейтинг: +157

      pik54 16 августа 2016, 18:17

      Желаю удачи Ростову!!

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      Рейтинг: +348

      343443 16 августа 2016, 16:38

      Ростову удачи!!

      3
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      Рейтинг: +11242

      alp 16 августа 2016, 16:25

      Ростову удачи!!

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      Рейтинг: +96

      P_D 16 августа 2016, 16:10

      пройдут аякс вот 12 баштуша продали плюс 6. и усилиться хватит и долги раздать и Бекича уговорить остаться . Ростов вперед .

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