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    Генподрядчик «Крестовского» не освоил 3,6 миллиарда рублей. Витсель переходит в «Ювентус». Дайджест событий дня


    3.7
    Голосов: 7
    25.07.2016 21:00
    Трансфер Погба сорвался. Слуцкий и Бердыев в списке лучших тренеров мира. Бердыев и Азмун остаются в «Ростове». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Исчезли 3,6 миллиарда рублей, выделенных на строительство «Крестовского»

    В деле замешана все та же недавно уволенная компания «Инжтрансстрой-СПб». Будучи генеральным подрядчиком, она не освоила, выделенные авансом 3,6 миллиарда рублей и теперь обязана вернуть данную сумму городской администрации. Но мы-то с вами пониманием, что деньги она все-таки освоила, но никому не известным образом. А строительство арены, кстати, остановится на месяц из-за расторжения контракта. Остается только надеяться, что когда-нибудь кто-то разберется в чертовщине, творящейся вокруг стройки стадиона «Крестовский».

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    Витсель выбрал «Ювентус»

    Стоит гордиться, что в нашем чемпионате был игрок, который может выбирать между топ-клубами Италии и крепкими командами АПЛ. И выбор пал на одного из лидеров мирового футбола, который, скорее всего, расстанется с Полем Погба. Аксель обойдется «Юве» в 24 миллиона – ничто, в сравнении с тем, что они могут выручить за свою главную звезду.

    «Ювентус» не устроило предложение по Погба

    И раз уж начали тему, то давайте продолжим. В это сложно поверить, но туринцы считают, что 120 миллионов евро за Поля – это мало. Они требуют от «Юнайтед» 130 миллионов. Эти 10 миллионов англичане предлагали выплачивать в виде бонусов, однако итальянская стороне не согласилась. Контракт футболиста с новым клубом практически согласован, все упирается лишь в сумму сделки.

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    В топ-50 тренеров мира включены Слуцкий и Бердыев

    Рейтинг составлен порталом FourFourTwo. Курбан Бердыев расположился в нем на 46-ой позиции, обогнав, например, Криса Коулмэна. Леонид Слуцкий занял 43-ю строчку, соседствуя с Мануэлем Пеллегрини. В рейтинге оцениваются отдельные характеристики по пятибальной шкале. Любопытно, что Бердыев уступил Слуцкому в тактических навках (3 против 4). Лидер рейтинга пока неизвестен. Вполне возможно, что им окажется Анатолий Бышовец.

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    Рафа предпочел «Зениту» «Порту»

    Петербуржцы вели долгие переговоры со звездой «Браги», но в итоге португалец решил не покидать родину. Он практически подписал контракт с «Порту», который заплатит за него 15 миллионов евро, тогда как «Зенит» предлагал 20. Ну ничего, петербуржский клуб еще может вернуться к этому вопросу через пару лет, купив Рафу за 50 миллионов.

    ЦСКА заинтересовался нигерийским нападающим из чемпионата Турции

    Видимо, у армейцев есть правило: в команде всегда должен быть нигериец. Новобранцем может стать некий Амину Умар из замечательного турецкого клуба «Османлыспор». Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро. Платить за 21-летнего ноунейма, забившего в 21 матче 8 мячей, больше – преступно. К слову, чуть позже информация была опровергнута, но в случае трансферных новостей это, как известно, ни о чем не говорит.

    «Ростов» заявил Бердыева и Азмуна во все соревнования

    Разбирательство о трансфере иранца из «Рубина» все еще продолжается, но, тем не менее, ФИФА позволила заявить нападающего и в РФПЛ, и в Лигу чемпионов. В еврокубковой заявке теперь присутствует и фамилия Бердыева, который якобы засобирался из Ростова.

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    Медали «Ростова» оказались бракованными

    Ну и какой же день без старого-доброго трешачка из мира российского футбола? Тот самый «Ростов», готовящийся к матчу Лиги чемпионов, оказывается, получил бракованные серебряные медали. Мало того, что награждение, состоявшееся на прошлой неделе, прошло без болельщиков, так еще и на медалях слово «Россия» было написано с одной буквой «с». Что тут скажешь, типичная Росия.

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    Вместо Погба. Кто на самом деле был лидером сборной Франции на Евро​

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Getty Images, FourFourTwo
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 7
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +38

      y.awad 26 января 2017, 17:05

      dfsfdsfds

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      y.awad 26 января 2017, 17:03

      dadsdad

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 26 июля 2016, 09:52

      как всегда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      pik54 26 июля 2016, 07:40

      Зенит и без Ветселя сыграет.

      0
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      Рейтинг: +13

      @ SAFRFN 26 июля 2016, 06:01

      Очень рад что Бердыева оценили как нужного тренера....хочу такого в Спартак,поднять команду из под плинтуса ....Чтобы там играли уверенные в себе Мужики...

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 26 июля 2016, 01:17

      А где же наша прокуратура, деньги ведь из бюджета?

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 > TUMS 26 июля 2016, 07:19

      вместе с ними

      0
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      Рейтинг: -46

      kurskih 25 июля 2016, 22:45

      Витсель - большая потеря для Зенита

      -3
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto > SAPOG 26 июля 2016, 00:51

      угу

      0
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      Рейтинг: +13

      reshet-1981 > kurskih 26 июля 2016, 01:34

      наконец то этот дорогой Буратино ушел.

      0
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