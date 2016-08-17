«Не хуже сборной России на Евро». Пять причин, почему «Тосно» выйдет в РФПЛ

В 2013 году в Ленинградской области был дан старт амбициозному проекту под названием «Тосно». Сосед «Зенита», казалось, за пару лет поработит весь мир – таким стремительным получилось восхождение команды. Зевком миновав зону «Запад» в ПФЛ, тосненцы заодно и ошарашили всю Россию, пробравшись в четвертьфинал национального Кубка. В соперниках по 1/8 финала у них был «Спартак», который в очередной раз стал объектом для насмешек. Уже в следующем сезоне «лесники» оббивали порог пьедестала, завоевав бронзовые медали. А в переходных матчах уступили еще нелигочемионскому «Ростову» с общим счетом 1:5. «Ну, в следующем сезоне точно все получится», – так и слетала с языка мысль о будущем «Тосно» в элите. А получилось ровно наоборот. После четырех туров клуб отправил в отставку Евгения Перевертайло и обрек себя на болтание где-то в середине таблицы. В итоге – седьмое место, какая уж тут РФПЛ?

Подхвативший команду Дмитрий Парфенов подкрутил пару гаек, добавил хладнокровия и научился при минимальных затратах делать результат. Кто-то скажет: «Скучно!». Но какое до этого дело, когда «Тосно» наряду с «Динамо» лидирует в ФНЛ и, кажется, вот-вот сделает решающий шаг. Почему у «лесников» все хорошо? На это есть пять причин.

№1. Толщина кошелька

Главный бич ФНЛ – метровые дыры в бюджетах и пустые карманы футболистов. Усугубляется все это воем народа, который с плакатами выходит на улицы или стучится в двери местной администрации, чтобы наскрести команде на существование. Но эти истории не про «Тосно». Не секрет, что у «лесников» все хорошо с деньгами. По толщине кошелька с клубом из Ленинградской области могут посоревноваться лишь «Динамо» да «Кубань». Если говорить предметно, в клубной казне – 400 миллионов рублей, что по меркам ФНЛ очень даже солидно. Когда финансов завались, можно спускать их на что угодно. Тосненцы же нацепили на лицо маску расчетливости: деньги тратятся по-умному, а в вопросах трансферов схема упростилась до одной простой цели: вкладываться в точечные усиления. Ситуация прямо-таки аналогична той, что происходит у соседского «Зенита» с приходом Луческу. Но главное, что она продуктивна.

№2. Стабильность

Для начала отметим сохранившийся тренерский штаб, что немного удивляет, если вспомнить, что с начала своего существования «Тосно» поменял шесть тренеров. Но сейчас ситуация устаканилась. С начала прошлого сезона командой рулит Дмитрий Парфенов, заручившийся поддержкой руководства. «Вы бы посмотрели, как Парфенов отдается работе! Я даже не представляю, когда же Дмитрий Владимирович отдыхает», – восхищению владельца клуба Бориса Пайкина нет границ. В межсезонье команда не растеряла костей своего скелета, а лишь добавила мышц, усилившись добротными футболистами. Появилась сыгранная оборона, молодость добавила огонька в атаке. Соответственно увеличилась не только конкуренция за место в основе, но и длина скамейки. Парфенов сам признается, что на глубину состава не ропщет и охотно применяет ротацию. Ну а с качественно кадровым богатством дорога одна – в РФПЛ.

№3. Холодный расчет

Если сравнивать с прошлым сезоном, то в новом – «Тосно» определенно заматерел. Подопечные Парфенова научились побеждать на классе и рождать результат, даже не имея для этого серьезных аргументов. Эксперты вторят: «Тосно» – главный конкурент опустившейся в ФНЛ элитной тройке». Но в число претендентов на повышение «лесники» входили и в прошлом сезоне, а получилась ерунда. С Парфеновым команда стала действовать хладнокровно и расчетливо, оценивая собственные перспективы как есть. Отсюда и скучноватый футбол без изяществ, положенный во благо результата. «Выход в РФПЛ? В прошлом году все кричали о Премьер-лиге, а что получилось, вы знаете. Сейчас все спокойненько, накачки нет», – в словах Рустема Мухаметшина простой рецепт главного блюда.

№4. Поддержка болельщиков

В апреле 2016 года «Тосно» переехал в Великий Новгород на стадион «Электрон», проведя на нем четыре заключительных домашних встречи прошлого сезона. Небольшая арена с вместимостью чуть больше трех тысяч человек радушно приняла гостей как своих. Оно понятно: в городе нет своей профессиональной команды, поэтому болельщики с жадностью идут на стадион, заполняя трибуны почти по полной. Теперь футболисты «Тосно» видят не сотню загрустивших зевак, как на МСА «Петровский», а вполне себе солидную поддержку. И результаты прут. С учетом прошлого сезона на «Электроне» тосненцы провели семь встреч и ни разу не проиграли. В планах руководства построить в Тосно арену на 10 тысяч мест, а пока же Великий Новгород остается для клуба временным домом.

№5. Слабость конкурентов

Обновленные «Кубань» и «Мордовия» на старте сразу же встали в ступор, мощно дозаправившиеся «Енисей» и «СКА-Хабаровск» никак не выжмут педаль газа, а крепкий «Волгарь» растерял в межсезонье уйму кадров и немного загрустил… Выводы о турнирных перспективах делать преждевременно, но пока «Тосно» выглядит мускулистее и увереннее остальных. «Игра сборной России? На Евро-2016 «Тосно» выглядел бы ничуть не хуже», – деловито заявил владелец команды Борис Пайкин. В профессионализме своих ребят функционер не сомневается, а когда соперник дает разжиться на собственных слабостях, то такой шикарной возможностью для турнирного скачка просто нельзя не воспользоваться.

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